11 проблем, из-за которых брак начинает трещать по швам, хотя справиться с ними может каждый

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Согласно статистике, в России, Америке и многих странах Европы расторгают брак от 53 до 70 % семей. Психологи называют 3 веские причины для развода: алкогольная, наркотическая или любая другая зависимость одного из супругов, физическое и психологическое насилие, а также любовный роман на стороне. Но самым распространенным поводом для расставания, по данным социологов, становится несовместимость мужа и жены.

Мы в AdMe.ru считаем, что за этим довольно абстрактным понятием стоят проблемы, с которыми сталкивается каждая семья. Но многим из нас не хватает терпения, знаний и поддержки, чтобы справиться с ними, хотя все они решаемы. И если преодолеть их, то можно сохранить брак и сделать семейный союз крепким и счастливым. Мы собрали неприятные и, к сожалению, распространенные факты о браке, после которых появляются мысли о разводе.

1. Разный подход к воспитанию детей

Он за строгую дисциплину, а она за демократию, разговоры и убеждение. Она против сладостей и чипсов, а он не видит в этом ничего страшного. Конфликты на почве воспитания ребенка всплывают, наверное, в каждой семье. И это нормально. Мы слишком разные, чтобы думать одинаково. Главное здесь не перегибать палку и не считать, что ваш стиль воспитания единственно верный. Часто этим грешат мамы, перечитавшие много книг по детской психологии. Что делать? «Сделать шаг назад», — советует психолог и мама двоих мальчиков. Если один из супругов вмешивается, когда второй говорит с ребенком, он подрывает авторитет родителя и путает детей: кого же слушать? Нужно помнить, что в воспитании детей все ошибаются — и вы тоже. Так дайте право на ошибку и своему партнеру. Детей не травмирует на всю жизнь родительский промах. Они сильные и устойчивые.

2. Причиной ссор могут стать гаджеты

Смартфоны, созданные для общения, стали настоящими конкурентами реальным женам и мужьям. Мы часто используем гаджеты для работы или просто для расслабления, не отвлекаясь от них даже во время семейного ужина или в постели перед сном. Многих супругов приводит в бешенство, когда их партнер предпочитает телефон или ноутбук общению с ними. Что делать? Сами пары, столкнувшиеся с такой проблемой, рассказывают, что заставляли себя убирать гаджеты на время семейного ужина, вводили ограничения на просмотр социальных сетей дома после рабочего дня.

3. Куда-то исчезли друзья/ подруги

Согласно опросу, проведенному журналом Child Magazine, до рождения ребенка женщины проводили с друзьями около 14 часов в неделю, а мужчины примерно 16 часов. Впоследствии эти цифры снизились до 5 часов у женщин и 6 часов у мужчин. Это естественный процесс, потому что после свадьбы меняются приоритеты, появляется больше обязанностей и остается меньше свободного времени. К тому же у женатых и холостых людей зачастую разные интересы. Что же делать? Несмотря на то что друзей стало меньше, они все же никуда не исчезли. Как показывает опыт, остаются самые близкие, и это нужно ценить. Не забывайте поздравлять с праздниками и старайтесь выделять время на общение, чтобы оно в конце концов не сошло на нет. Позволяют поддерживать контакты и современные технологии: сохранить дружбу можно и с помощью соцсетей и телефона даже на расстоянии.

4. Разные бытовые привычки

Раздражающие бытовые привычки способны свести с ума. Он не опускает сиденье унитаза после себя, не убирает за собой со стола и разбрасывает носки по всему дому. Она оставляет открытой дверь в ванной комнате, выбрасывает чайный пакетик в раковину и смотрит дурацкие реалити-шоу. Незначительные, на первый взгляд, мелочи могут стать источником небывалого раздражения и привести к настоящей войне. Что делать? Чтобы сохранить мир в семье, психологи рекомендуют, во-первых, набраться терпения и быть снисходительнее к партнеру, а во-вторых, вести переговоры. Только говорить о том, что вам не нравится, нужно сразу, не накапливая раздражения, и без обвинений в сторону супруга. Подумайте, с чем вы все-таки готовы мириться и какие черты в партнере компенсируют его бытовые недостатки. Помните, что партнеру нужно время, чтобы изменить свое поведение.

5. Стало скучно

Скука в семейной жизни — распространенная проблема, знакомая многим парам, прожившим продолжительное время вместе. Рутина и быт затягивают незаметно, особенно когда появляются дети и количество обязанностей возрастает, а свободное время куда-то исчезает. Психологи говорят, что скука довольно коварная проблема, которую нельзя игнорировать. Заскучавшие супруги отдаляются друг от друга, и позже им уже становится сложно найти точки соприкосновения. Что делать? Авторы книги «Руководство к счастливой семье: преодоление гнева, разочарования и скуки, которые разрушают семейную жизнь» советуют супругам сообща составить список совместных дел, которыми они хотели бы заняться. Это может быть что угодно: слушать пение птиц, рисовать красками, выехать в лес, покататься на велосипедах, послушать музыку. И обязательно регулярно их выполнять.

6. Временный спад чувств и отдаление

Даже в самых счастливых семьях рано или поздно наступает охлаждение чувств между партнерами. После влюбленности неизбежно следует спад. И это сбивает с толку. Многие приходят к выводу, что они разлюбили супруга или вообще никогда не любили. Ведь именно так часто пишут на форумах и в книгах: настоящая любовь никогда не угасает. Но психологи утверждают, что это не так. Что делать? Не стоит устраивать трагедию и бежать в ЗАГС с заявлением о разводе и словами: «Мы не подходим друг другу». Знайте, что вы не одиноки: 80 % супругов жалуются, что стали несчастны в браке, потому что любовь исчезла. Но и пускать все на самотек тоже опасно. Семейные психотерапевты, основываясь на своем опыте работы с парами, говорят, что возвращение чувства влюбленности реально, но на это потребуются время и энергия. Вам придется работать над тем, чтобы полюбить снова.

7. Разные способы преодоления кризисов

Когда мы принимаем решение жениться или выйти замуж, чаще всего руководствуемся нашими чувствами к партнеру: мы его любим. Семейный консультант Роберт Солли советует при выборе спутника жизни присмотреться, как ваш партнер справляется со стрессом. Есть разные пути, например отрицание, избегание, погружение в себя, переедание, обвинение, защита. Это неконструктивные способы, которые приведут к большому непоправимому конфликту. Что делать? Учиться выходить из конфликта конструктивно. Для начала внимательно слушать партнера, не пытаясь сразу переложить вину на него или взять ее на себя. Не выяснять отношения, когда эмоции зашкаливают. Решить, какие способы разрешения конфликтов для вас неприемлемы: физическое насилие, крик, оскорбления.

8. Психологическая/ финансовая зависимость от партнера

Мы все в какой-то степени зависим от партнера, и это нормально, считают психологи. Нездоровая зависимость — это когда человек может быть счастливым только рядом с супругом, когда от другого зависят настроение, самооценка. В таких отношениях появляется страх быть брошенным. В итоге зависимый партнер начинает требовать все больше подтверждений любви и верности партнера, начинает контролировать. Все это изматывает обоих супругов. Что делать? Самый первый шаг — это увидеть и признать свою зависимость. Существует целый список признаков, по которым можно распознать ее. Психологи рекомендуют расширять свой круг общения и поддержки: семья, друзья, коллеги. Найти хобби и избавиться от финансовой зависимости. Главное — снизить страх быть брошенным и не справиться в одиночку. Кроме того, нужно составить план действий при наихудшем варианте развития событий — при расставании.

9. Трудно настроиться на близость

Со временем в супружеской жизни становится меньше страсти и реже хочется близости. И в этом нет ничего страшного, если оба партнера согласны с такими изменениями. Однако ситуация становится проблемой, если у одного желание больше, чем у другого. По данным психотерапевтов, каждая третья пара сталкивается с подобной сложностью. И если ее замалчивать и избегать решения, она может привести к измене и разводу. Что делать? Самое главное — не давить друг на друга, а пытаться договориться и, поддерживая друг друга, решать проблему. Психологи отмечают, что давление со стороны партнера с более сильным желанием может только усугубить ситуацию и второй супруг будет избегать любого физического контакта — объятий и поцелуев. Чтобы ослабить это напряжение, можно найти компромисс — согласовать график «половых свиданий» и добросовестно его соблюдать.

10. Нет времени друг на друга

Многие молодые пары, планируя свадьбу, мечтают о том, что будут проводить с возлюбленным все свободное время: утром, после работы, в выходные дни. По факту же получается, что наедине друг с другом супруги, особенно у которых есть дети, проводят всего по несколько минут в день. Внимания требуют дети; чтобы обеспечить семью, приходится больше работать; на выходных — к родителям, при этом хочется побыть и одному. Что делать? Исследователь семейных отношений Джон Готтман советует супругам выделить 5 обязательных часов в неделю на общение наедине друг с другом. Каждую неделю планировать 2-часовое свидание. Ежедевно выделять около 2 минут на прощание перед работой и 20 минут на вечерний разговор. Кроме того, каждый день уделять по 5 минут на то, чтобы выразить супругу восхищение или признательность, а также на объятия и поцелуи перед сном.

11. Вы можете пожалеть о сделанном выборе

По статистике, 57 % женщин жалеют о том, что вышли замуж за своего супруга. Семейные психотерапевты говорят, что рано или поздно наступает время, когда вы смотрите на человека рядом с вами и думаете, что совершили ужасную ошибку. Что делать? Воспринять это как поворотный момент в ваших отношениях, понять, что пришло время для серьезной работы над своим браком, перестать обвинять во всем своего партнера и взять больше ответственности на себя. Согласно статистическим данным, сожаления о разводе испытывают от 22 до 40 % разведенных пар, при этом больше половины из них считают, что причина расставания была довольно глупой.

А с какими проблемами сталкивались вы? Получилось ли их решить? Поделитесь своим опытом в комментариях.