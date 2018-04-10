11 звезд, у которых можно поучиться тому, как совмещать работу и воспитание детей

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Многим из нас кажется, что успешную карьеру сложно совмещать с воспитанием, но герои нашей подборки доказывают обратное. Они не только сумели построить головокружительную карьеру, но и делают все, чтобы их дети выросли достойными личностями. Давайте посмотрим, как они это делают.

AdMe.ru собрал для вас самые яркие примеры воспитания от звездных родителей, которые очень стараются для своих детей.

1. Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор не только одна из самых востребованных актрис мира, но и замечательная мама для своих дочерей — 5-летней Олив и 3-летней Фрэнки. Актриса придумала специальный календарь, с помощью которого Олив может отсчитывать дни до приезда своей любимой мамочки. Дрю считает, что именно он помогает ребенку легче переносить разлуку. Также актриса известна строгим воспитанием и ограждает детей от своей работы, тем самым давая возможность выбрать собственный путь в жизни.

2. Крис Хемсворт

Крис Хемсворт — австралийский актер, более известный как Тор, один из мстителей. Несмотря на сильную загруженность, актер всегда находит время на своих 3 детей — Индию Роуз Хемсворт и близнецов Сашу и Тристана. Крис давно уже сотрудничает с Австралийским детским фондом. Занятие благотворительностью, по словам актера, помогает ему справляться с воспитанием своих детей, которым он стремится дать то, что было у него в детстве. Чтобы отношения в семье были более крепкими, актер рекомендует делиться своими интересами с детьми. Он показывает это на своем примере, обучая малышку Индию Роуз серфингу, хотя и утверждает, что его дочь и есть «учитель и вдохновитель на его плече». Кстати, обязательно посмотрите ролик выше, потому что таких зажигательных танцев Тора вы больше нигде не увидите.

3. Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен — бразильская супермодель, один из бывших ангелов Victoria’s Secret, воспитывает вместе с мужем-футболистом 2 прекрасных деток — 8-летнего Бенджамина и 5-летнюю Вивиан. Модель считает, что интерес к здоровому образу жизни нужно прививать с раннего детства. Поэтому ее дочка занимается с ней йогой с 10 месяцев. Также с позиции Жизель чужих детей не бывает и для того, чтобы семья была полноценной, а ребенок от первого брака не чувствовал себя чужим в новой семье его отца, нужно его любить так, как своих: «Я понимаю, что у Джона есть мама, но то, что его родила другая женщина, не значит, что он также не может быть моим сыном. Я так чувствую на все 100 %!»

4. Дуэйн «Скала» Джонсон

Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом «Скала», — американский актер и заботливый отец 2 дочерей, Симон Александры и Жасмин, готовится стать отцом в 3-й раз. Актер считает, что отцовская работа — одна из величайших ролей, которые ему приходилось играть в жизни. И готов бороться со страхами своих детей, как это было с его младшей дочерью, которая боялась фотографироваться с Сантой. Тогда актер переоделся в ее любимого Пикачу и показал, что ничего страшного в этом нет. Старшая дочь уже получила звание мисс «Золотой глобус», сопровождая своего отца на одноименном мероприятии в январе этого года. А младшая продолжает радовать папу и быть для него психологической разрядкой после утомительного рабочего дня.

5. Энни МакКлейн

AstroMamma in partenza! 👩‍🚀🚀👶Da novembre sarà membro dell'equipaggio della Expedition 58-59 sulla #ISS: l'astronauta della @NASA Anne C. McClain ha voluto posare per le foto ufficiali in compagnia del figlio di 4 anni. 🌎🌟👏

🇺🇸➡ https://t.co/1YoQYcAZa7 #WomenHistoryMonth pic.twitter.com/VYvYOh3Cxe — Consolato USA Napoli (@USAnelSud) March 27, 2018

Энни МакКлейн — американский астронавт и любящая мама. Она не просто проводит с ребенком свободное от полетов время, но и старается брать 4-летнего сына с собой на работу, ведь так она может быть ближе со своим сыном и впустить его в свой рабочий мир. Как признается Энни, «самое сложное в обучениях перед полетом в космос — это 4-летний малыш, которого я вынуждена оставлять дома, когда выхожу за дверь».

6. Дженсен Эклс

Дженсен Эклс, американский актер и певец, наиболее известный по роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», — папа дочки Джастин Джей и близнецов Зеппелина (Зэпа) Брэма и Эрроу Родса. Он считает, что детям нужно отдавать себя полностью, и утверждает, что «отцовская работа никогда не заканчивается». Умение развлекаться со своими детьми, даже разрешая превратить себя в принцессу, — вот главный рецепт счастья.

7. Королева Иордании

Королева Рания аль-Абдулла — одна из самых красивых и стильных монарших особ во всем мире. Королева Иордании активно занимается благотворительностью и воспитывает 4 детей. По словам Рании, дружба в отношениях между детьми и родителями — одна из составляющих крепкой семьи. Такой формат отношений говорит о том, что дети всегда знают, что они любимы и у них есть надежный тыл в лице родителей: «Они чувствуют, что могут прийти ко мне, если у них есть какие-то вопросы. Я очень хочу, чтобы эта связь между нами не разрушилась. Дети — мой главный приоритет, а мой дом — святилище».

8. Крис Прэтт

Крис Прэтт, звезда фильма «Стражи Галактики», обожает рыбалку и своего сына Джека. Актер стремится к тому, чтобы его дети были самостоятельными с самого малого возраста. Такой подход к воспитанию и положительный пример, который подает Крис, привели к тому, что сын хочет быть похожим на него. Поэтому Джек всегда доедает свою еду, чтобы вырасти таким же высоким, как папа. Более того, Прэтт с юмором относится к тому, что делает Джек: «Не уверен, что сделало меня более гордым: когда Джек настоял на том, чтобы держать эту барракуду самому, или когда он попробовал ее сырой».

9. Бейонсе

Популярная американская певица Бейонсе обожает свою дочурку Блю Айви и близнецов Сэра и Руми. В конце прошлого года она вместе со своим мужем Jay-Z и старшей дочерью снялась в семейном клипе, мораль которого заключается в том, что «человек, который не заботится о своей семье, не может быть богатым». Такая позиция родителей прививает ребенку понимание, что в жизни семья важнее всех денег мира.

10. Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду — отец 4 детей: Роналду-младшего, Алана и близнецов Евы и Мэтью, которые обожают своего звездного папочку. Трое из них рождены суррогатной матерью, но этот факт только заставляет футболиста еще больше любить своих детей. Роналду с самого детства передает свой опыт в ведении дел. Старший сын — точная копия Криштиану — помогает отцу и активно участвует в его бизнесе по созданию коллекции одежды, а также поддерживает его на поле. Криштиану приучает своих детей к спорту с самого детства и считает, что это «лучший способ стать для них № 1».

11. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Обожаемая многими звездная пара не боится трудностей и принимает их с гордостью и мужеством. У них 2 детей, которых они стараются воспитывать без помощи посторонних. Райан Рейнольдс против нянь для детей и выполняет всю «грязную» работу по уходу за своей дочерью: «Несмотря на то что я встаю по 5 раз за ночь поменять подгузники своему ребенку, все же успеваю выспаться».

Чей пример воспитания вас впечатлил сильнее всего?