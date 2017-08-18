11 вещей, которые делают перед сном счастливые пары

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Вы не можете находиться друг с другом на протяжении всего дня — у вас есть работа, дети, хобби и друзья. Но время перед сном — это святое. Час или всего несколько минут — неважно, если вы остаетесь наедине и проводите это драгоценное время, наслаждаясь компанией друг друга, беседуя и выражая свою любовь. Чем же лучше заняться перед сном, чтобы сон был крепким, а утро — счастливым? AdMe.ru собрал простые, но очень действенные советы психологов, а в конце приготовил специальный бонус.

1. Откладывают телефоны и выключают звук

Если вы лежите рядом, но в руках у вас телефоны или другие устройства, вы как будто находитесь в разных комнатах. Зависимость от соцсетей подавляет выработку окситоцина, который отвечает за эмоциональную близость и привязанность. Психотерапевт Кари Кэрролл советует семьям следовать простому правилу: ровно в 21:00 телефоны отключаются или откладываются подальше от постели.

2. Забывают о работе

Часто из-за напряженного графика и множества рабочих задач мы не можем расслабиться и отвлечься от дел даже перед сном. Забудьте о работе, не проверяйте в кровати рабочую почту, лучше уделите это время друг другу. Утро вечера мудренее!

3. Ложатся спать одновременно

Очень часто пары находятся далеко друг от друга весь день, а вечером ложатся спать в разное время. Этот ритм не оставляет ни единого шанса хоть немного побыть вместе. Счастливые же пары, по словам психолога Курта Смита, вместе чистят зубы и одновременно ложатся в кровать. Так они сохраняют близость и тепло своих отношений.

4. Не изменяют рутинным привычкам

Каждый день делать перед сном одни и те же вещи — хорошая профилактика здорового сна. Умыться, почистить зубы, приготовить одежду на утро, поставить завтрак в холодильник — череда знакомых действий плавно подведет организм к сигналу: пора спать! А если делать это вместе, отношения станут более доверительными и близкими.

5. Разговаривают по душам

Не забывайте перед сном уделить время чувствам друг друга. Не пытайтесь сразу же давать совет или искать выход из ситуации, советует Кари Кэрролл. Иногда нам просто важно выговориться и почувствовать поддержку и небезразличие любимого человека.

и небезразличие любимого человека. Психолог Райан Хаус предлагает выделять несколько минут перед сном на слова благодарности — радостным моментам прошедшего дня или качествам друг друга, которые вы так цените. Эти чувства оказывают благотворный эффект на настроение и мироощущение в целом, а также позволяют завершить день позитивно.

— радостным моментам прошедшего дня или качествам друг друга, которые вы так цените. Эти чувства оказывают благотворный эффект на настроение и мироощущение в целом, а также позволяют завершить день позитивно. Забудьте обо всем, что случилось с вами за день, оставьте все заботы и проблемы и просто скажите партнеру, как сильно вы его любите. Главное — не пробормотать эту фразу, отвернувшись к стенке, а сказать искренне и всерьез.

6. Не ругаются и не выясняют отношения

Курт Смит не устает повторять: не пытайтесь выяснять отношения перед тем, как лечь спать. Споры и скандалы в кровати не помогут решить проблемы. Вы просто не сможете заснуть и весь следующий день будете совершенно разбиты.

7. Не пускают в спальню детей

Иногда дети просятся в кровать к родителям, когда им приснился кошмар. Но в остальных случаях лучше не пускать детей в вашу спальню — она должна оставаться личным пространством, говорит психолог Мишель Вайнер-Дэвис. Чтобы сохранить близость, у вас должна быть территория, где вы можете побыть только вдвоем.

8. Не берут в кровать домашних животных

Университет Канзаса недавно провел исследование, согласно результатам которого 63 % людей, спящих с питомцами, плохо высыпаются. Животное ведет себя беспокойно — оно не способно тихонько проспать всю ночь. Соответственно, нервно спите и вы. К тому же снова между вами появляется кто-то третий, нарушающий закон: спальня только для двоих.

9. Не пьют алкоголь и не курят

Многие пары предпочитают выпивать перед сном бокальчик вина, создавая романтическую атмосферу. Но когда организм усваивает алкоголь, восстановительный период сна сокращается, а вы просыпаетесь уставшими, рассеянными и раздражительными, и негативные эмоции от недосыпа переносите друг на друга. Алкоголь также способствует храпу, а никотин сигарет — бессоннице. Ночь, полная гнева, вам обеспечена.

10. Делают друг другу массаж

Специалисты из Национального фонда сна в США утверждают: легкий расслабляющий массаж перед сном улучшает качество сна, уменьшает чувство тревоги и способствует сближению вас как пары.

11. Не забывают про обнимашки

Не забудьте поцеловать любимого перед сном и несколько минут полежать в обнимку. Это расслабляет и вызывает самые положительные эмоции. Психологи уверены: если вы засыпаете в объятиях, в ваших отношениях все хорошо и спокойно.

Бонус

Если вас все же мучает бессонница, попробуйте кое-что поменять в своем распорядке дня и спальне. Вот список действий, которые помогут вам засыпать быстрее: не пейте кофе после обеда;

просыпайтесь раньше;

не перекусывайте перед сном;

купите красивое и дорогое постельное белье, а также спальные принадлежности, среди которых будет приятно засыпать;

откажитесь от обеденного сна по выходным;

уберите из спальни все электрические приборы;

проветривайте помещение перед сном;

примите перед сном горячую ванну;

не работайте после 21:00;

не пейте много воды перед тем, как лечь спать.