11 признаков того, что вы созрели для родительства

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Если тест на беременность уже напоминает бурундука, оценка мамо- и папоготовности не совсем актуальна. А вот бездетным парам она не помешает. Особенно когда мысли мечутся между «еще рано» и «вроде бы пора». AdMe.ru спешит успокоить: предусмотреть все вряд ли удастся, но будущему малышу очень повезет, если...

1. Пополнение семьи — решение обоюдное

Здоровые отношения предполагают честность и взаимное уважение. В этом списке нет игнорирования желаний партнера. Нельзя «назначать» друг друга инкубатором или поставщиком биоматериала. О детях лучше поговорить заранее, чтобы потом избежать конфликтов.

2. Ребенок родится не для решения семейных проблем

Иногда малыши действительно «склеивают трещины» в браке. Супруги переводят внимание на кроху — и конфликты исчезают. А есть другой сценарий: резкие перемены и хлопоты добивают отношения. Не стоит возлагать на ребенка обязанности миротворца. Пусть он родится в дружной семье.

3. Хотите иметь ребенка, а не эталонный образец человека

Возможно, у вас есть идеалы красоты и мечты о будущих талантах ребенка. Проблема в том, что нерожденный малыш не в силах подстроиться под какие-то стандарты. Что делать? Простить ему этот «промах», понять и полюбить.

4. Адекватно оцениваете свои силы

Беззаботный образцовый родитель — редкий вид, обитающий где-то в заповедниках. Это не значит, что для вас все безнадежно. Просто нужно снять розовые очки, смириться со своей неидеальностью и готовиться к работе над ошибками.

5. Не подгоняете свою жизнь под какие-то стандарты

На веб-просторах полно критериев «правильности»: до какого возраста лучше родить, как выглядит полноценная семья... Ой, все. Никто лучше вас самих не почувствует, что подходящий момент настал.

6. Здраво оцениваете объем возможных хлопот

Многие пары представляют общение с ребенком как череду забав. Конечно, развлечений будет много, но и хлопоты не заставят себя ждать. Стоит подумать, какой эффект они произведут на неокрепшую родительскую психику, и морально подготовиться.

7. Дети для вас не только источник умиления

Дети знают толк в гармонии, поэтому следят за балансом милоты. Восторженные родители превратились в сироп — значит, пора добавить остроты эмоциям. Розовощекий ангелок будет исследовать мир с деликатностью Халка. Смиритесь.

8. «Беременность» и «трагедия» не кажутся синонимами

Не обязательно прыгать с парашютом, чтобы преодолеть страх высоты. Так же и с беременностью: многие тревоги можно заранее убрать гуманными способами.

9. Уделяете внимание финансовым вопросам

Потребности растут быстрее доходов, так что угнаться за своими желаниями невозможно. Впрочем, хотя бы минимальная финансовая подушка должна быть. Будущий ребенок имеет право на полноценное питание и уют.

10. Готовы всерьез развиваться как родители

Ребенок — сложный «механизм». Режим плача и капризов может быть активирован в любой момент, а волшебный переключатель не предусмотрен. Придется самим искать нужные рычаги и кнопки.

11. Желание стать родителями — осмысленное и никем не навязанное

Ох уж эти страшилки об одинокой старости и стакане воды... Рождение ребенка — шаг добровольный. Учитывать нужно СВОИ желания и возможности, а не «ценные» советы окружающих.