11 ситуаций, когда родители оказались нереально крутыми

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Родителям не обязательно иметь экстраординарные способности, чтобы стать настоящими героями для своих детей. И маленьким, и большим детям больше всего на свете нужна любовь, которая проявляется главным образом в поступках. AdMe.ru делится с вами 11 моментами из жизни любящих родителей, каждый из которых достоин звания «суперпапа» или «супермама».

Папа заплетает дочери обалденные косички

Филипп Морджес (Phillippe Morgese) освоил непривычную для многих пап практику плетения коc, в том числе и очень сложных. Сначала Филипп просто заплетал волосы своей дочке Эмме, но затем решил поделиться навыками с другими папами и открыл школу, где все желающие могут научиться делать прически своим маленьким принцессам.

Мама вдохновляет своих детей на занятия йогой

Инструктор по йоге Лора Касперзак (Laura Kasperzak) убедительно доказала, что лучший способ воспитания — это собственный пример. Ей не приходится заставлять своих сына и дочь заниматься физическими упражнениями, ведь они просто повторяют то, что делает их мама.

Папа купил одежду для куклы его дочки

Этот суровый с виду парень не смог отказать своей дочке в просьбе приодеть ее любимую куклу. Поэтому пока она была в школе, папа отправился в магазин, где купил игрушечному малышу пару комбинезонов и носочки. И его ничуть не смутили удивленные взгляды других покупателей и кассира. Ведь главное не то, что думают другие люди, а то, как обрадуется дочка, когда увидит, что у ее куклы теперь есть одежда.

Родители сделали копию магазина Blockbuster для сына, страдающего аутизмом

20-летний парень был расстроен, когда закрылся его любимый видеомагазин. Но его родители нашли способ приободрить молодого человека: они соорудили мини-копию магазина с его любимыми мультфильмами прямо у себя дома.

Папа сделал себе татуировку, чтобы поддержать дочь

Этой девочке был вживлен кохлеарный имплантат, который помогает ей слышать. А чтобы она не так сильно переживала по поводу своей особенности, ее папа сделал себе татуировку в виде этого же устройства.

Мама превратила дочку в звезду косплея, чтобы помочь ей преодолеть застенчивость

Фотограф Камиллия Кортс (Camillia Courts) и ее 7-летняя дочь Лайла примеряют на себя образы диснеевских принцесс и других известных персонажей. По словам Камиллии, переодевание и фотосессии помогают ее дочери побороть застенчивость и стать увереннее в себе.

Родители подарили другу их сына кольцо с трогательной надписью

В США и многих других странах существует традиция: выпускники колледжей и других учебных заведений заказывают памятные кольца с символом своей альма-матер. У парня по имени Кайл не было средств на такое кольцо, но на помощь пришли родители его лучшего друга. Они заказали для Кайла кольцо выпускника с гравировкой «Нашему другому сыну».

Родители доказали, что развод и новые семьи не помеха общению с ребенком

Рики и Клара развелись и создали новые семьи, но это обстоятельство не мешает им по-прежнему растить свою дочь вместе. Они празднуют ее день рождения одной большой компанией, проводят вместе выходные, ходят на школьные мероприятия и всячески поддерживают друг друга.

Вся семья нарядилась в мультгероев, чтобы порадовать сына

Эти родители не только купили сыну костюм на Хеллоуин, о котором он просил, но и нарядились сами, и даже превратили своего младшего ребенка в Пикачу. Всем бы такое чувство юмора!

Крис Хемсворт испек торт на день рождения дочери

Звездные родители тоже находят время на то, чтобы порадовать своих детей. Например, Крис Хемсворт собственноручно испек торт в форме динозавра в честь дня рождения его дочки Индии.

Папа нашел простой способ отучить детей драться

Трое малышей — это не только большое счастье, но и много хлопот, особенно если они любят отнимать друг у друга игрушки. Конечно, дома детей можно успокоить и на некоторое время развести по разным комнатам, но как же быть в автомобиле? Оказывается, есть решение и для этого случая, и оно работает.