11 вещей, которые делают перед сном счастливые пары
Вы не можете находиться друг с другом на протяжении всего дня — у вас есть работа, дети, хобби и друзья. Но время перед сном — это святое. Час или всего несколько минут — неважно, если вы остаетесь наедине и проводите это драгоценное время, наслаждаясь компанией друг друга, беседуя и выражая свою любовь.
Чем же лучше заняться перед сном, чтобы сон был крепким, а утро — счастливым?
AdMe.ru собрал простые, но очень действенные советы психологов, а в конце приготовил специальный бонус.
1. Откладывают телефоны и выключают звук
Если вы лежите рядом, но в руках у вас телефоны или другие устройства, вы как будто находитесь в разных комнатах. Зависимость от соцсетей подавляет выработку окситоцина, который отвечает за эмоциональную близость и привязанность. Психотерапевт Кари Кэрролл советует семьям следовать простому правилу: ровно в 21:00 телефоны отключаются или откладываются подальше от постели.
2. Забывают о работе
Часто из-за напряженного графика и множества рабочих задач мы не можем расслабиться и отвлечься от дел даже перед сном. Забудьте о работе, не проверяйте в кровати рабочую почту, лучше уделите это время друг другу. Утро вечера мудренее!
3. Ложатся спать одновременно
Очень часто пары находятся далеко друг от друга весь день, а вечером ложатся спать в разное время. Этот ритм не оставляет ни единого шанса хоть немного побыть вместе. Счастливые же пары, по словам психолога Курта Смита, вместе чистят зубы и одновременно ложатся в кровать. Так они сохраняют близость и тепло своих отношений.
4. Не изменяют рутинным привычкам
Каждый день делать перед сном одни и те же вещи — хорошая профилактика здорового сна. Умыться, почистить зубы, приготовить одежду на утро, поставить завтрак в холодильник — череда знакомых действий плавно подведет организм к сигналу: пора спать! А если делать это вместе, отношения станут более доверительными и близкими.
5. Разговаривают по душам
- Не забывайте перед сном уделить время чувствам друг друга. Не пытайтесь сразу же давать совет или искать выход из ситуации, советует Кари Кэрролл. Иногда нам просто важно выговориться и почувствовать поддержку и небезразличие любимого человека.
- Психолог Райан Хаус предлагает выделять несколько минут перед сном на слова благодарности — радостным моментам прошедшего дня или качествам друг друга, которые вы так цените. Эти чувства оказывают благотворный эффект на настроение и мироощущение в целом, а также позволяют завершить день позитивно.
- Забудьте обо всем, что случилось с вами за день, оставьте все заботы и проблемы и просто скажите партнеру, как сильно вы его любите. Главное — не пробормотать эту фразу, отвернувшись к стенке, а сказать искренне и всерьез.
6. Не ругаются и не выясняют отношения
Курт Смит не устает повторять: не пытайтесь выяснять отношения перед тем, как лечь спать. Споры и скандалы в кровати не помогут решить проблемы. Вы просто не сможете заснуть и весь следующий день будете совершенно разбиты.
7. Не пускают в спальню детей
Иногда дети просятся в кровать к родителям, когда им приснился кошмар. Но в остальных случаях лучше не пускать детей в вашу спальню — она должна оставаться личным пространством, говорит психолог Мишель Вайнер-Дэвис. Чтобы сохранить близость, у вас должна быть территория, где вы можете побыть только вдвоем.
8. Не берут в кровать домашних животных
Университет Канзаса недавно провел исследование, согласно результатам которого 63 % людей, спящих с питомцами, плохо высыпаются. Животное ведет себя беспокойно — оно не способно тихонько проспать всю ночь. Соответственно, нервно спите и вы. К тому же снова между вами появляется кто-то третий, нарушающий закон: спальня только для двоих.
9. Не пьют алкоголь и не курят
Многие пары предпочитают выпивать перед сном бокальчик вина, создавая романтическую атмосферу. Но когда организм усваивает алкоголь, восстановительный период сна сокращается, а вы просыпаетесь уставшими, рассеянными и раздражительными, и негативные эмоции от недосыпа переносите друг на друга. Алкоголь также способствует храпу, а никотин сигарет — бессоннице. Ночь, полная гнева, вам обеспечена.
10. Делают друг другу массаж
Специалисты из Национального фонда сна в США утверждают: легкий расслабляющий массаж перед сном улучшает качество сна, уменьшает чувство тревоги и способствует сближению вас как пары.
11. Не забывают про обнимашки
Не забудьте поцеловать любимого перед сном и несколько минут полежать в обнимку. Это расслабляет и вызывает самые положительные эмоции. Психологи уверены: если вы засыпаете в объятиях, в ваших отношениях все хорошо и спокойно.
Бонус
Если вас все же мучает бессонница, попробуйте кое-что поменять в своем распорядке дня и спальне. Вот список действий, которые помогут вам засыпать быстрее:
- не пейте кофе после обеда;
- просыпайтесь раньше;
- не перекусывайте перед сном;
- купите красивое и дорогое постельное белье, а также спальные принадлежности, среди которых будет приятно засыпать;
- откажитесь от обеденного сна по выходным;
- уберите из спальни все электрические приборы;
- проветривайте помещение перед сном;
- примите перед сном горячую ванну;
- не работайте после 21:00;
- не пейте много воды перед тем, как лечь спать.
Фото на превью Depositphotos