11 волшебных фраз, которые должен слышать каждый ребенок

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Среди тысяч слов, которые мы говорим своим детям, есть несколько, от которых они становятся сильнее, умнее, добрее и увереннее в себе. AdMe.ru собрал 11 фраз, которые способствуют гармоничному развитию детей и просто делают их счастливыми.

1. Это большое счастье, что ты у меня есть

Дети неосознанно тестируют нас своим поведением: «А ты будешь любить меня, если я буду плохим?». Ответ должен быть однозначен: «Конечно буду! Счастье, что ты у меня есть. Если бы я могла выбирать из всех детей на свете — я бы выбрала именно тебя». Так закладываются основы здоровой психики.

2. Я люблю тебя

Эти три волшебных слова по-настоящему важны для здорового развития маленького человечка. Важно подкреплять свои слова реальными действиями: проводить время вместе, играть, смеяться и дурачиться, пускать мыльные пузыри и обнимать своего малыша, обсуждать его проблемы, поддерживать в случае необходимости.

3. Я замечаю и ценю твои успехи

«Вот это да! Комната чистая!», «Ух ты! Постель застелена!», «Молодец — аккуратно сложил свою одежду!» — подобные фразы помогают ребенку ощутить вашу поддержку и веру в него и дают понять, что его усилия оценены по достоинству. А еще, любое «положительное подкрепление» вызывает приятные чувства и положительные эмоции, что приводит к одобряемому родителем поведению и в дальнейшем.

4. Прости меня. Я сожалею

Все мы живые люди. И все мы можем ошибаться, заблуждаться, быть не правы. Важно иметь мужество признавать свои ошибки и просить прощения у своих детей. Этим мы даем им понять, что ценим и уважаем их. А еще преподносим урок того, что, если был не прав, надо попросить прощения и больше так не поступать.

5. Не бойся отрицательных эмоций

Подавление отрицательных эмоций приводит к формированию неврозов и возникновению психосоматических заболеваний. Ребенок вправе сердиться. Вправе горевать из-за потерянной игрушки или плакать, когда больно. Запрет на проявление негативных чувств — это запрет на то, чтобы быть самим собой, быть спонтанным. Наша задача как родителей — научить малыша выплескивать свои эмоции без нанесения вреда кому-либо.

6. Смелый тот, кто умеет преодолевать свой страх

Важно дать понять малышу, что ничего не бояться невозможно. Все на свете чего-нибудь боятся, и смел не тот, кто не боится, а тот, кто умеет преодолевать свой страх. Если малыша что-то пугает, вы можете поделиться с ним своими собственными воспоминаниями и опытом того, как учились справляться со своим страхом.

7. Прислушайся к себе — чем бы ты хотел сейчас заняться?

Предоставляя ребенку право выбора, мы учим его прислушиваться к себе и не бояться отклонять предложения, которые идут вразрез с его убеждениями, желаниями, интересами. Дети, которым постоянно указывают, вырастают пассивными, зависимыми и легко управляемыми чужим авторитетом. Требуя беспрекословного подчинения от ребенка, подумайте на 20 лет вперед. Вы действительно хотите, чтобы, став взрослым, он всем подчинялся, не пытаясь отстаивать свою позицию?

8. Помнишь, как ты справился с...

Напоминая ребенку о его прошлых успехах, вы укрепляете его в собственных силах, помогаете ему осознать свой опыт успехов и побед.

9. Ошибки — это нормально!

«Ничего страшного, попробуй еще раз», «Я верю в тебя!», «С первого раза ни у кого не получается», — так нужно говорить ребенку в случае неудачи, даже если она кажется серьезной (ребенок получил «2» за контрольную, проиграл на соревнованиях и т. д.). Для любого человека важно иметь право на ошибку. У ребенка должно сформироваться понимание того, что каждый успешный человек делал ошибки и что ошибки помогают сформировать настойчивость, терпение и другие важные качества.

10. Что ты сейчас чувствуешь?

«Что ты сейчас чувствуешь?», «Как прошел твой день?» — такие вопросы, во-первых, способствуют эмоциональной близости между родителем и ребенком. Во-вторых, формируют его способность формулировать свои мысли. Но, главное, позволяют ребенку быть достаточно чутким и внимательным по отношению к самому себе.

11. Ты сам сделал это!

Родителям часто свойственно употреблять местоимение «мы» по отношению к своему ребенку: «Мы уже поползли», «Мы ходим в садик», «Мы скоро перейдем во второй класс». В младенческом возрасте ощущение мамы и дитя как единого целого полезно для развития малыша и даже необходимо для его выживания. Однако в дальнейшем это тормозит его развитие и препятствует психологическому отделению ребенка. Ребенку важен опыт того, что он может опираться на себя. Психологи убеждены: цель воспитания — научить ребенка быть достаточно хорошим родителем самому себе. И первый шаг к этому начинается с местоимения «ты».