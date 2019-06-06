11 звездных многодетных мам, которые выглядят так, будто и не рожали

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Многие женщины переживают по поводу своей фигуры после родов. И неспроста, ведь изменения гормонального фона, новые распорядок дня и рацион могут негативно сказаться на весе молодой мамы. А вот звездные многодетные родительницы, судя по всему, знают секрет, как привести себя в форму за считаные дни.

Мы в AdMe.ru залюбовались фотографиями знаменитых молодых мам и выяснили, как они восстанавливались после родов.

1. Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская — королевская особа, к которой прикованы взгляды миллионов людей, и быть всегда в форме — не просто ее желание, а обязанность. После рождения 3-го ребенка она на удивление очень быстро пришла в форму. Помогла ей в этом немногими любимая планка. Кейт может простоять в ней от 45 секунд по 10 подходов. Плюс здоровое питание, ограничение в углеводах и плавание по утрам в бассейне.

2. Джессика Симпсон

Пару месяцев назад певица в 3-й раз стала мамой и еще не успела полностью восстановиться после родов. Так как полноценные тренировки ей пока противопоказаны, она выбирает размеренные физические нагрузки. Например прогуливается с коляской по 5 км в день, носит специальный корсет и делает растяжку.

3. Екатерина Климова

После родов в 30+ восстановить былые формы становится все сложнее, но, глядя на Екатерину, этого не скажешь. Плотный график и отсутствие свободного времени не позволяют ей полноценно заниматься спортом. Но актриса все же находит 10 минут в автомобильных пробках, чтобы выполнить упражнение на укрепление мышц пресса, напрягая их по 10 секунд. Также она придерживается раздельного питания, благодаря которому сохраняет свою стройность.

4. Мария Порошина

Мария — мать-героиня, которая полгода назад родила 5-го ребенка. Так что можно сказать, что у нее уже есть проверенный план по восстановлению своего организма, и главную роль в нем играет белковая диета. Она включает в себя низкокалорийные блюда, которые при этом надолго устраняют чувство голода. Такой тип питания подойдет не всем, а придерживаться его допустимо не более 2 недель. Тем не менее актриса отлично с этим справляется, и мы каждый раз видим замечательный результат.

5. Тори Спеллинг

Бывшая звезда «Беверли-Хиллз 90210» говорит, что не могла заниматься физическими упражнениями в течение нескольких месяцев после рождения сына Финна из-за того, что швы после кесарева сечения разошлись. По рекомендациям своего врача актриса пробовала заниматься плаванием, но не нашла в этом ничего увлекательного. Поэтому единственным и самым действенным способом поддержания своего нормального веса Тори считает «воздушную диету»: просто закрыть свой рот на замок и уменьшить порции.

6. Анна Седакова

Певица всегда удивляла своих поклонников стройной фигурой и красивыми формами, и даже после родов она смогла быстро вернуться к своему нормальному весу. В этом ей помогли: пробиотики для восстановления микрофлоры;

вода;

ложка меда, оливкового масла с соком лимона перед утренним стаканом воды;

полезные жиры омега-3 для чистой кожи;

бандаж после родов.

7. Дженнифер Гарнер

Актриса всегда имела потрясающие формы, ведь она постоянно занимается спортом. И спустя 4 недели после рождения 3-го ребенка Дженнифер вернулась к тренировкам. Поначалу это были 15—20-минутные кардиоупражнения, позже она начала подключать силовые тренировки с маленьким весом. Также Гарнер обожает готовить и делает это по всем канонам правильного питания.

8. Бейонсе

Глядя на фигуру певицы, трудно поверить, что она родила 3 детей, в том числе двойняшек. Бейонсе усердно работает над своим телом, а после родов фаворитом среди спортивного инструментария для нее стал велосипед. Плюс ко всему она придерживается правильного питания и пьет много «зеленых» соков.

9. Зои Салдана

Зои всего за 8 месяцев после рождения близнецов смогла полностью вернуться к своему прежнему весу. По словам ее тренера, актриса занималась по особой программе тренировок на основе приемов бокса и движений из танцев. Также она уделяла внимание упражнениям на основе пилатеса. Они включали в себя статическое упражнение «Сотня», «Велосипед», подъемы ног и занятия на фитболе.

10. Кейт Хадсон

Хадсон — большая поклонница пилатеса и спустя всего 2 месяца после рождения 3-го ребенка она уже хвасталась своими результами из спортзала. На этом актриса не остановилась и продолжила тренировки: она проезжает по 11 км на велосипеде в день. Кейт считает, что только самодисциплина и правильная цель помогут похудеть в короткие сроки даже после родов.

11. Брук Берк

Актриса уверена, что 90 % хорошей физической формы — это то, что мы едим и чем мы занимаемся. Брук не может жить без пилатеса, но, учитывая, что после родов у нее не было столько времени на спортзал, сколько хотелось бы, она нашла выход. Когда дети засыпали, звездная мама качала пресс, выполняла приседания и делала различные упражнения на растяжку.