11 проблем, которые мне пришлось решить, когда я отдала ребенка в садик

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День, когда мой ребенок впервые отправился в детский сад, был счастливым и страшным одновременно. Странно, что моя девочка теперь будет где-то без меня, зато теперь у нас должны воцариться режим, порядок и спокойствие. Однако я даже предположить не могла, что все 3 года нахождения дочки в детском саду у меня постоянно будут возникать вопросы, на которые придется искать ответы.

Я хочу рассказать читателям AdMe.ru обо всех трудностях, с которыми столкнулись я и моя дочь в детском саду, а также о том, как лучше справляться с ними.

Прошла 1-я неделя сентября. Я уже начала мечтать пить кофе горячим, а душ принимать без малолетней свидетельницы. Мне стало казаться, что детский сад придумал какой-то святой, а рассказам подруг об этом прекрасном учреждении я не особо верила. Но потом оказалось, что все не так радужно: дочь устраивала истерики по утрам, в саду не хотела есть и ходить в туалет. Кроме того, стала часто болеть. Педиатр посоветовал не бояться микробов, но об этом ниже.

1. «Не пойду сегодня в садик»

Разумеется, нас не обошел стороной этот период. Каждый вечер дочь рассказывала мне, как хорошо и весело было в саду, как она обязательно пойдет туда снова. Каждое утро у двери садика начиналась истерика: «Не уходи». Возле дверей детского сада обычно происходила кульминация кошмара. Все это, естественно, добавляло мне чувства вины. Что я сделала: я чувствовала себя последней дрянью, оставляя дочь с чужими людьми, поэтому попросила мужа и бабушку отводить ее в сад. Я же забирала и расспрашивала о прошедшем дне, не забывая восхищаться воспитателями. По утрам рассказывала, как здорово мы проведем время, когда я приду за ней. И всегда повторяла, как мантру: «Я никогда не оставлю тебя, я обязательно приду за тобой, я люблю тебя больше всех на свете, ты нужна мне». Когда дочка поняла, что ее не бросят, она успокоилась.

2. Ребенок часто болеет

В мире существует около 200 различных вирусов, которые мутируют и становятся все сложнее. Во время болезни у ребенка формируется иммунитет, на это уходят годы. В любом детском саду малыш будет подвергаться частому воздействию вирусов, так как закрытое пространство с кучей людей — идеальная среда для них. Для иммунной системы, приспособившейся к избранному кругу людей, новые 20–30 человек — серьезный вызов. Есть и психологическая составляющая: даже если ребенку нравится в садике, расставание с родителями может даваться тяжело. Целый день с чужими людьми — ощутимый стресс для незрелой нервной системы. Что я сделала: изначально морально подготовилась к тому, что дочь будет чаще болеть. Несколько месяцев мы действительно просто не вылезали из болезней. Однако несмотря ни на что я все же последовала совету педиатра не бояться микробов и прекратила все обеззараживать, отглаживать и стерилизовать. И действительно, это пошло ребенку на пользу: постепенно болезни начали отступать, дочь повеселела, а я стала меньше убираться.

3. В саду ребенок ведет себя идеально, а как только появляется мама, в него будто бес вселяется

Можно сказать, что в саду педагоги умеют воспитывать детей, а я нет. Но я ращу дочь по теории привязанности Гордона Ньюфелда (Gordon Neufeld) и знаю, что шумное, истеричное и даже агрессивное поведение ребенка после сада — это нормально. Более того, на самом деле это хороший знак для родителя: значит, малыш чувствует себя со мной в полной безопасности, раз может показать себя «во всей красе». Что я сделала: запаслась огромным терпением, постаралась как можно больше обнимать и целовать, проводить с дочкой после сада максимум времени вместе. Самое главное (и трудное) — помнить о том, что чем ужаснее ведет себя ребенок, тем сильнее он в нас нуждается.

4. Ребенок не ходит в туалет в саду

Первые недели у ребенка идет адаптация к новому месту, и у всех это проходит по-разному. Признаюсь, я удивилась и растерялась, когда выяснилось, что дочь отказывается ходить в туалет в саду и все время до прихода родителей терпит. Я поговорила с другими мамами и выяснила, что подобные случаи не редкость. Некоторые чувствительные дети пребывают в таком внутреннем напряжении из-за перемен, что физически не в состоянии расслабиться и спокойно сходить в туалет. Что я сделала: первым делом зашла в туалет и посмотрела, что может быть не так: вдруг причина в чем-то очень простом, например внутри темно, а выключатель высоко. Я поговорила с воспитателями, и мы принесли из дома родной горшок. А дома мы несколько дней проигрывали эту ситуацию в ролевой игре с куклами. Оказалось, что дочь пугается того, что в туалете не 1, а 3 унитаза.

5. И к тому же не ест весь день

Дочь никогда не могла похвастаться хорошим аппетитом, однако в детском саду ситуация усугубилась. Сначала воспитатели ничего не говорили мне: многие дети в первые дни мало едят. Но потом сообщили, что ребенок весь день держится на куске хлеба или булки. А я-то, наивная, радовалась, что она дома стала лучше есть. Воспитатели сказали, что так бывает часто. Сад — это стресс, ведь у ребенка весь уклад жизни, по сути, поменялся. Еда может казаться непривычной, невкусной, некрасивой, и самое главное — ее дает не мама. Что я сделала: стала хвалить еду, которую дают в саду. Рассказывать, что нянечка угостила меня котлеткой, она такая хорошая и так вкусно готовит! Но самое главное — старалась соблюдать спокойствие. Надо помнить, что нужно время, что никто никогда еще не умирал в детском саду от голода. Действительно, голодовка через несколько недель закончилась, а спустя полгода дочь стала требовать, чтоб на выходных я варила ей каши «как в садике».

6. Иногда детей докармливают

Дочь отказывалась есть, а в некоторых детских садах воспитатели насильно «заталкивают» еду в ребенка. Я настоятельно просила такого не делать — пусть лучше будет голодной. Ведь получается, что малыш не в состоянии дать отпор взрослому человеку, покоряется и ест. Родители довольны: чадо ест, растет. Но не стоит радоваться: такие действия могут привести к расстройствам пищевого поведения. Возможно, раньше я согласилась бы на это, но, прочитав книгу испанского педиатра Карлоса Гонсалеса «Мой ребенок не хочет есть», поняла, что заставлять нельзя. Что я сделала: спросила у воспитателей и нянечек, существует ли в нашем саду такое явление. И настоятельно даже не просила, а требовала, чтобы мою девочку ни в коем случае не докармливали.

7. Воспитатель не справляется с детьми и превышает полномочия

Детский психолог Людмила Петрановская утверждает, что дети по своей природе существа послушные. Непослушными они становятся, только если не чувствуют себя в безопасности. Я, конечно, не хочу сказать, что со мной моя дочь всегда покладиста — нет, как и все дети, иногда она шалит, заигрывается и не реагирует на мои просьбы. Но в саду стали жаловаться, что мой ребенок не слушается. И происходило это во время смены только одного воспитателя. Позже я поняла, в чем дело: она не справлялась. А иногда и превышала свои полномочия: грубо одергивала, насмехалась и повышала голос на детей. Ольга Васильевна бывала чересчур строга и раздражительна и часто выговаривала родителям, как плохо воспитаны их дети. Что я сделала: к сожалению, практически ничего. Но мы с другими родителями попытались: побеседовали с заведующей. Новую воспитательницу долго не могли найти, а переводить ребенка в другую группу или сад тоже не дело: еще не известно, что тут более травматично. К счастью, через год она ушла сама и у нас появилась отличная замена.

8. Дополнительные сборы денег

Любые платежи, которые требуют оплатить в детском саду, должны быть официальными, т. е. на каждую оплату необходим чек. «Добровольные пожертвования», «на нужды группы» и т. д. — все это исключительно добрая воля каждого отдельно взятого родителя. У меня ее не было. Знакомые, которые уже проходили через это, подсказали, как себя вести в таких ситуациях. Что я сделала: все те несколько раз, когда родителям нашей группы предлагали сделать какие-то благотворительные взносы, я не выступила против. Я спрашивала, на какой счет могу перечислить деньги, а если предлагали оплатить наличкой, просила квитанцию. Обычно на этом разговоры о деньгах заканчивались.

9. Давление со стороны других родителей

Обычно коллектив родителей делится на 2 части: одна хочет скинуться и собрать деньги на кондиционер или новые окна, вторая говорит, что денег не даст. Несколько раз я была человеком, который говорит нет и вызывает недовольство активистов. Выдерживать это очень трудно. Но мне действительно было непонятно, почему я должна отдать половину своей зарплаты на замену окон в саду, построенном 6 лет назад. Что я сделала: всегда есть единомышленники, и я их нашла. Оказалось, нас не так мало — тех, кто не жаждал выбрасывать деньги на ненужные вещи. Кстати, это неплохой урок и для наших детей: не превращаться в стадо и не идти на поводу.

10. Детей на утренниках снимает исключительно фотограф детского сада

Увы, во многих детских садах руководство считает себя вправе обеспечить заработком какого-то своего знакомого фотографа, знания которого устарели еще лет 30 назад. И большинство родителей молча подчиняется этим правилам, несмотря на недовольство. Тут мне снова помогли советы тех, кто уже проходил это. Что я сделала: с группой других родителей отправилась к заведующей, чтобы сообщить, что у нас будет свой фотограф. Ей это не понравилось, но сделать она ничего не могла: это наше право — пригласить того фотографа / видеооператора, который подходит нам, а не заведующей.

11. Пышный выпускной в детском саду

Здравомыслящий человек понимает: красиво нарядить ребенка и устроить большое празднество с клоунами и ресторанами — это исключительно потребность родителей. Ближе к выпуску из сада 2 самые активные мамы нашей группы начали предлагать безумные программы проведения детского мероприятия: банкетный зал, речной трамвайчик и т. п. Что я сделала: предложила вариант более бюджетного мероприятия и напомнила, что это все же праздник наших детей, а не наш. В результате группа, как это бывало и раньше, разделилась на 2 половины. Мы ограничились утренником в саду и скромными посиделками в кофейне с пирожными. Потом мы с дочерью зашли в детский магазин и она выбрала игрушку, которая ей нравится. И мы обе были очень довольны.