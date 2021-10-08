11 знаменитостей, которые плюнули на стереотипы и стали мамами после 40

Средний возраст рожениц по всему миру неуклонно растет. К примеру, в европейских странах в 2013 году этот показатель был равен 28,8 года, в то время как в 2018-м женщине, которая решила стать мамой, в среднем было уже более 29 лет. Связано это в первую очередь с развитием науки. Совсем недавно всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет. За такую возможность она благодарит научный прогресс.

Мы в AdMe.ru считаем, что стать мамой — счастье в любом возрасте, а потому решили вспомнить других известных женщин, у которых появились дети после 40 лет. А в бонусе расскажем об актрисе, которая успела трижды родить в возрасте от 37 до 39 лет.

Ума Турман

В браке с Итаном Хоуком у Умы Турман появилось 2 детей: в 1998 году — дочь Майя, а в 2002-м — сын Левон. Когда младшему ребенку было 3 года, пара рассталась. В новых отношениях с финансистом Арпадом Бюссоном у актрисы родилась еще одна дочь, Розалинд. Случилось это в 2012 году, на тот момент кинодиве было уже 42 года.

Рэйчел Вайс

Первого ребенка — сына Генри — Рэйчел Вайс родила в 36 лет. На второго актриса решилась спустя 12 лет, на тот момент ей было 48. По словам голливудской звезды, самое главное в материнстве — найти баланс между карьерой и семьей. Она говорит, что рождение детей дает человеку возможность почувствовать себя особенным.

Наоми Кэмпбелл

В мае 2021 года 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась в инстаграме снимком маленьких ножек в своей ладони. Так она решила объявить о появлении своего первенца. Женщина несколько лет назад говорила в интервью, что мечтает быть мамой, и радовалась развитию науки, которая позволяет стать ею в любом возрасте. В комментариях в посту отметилась и бабушка малыша: она сказала, что очень долго ждала, когда у нее появятся внуки, и теперь взволнована.

Тэндиве Ньютон

У актрисы Тэндиве Ньютон и режиссера Олома Паркера 3 детей: в 2000 году у пары появилась дочь Рипли, спустя 4 года еще одна девочка, Нико. Сын Букер родился на свет в 2014 году, когда его маме был 41 год. Все 3 раза женщина выбирала домашние роды. Сейчас

она много времени проводит со своими детьми и старается вместе с ними ездить за границу на съемки.

Тина Фей

Разница в возрасте дочерей в актерской семье Тины Фей и Джеффа Ричмонда — почти 6 лет. Первенец у пары появился, когда актрисе было 35, второй раз она стала мамой в 41 год. По ее словам, беременность проходила легко в физическом плане, но сложно далась психологически. На 5-м месяце беременности женщина вдруг поняла, что не уверена, хочет ли еще детей. К тому же она опасалась, что останется без работы. Но в итоге ребенок появился на свет, а актриса по сей день востребована в Голливуде.

Хелена Бонем Картер

У Хелены Бонем Картер и режиссера Тима Бертона 2 детей: сын Билли 2003 года рождения и дочь Нелл, которая появилась на свет в 2008-м. На тот момент актрисе был 41 год. Кстати, девочка 7 месяцев оставалась безымянной, потому как пара никак не могла сойтись на одном имени. По словам Хелены, до 2-й беременности она долго лечилась от бесплодия и даже рассматривала вариант оплодотворения ЭКО. Забеременеть у женщины получилось после 2 лет попыток.

Кэмерон Диас

В одном из интервью в 2014 году Кэмерон Диас сказала, что ее никогда не привлекала роль матери. Но все изменилось, когда она встретила своего мужа, музыканта Бенджи Мэддена. 30 декабря 2019 года 47-летняя актриса впервые стала мамой: в одной из клиник Лос-Анджелеса на свет появилась девочка Рэддикс Хлоя. Родители говорят, что дочка мгновенно покорила их сердца.

Мерил Стрип

Одна из величайших актрис современности, как называют Мерил Стрип, родила 4 детей. Ее старшему сыну в этом году исполнится 42, в том время как самой младшей дочери 30 лет. Когда в семье актрисы и скульптора Дона Гаммера появился 4-й ребенок, его родителям было 42 и 44 года.

Аманда Пит

В 2014 году 42-летняя Аманда Пит стала мамой в 3-й раз. О своем положении актриса долго не рассказывала журналистам, пока не появилась с округлым животом на красной ковровой дорожке премии «Эмми». По ее словам, беременность протекала без проблем и пожаловаться она могла разве что на усталость.

Дженнифер Коннелли

Дженнифер Коннелли — многодетная мама. Своего первенца актриса родила еще в 1997 году, 2-й ребенок появился на свет в 2003-м, а 3-й — весной 2011 года. На момент рождения младшего женщине было 40 лет. 3-я беременность далась актрисе непросто, первые 3 месяца она страдала от токсикоза. К слову, для появления на свет ребенка Коннелли выбрала роды в воде.

Диана Крюгер

Немецкая актриса Диана Крюгер впервые стала мамой в 2018 году. Тогда у 42-летней бывшей фотомодели и актера Нормана Ридуса родилась дочь Нова. Пара старалась не афишировать беременность, однако таблоиды то и дело писали о свободных платьях, в которых актриса появляется на ковровых дорожках. Сегодня Крюгер в инстаграме часто публикует фотографии дочки и делится забавными историями из будней мамы.

Бонус: Джулия Робертс

Джулия Робертс в браке с оператором Дэниелом Модером уже почти 20 лет. За это время у них появилось 3 детей: в 2004-м у пары родилась двойня, в 2007-м еще один сын. На момент рождения детей актрисе было 37 и 39 лет. Пара на своих страничках в инстаграме часто делится фотографиями из семейной жизни.