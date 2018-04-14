11 популярных продуктов на завтрак, от которых доктора рекомендуют отказаться

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По мнению диетологов, в здоровом завтраке должно быть 400–700 ккал и такие питательные вещества, которые надолго зарядят организм энергией. Но далеко не все продукты можно подавать утром к столу. Многие популярные блюда на самом деле вредно есть натощак, даже если мы привыкли к ним с детства. Проверьте, не был ли вредным ваш сегодняшний завтрак.

AdMe.ru составил список продуктов, с которых лучше не начинать свой день.

1. Блинчики, панкейки

Аппетитные блинчики и панкейки сами по себе чересчур питательны, а с топингами в виде сладких соусов и джемов приводят к повышенной концентрации инсулина в крови. Кроме лишнего веса такой завтрак может неприятным образом повлиять на настроение и сделать человека раздражительным. Совет: Попробуйте новые рецепты, замените обычную муку на овсяную, а сладкую начинку — на свежие фрукты и ягоды. Фруктов и ягод не должно быть слишком много, так как на пустой желудок они могут спровоцировать метеоризм.

2. Мюсли и сухие завтраки

В составе сухих завтраков много простых углеводов, но нет клетчатки и протеинов. Исследование показало, что высокоуглеводный завтрак приводит к перееданию за ланчем и обедом. Испытуемые, которые употребляли утром 3 грамма протеинов и 44 грамма углеводов, быстрее ощущали голод, чем те, кто ел протеиновую пищу. Людям со склонностью к диабету и маленьким детям потребление сухих завтраков лучше и вовсе ограничить из-за обилия сахара. Совет: Выбирайте кукурузные хлопья и мюсли без сахара, а чтобы восполнить недостаток протеинов, добавьте к завтраку орехи, семечки и семена льна.

3. Тосты из белого хлеба

Белый хлеб сам по себе недостаточно питателен, а хрустящая корочка делает его не только аппетитным, но и вредным. Чем сильнее зажарен тост, тем больше в нем канцерогенов, провоцирующих рак и другие заболевания. Совет: Заменить белый хлеб цельнозерновым, а любителям тостов следить, чтобы на хлебе не образовывалась подгорелая корка.

4. Nutella и другие шоколадные пасты

Ученые подсчитали, что 2 ст. л. Nutella содержат 83 % от ежедневной нормы сахара для женщин. Такая доза сладкого утром сначала повысит настроение, но энергия быстро улетучится, а на смену ей придет ощущение усталости. Кроме того, в подобных пастах содержится пальмовый жир, а это не лучший выбор для тех, кто следит за своим здоровьем. Совет: Сладкую шоколадную пасту можно заменить на арахисовое масло, в котором нет сахара, но много протеинов и полезных жиров.

5. Белый рис (рисовая каша)

Белый рис — чемпион по содержанию углеводов. Из-за обилия крахмала и отсутствия грубой клетчатки он, согласно исследованиям, может вызвать проблемы с пищеварением. Совет: Белый рис можно заменить бурым, он медленнее переваривается и надолго обеспечивает организм энергией. Чтобы приготовить завтрак быстрее, замочите рис с вечера в обычной воде.

6. Смузи

Делая смузи, мы можем переборщить с количеством ингредиентов. Фрукты и овощи теряют форму, и создается ложное ощущение, будто порция слишком мала, чтобы утолить голод. Остается украсить все взбитыми сливками, которые сделают смесь еще калорийнее. В итоге смузи превращается в слишком сытный и насыщенный сахаром завтрак. Кроме того, популярные при приготовлении смузи фрукты, такие как бананы, манго и апельсины, не рекомендуется есть натощак. Совет: Можно использовать мерные чаши, чтобы определить оптимальное количество ингредиентов для смузи.

7. Молоко

Ученые не рекомендуют употреблять молоко натощак, потому что оно повышает выработку кислоты в желудке и, как следствие, вызывает изжогу. Вместе с тем молоко может спровоцировать высыпания на коже у людей, склонных к акне. Совет: Пить молоко за завтраком можно, но не на голодный желудок, а уже после приема основного блюда.

8. Обезжиренный йогурт

Обезжиренный йогурт, по мнению ученых, содержит не больше полезных питательных веществ, чем порция мороженого. Если вы за здоровое питание, то напрасно отказываетесь от молочного жира, ведь он стимулирует выработку гормона холецистокинина. Этот гормон в умеренных количествах способствует похудению, увеличивает стрессоустойчивость и повышает настроение. Совет: Выбирайте натуральный йогурт с содержанием жира от 3 до 5 %.

9. Готовые сэндвичи

Иногда, не успев позавтракать дома, мы перекусываем фастфудом. В сэндвичах из автоматов и заведений быстрого питания бывает превышена концентрация канцерогенов, консервантов и вредных жиров. Тяжелая пища с самого утра перегружает пищеварительную систему лишними калориями. Совет: Делайте сэндвичи самостоятельно, подбирая свежие и полезные продукты.

10. Сосиски

В сосисках содержатся жир, соль, вкусовые добавки и консерванты, что само по себе не только раздражает стенки желудка с утра, но и, согласно мнению ученых, повышает риск возникновения рака. Совет: Отварное или запеченное мясо курицы может стать лучшей альтернативой сосискам на завтрак.

11. Яичница с беконом

Диетологи не рекомендуют регулярно завтракать яичницей с беконом, потому что в ней много холестерина и насыщенных жиров, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Совет: Омлет на завтрак куда полезнее жареной яичницы с беконом. К омлету можно добавить овощи, например помидоры или брокколи.

Автор этой статьи сегодня уже мужественно отказался от зажаренных до корочки гренок. А на какие жертвы по утрам готовы идти вы ради здоровья и красоты?