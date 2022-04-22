11 современных тенденций в воспитании, от которых неплохо бы отказаться и действовать по старинке

Мир не стоит на месте, и методы воспитания детей меняются вместе с ним: мы заботимся о физической и психической безопасности ребенка, учитываем и защищаем его интересы и потребности больше, чем когда-либо в истории. Но не все популярные тенденции следует считать однозначно полезными.

Мы в AdMe.ru перешерстили множество сетевых дискуссий, в которых люди делятся своим недовольством современными трендами в воспитании детей, и отобрали несколько не только популярных, но и здравых точек зрения.

1. Выкладывать в сеть каждый шаг

Невообразимая легкость, с которой мы теперь можем делать снимки и делиться кадрами со всем миром, привела к тому, что некоторые родители готовы документировать жизнь ребенка буквально по часам. И дело даже не в том, что таких фотографий много, в конце концов, тот, кто не хочет, может не смотреть, а в том, что дети автоматически лишаются права на приватность. Они слишком малы, чтобы осознанно соглашаться или отказываться опубликовать свои фото на горшке или с лицом, вымазанным пюре. Скажут ли они спасибо за них, когда вырастут? К тому же такие посты уже сейчас могут повлечь за собой множество непредвиденных последствий — от использования изображений вашего ребенка в рекламных целях недобросовестными компаниями и до раскрытия личных данных.

Мы время от времени выкладываем фотографии наших детей, связанные с важными моментами их жизни, такими как соревнования по плаванию, фортепьянный концерт или, же, к примеру, первый день в школе. Мы делаем это потому, что это простой способ разделить такие мгновения с нашей семьей и друзьями. Это может быть 1 пост в 2–3 недели. Но о чем думают люди, которые ведут круглосуточную трансляцию всего, что делает их ребенок? © ****80 / Reddit

Мне так повезло, что я вырос до социальных сетей. Я был бы в ярости, если бы все мое детство было опубликовано в сети до того, как я стал достаточно взрослым, чтобы дать согласие. © rohinton / Reddit

2. Запрещать пользоваться гаджетами

Многие родители гордятся тем, что их дети не пользуются гаджетами. У них нет планшетов, простейшие кнопочные телефоны, и к компьютеру их подпускают только в том случае, если это требуется для учебы. Да, бесконтрольное использование электронных устройств ребенком может стать серьезной проблемой, но не стоит впадать в крайности. Уже сейчас различные компьютерные технологии — неотъемлемая часть современной жизни. Те, кто с легкостью ориентируется в цифровом мире, в будущем будут более конкурентоспособными. Научить ребенка справляться с соблазнами в сети, получать и фильтровать необходимую информацию, использовать гаджеты для саморазвития сложнее, чем просто все запретить. Но быть родителем вообще непросто.

Вы окажете своим детям медвежью услугу, если в раннем возрасте изолируете их от технологий. Планшеты, телефоны, компьютеры станут весомой и неотъемлемой частью их взаимодействия с миром. Умение пользоваться технологиями пойдет детям только на пользу. У моих есть «неограниченное время у экрана», если они выполнили свои обязанности — учеба, домашние дела, внеклассные занятия — и пока это социально приемлемо — не за обеденным столом, не когда мы в гостях или гости у нас. © mrekted / Reddit

3. Создавать плотный рабочий график

Как часто за желанием наполнить жизнь ребенка различными развивающими занятиями скрывается желание быть супермамой, которая воспитывает не простого, а особенного малыша? У некоторых современных детей график занятий составлен так плотно, что у директора крупной корпорации и то день оказывается не так загружен. В то время как ребенку вполне хватит 1–2 увлечений, их заставляют чем-то заниматься с утра до вечера, забывая, что для развития в раннем возрасте гораздо важнее не курсы английского с колыбели, а обычные игры со сверстниками. Именно они, как доказали классики детской психологии, больше всего способствуют психическому развитию. Те, кто в детстве «не доиграл», могут во взрослом возрасте испытывать проблемы эмоционального плана, сложности в общении. Без опыта неструктурированного времяпрепровождения дети не могут научиться самостоятельно принимать решения о том, как распределять время и чем заниматься.

Помню, когда я преподавала, мои детсадовцы говорили мне, что у них нет времени на игры, потому что каждый день состоит из непрерывных занятий спортом, танцами и т. п. © Kitchen-Witching / Reddit

Я ненавижу это. Детям некогда играть с друзьями, потому что во вторник у них скрипка, по средам — балет, в четверг — фортепиано и т. д. Все эти занятия не для ребенка, а для родителей: либо для того, чтобы дети не мешали им, либо чтобы похвастаться тем, как хорошо их ангел играет на музыкальных инструментах. © mrHeavenli / Reddit

Дочь неделю прогуливала школу. Учителя и ухом не вели: думали, что болеет. Кто же заподозрит умницу-отличницу, которая и балетом занимается, и на шахматы ходит, и на рисование. Когда все всплыло и ее приперли к стенке, сказала: «Я так устала, что хотела просто лежать и ничего не делать. И вообще, ничего больше не хочу — хочу с девочками во дворе играть».

4. Чрезмерно опекать

В современном обществе все больше внимания уделяется безопасности детей в любых ситуациях. Часто эта озабоченность перерастает в гиперопеку, взрослые не дают малышам столкнуться с любыми элементами риска даже в игровой форме. А ведь ученые доказали, что подобные занятия — важный этап нормального детского развития. Это эволюционный механизм, позволяющий детям заранее подготовиться к различным ситуациям в будущем. На основе игрового опыта ребенок учится оценивать опасность и развивает навыки, которые нужны, чтобы принимать точные решения по их преодолению. Когда мама не дает малышу самостоятельно спуститься с крутой горки, вскарабкаться по лазалкам, она закрепляет в нем чувство беспомощности, подпитывает его страхи.

Дети должны медленно и безопасно учиться управлять рисками, а это значит, что они должны рисковать. Подготовка детей к взрослой жизни — это то, о чем действительно должны заботиться родители. © coercedaccount2 / Reddit

Я много лет работала воспитателем в детском саду. Большинство других воспитателей хотели, чтобы некоторые игровые площадки были закрыты для самых маленьких. Они говорили: «Там слишком высоко! Дети могут пострадать!» Но дело в том, что только ребятишки с хорошим балансом и навыками лазания будут пробовать более высокие перекладины, в то время как более неуверенные останутся внизу. По мере того как они приобретут необходимые навыки и почувствуют себя комфортнее, они будут ставить себе задачи посложнее. Пусть играют. © Zuzublue / Reddit

5. Ничего не запрещать

Популярностью метода воспитания, при котором ребенок никогда не слышит «нет» и «нельзя», мы обязаны японской традиции, в которой принято до 5 лет относиться к ребенку как к «императору», которому все дозволено. Но те, кто идет по этому пути, часто забывают, что после 5 лет и до 16 в той же системе детей ставят в столь строгие дисциплинарные рамки, что этот период их жизни называют «рабским». Стоит учитывать, что наличие запретов помогает маленькому человеку выстроить свои границы. Он понимает, где заканчивается «я» и начинаются «другие», что такое «мое» и «чужое», усваивает, какие его желания важны, а какие каприз. Без этого осознания ему сложно сформироваться как отдельная личность.

10-летней племяннице моего парня никогда не говорят «нет». И ее родители, и бабушка с дедушкой позволяют ей делать все, что она хочет, а затем притворяются шокированными, когда она плохо себя ведет. Но если они скажут «нет», они якобы задавят ее творческий дух. © smokealarmsnick / Reddit

Мои зять и невестка приехали в гости пару недель назад со своим почти 2-летним ребенком. Они разложили кучу игрушек, несколько музыкальных инструментов, кучу цветных карандашей и включили по телевизору детские передачи на YouTube. И они ни разу не сказали ему «нет» за все время, пока были в гостях. Ни тогда, когда он лез в пасть нашей собаке, ни тогда, когда он пытался лазить по шкафам, ни когда он начал возиться с термостатом. Я за прогрессивное воспитание, но ребенку нужно слышать «нельзя» время от времени. © patrickkingart / Reddit

Разве мы не должны показывать детям, как говорить «нет» и что говорить «нет» — это тоже нормально? © kristynshep / Reddit

6. Быть ребенку другом, а не родителем

Дружба родителей с подрастающими детьми — популярный тренд. Но он больше выгоден взрослым, нежели детям. Мамы и папы чувствуют себя современными, продвинутыми. Ощущение, что они с сыном или дочерью говорят на одном языке, помогает им чувствовать себя молодыми, а еще если ребенок — друг, то, значит, можно делиться с ним личными переживаниями, подробностями взрослой жизни. Дружба — это отношения двух равноправных людей, каждый из которых сам отвечает за свою жизнь и решения. Но ребенок зависит от взрослых во многих смыслах, именно они должны обеспечить ему психологический комфорт, помочь справиться с проблемами, а не грузить своими. К тому же в подростковом возрасте детям нужно дистанцироваться от родителей, такая сепарация — нормальный этап развития.

Обязательно должен быть баланс. Если вы станете другом, ваши дети будут просто ходить у вас по голове. Чрезмерная строгость и серьезность могут привести к тому, что ребенок будет чувствовать себя непонятым. © SillyBlackSheep / Reddit

Ваша работа как родителя заключается в том, чтобы помочь ребенку расти в благоприятной и стабильной среде и помочь ему стать полноправным членом общества. Не освобождайте себя от родительских обязанностей. © bigie35 / Reddit

7. Брать детей с собой в публичные места

Это здорово, что в наше время молодые мамы не должны быть затворницами, перемещающимися лишь по маршруту «дом — детская площадка», им все реже шипят в спину: «Куда ребенка притащила?» Однако, выбирая, куда можно и куда нельзя пойти с детьми, нужно ориентироваться не на собственные желания, а на возраст чада и соотносить его с тем, насколько ему удобно находиться там, куда вы его повели. Ведь никто не жалуется, когда в ресторане, на выставке, концертном зале просто находится малыш. Негодование вызывает неуправляемый капризничающий ребенок, мешающий всем остальным наслаждаться заслуженным комфортом. И проблема тут не в детях, а в их родителях — это они не обращают внимания на то, что ребенок устал, не в силах усидеть на месте в силу возрастных особенностей, если речь идет о каком-либо зрелище, не способен сконцентрироваться на нем длительное время.

Как-то с друзьями отправились в ресторан. До сих пор помню группу взрослых с парой ребятишек. Они сидели за одним из самых больших столов. Один из детей кричал изо всех сил, бегал кругами вокруг стола, отказывался садиться, толкал стулья. Никто из взрослых не встал, чтобы как-то помешать этому. В какой-то момент ребенок бросился на пол прямо на пути официанта, несущего огромную порцию супа. Родители по-прежнему ничего не делали, а официант лишь смущенно носился вокруг ребенка. © ChocolatCreme / Reddit

Повел любимую в дорогой ресторан. Хотел предложение сделать. А фиг мне. За соседним столиком сидела пара с ребенком, и в самый ответственный момент он вдруг берет и начинает орать белугой. И, главное, родители ухом не ведут. Ну возьми ты выведи ребенка, успокой, а они ковыряются в своих тарелках, будто так и надо. Весь романтический момент нам испортили.

Я считаю, что те, кто водит своих детей в места, которые на самом деле им не подходят, просто отказываются признать, что иметь ребенка — это значит внести некоторые изменения в свой образ жизни, а не просто навязать своих отпрысков окружающим. © heili / Reddit

8. Не поддерживать учителей своих детей

Быть всегда на стороне своего ребенка — один из основных постулатов современного родительства. И это очень правильный принцип, ведь дети должны чувствовать поддержку семьи, знать, что они могут поделиться своими проблемами и им помогут их решить, а не отругают или даже накажут. Но заступаться за свое чадо и перекладывать ответственность за его поступки на воспитателей и учителей — это разные вещи. Мы не должны, как было принято раньше, стыдить ребенка в два голоса с преподавателем, но и всегда считать свое детище пострадавшей стороной неправильно. Задача родителя — выслушать и уже дома выяснить причины и помочь устранить проблемы.

Некоторые рассматривают школьное образование как фирму по присмотру за детьми. Ребенок ведет себя неуважительно, у него ужасные оценки, а родители винят во всем учителя. © DanjaHokkie / Reddit

Моя жена — учитель. Некоторые родители лучше поверят своему ребенку, а не объективному стороннему взрослому.

Родитель: «Тимоша сказал, что вы не ставите ему оценки за домашнюю работу, потому что он вам не нравится».

Учитель: «Ну это же ерунда. Тимофей не сдавал домашнюю работу 3 недели и...»

Родитель: «Тимоша не стал бы мне врать. Он хороший мальчик». © burner7711 / Reddit

9. Не давать детям скучать

Современным детям стало некогда скучать. Стоит им замереть и задуматься, родители тут же предлагают порисовать, послушать сказку, поиграть, посмотреть мультики. Существует столько возможностей развлечь малыша, значит, нужно ими активно пользоваться. Но родителям вовсе не нужно заполнять все время ребенка какой-то деятельностью. Время, когда малыш скучает и ищет, чем ему заняться, полезно. Ученые связывают скуку с повышением креативности.

Когда я посещала занятия по психологии развития, мой профессор сказал, что скука на самом деле полезна детям. Что-то связанное с увеличением продолжительности их внимания. Когда ребенку скучно, именно тогда он становится креативным. © VioletUnderground99 / Reddit

Дети должны научиться занимать свое время. Вам не нужно ходить в парк, зоопарк и в тому подобные места каждые выходные. © lessmiserables / Reddit

11. Оберегать от домашней работы

Использование детского труда — «фишка» тех времен, когда самого понятия детства как такового не существовало. Но ограждать ребенка от любой домашней работы — это перебор. И дело не только в том, что так можно вырастить белоручку, но и в том, что ваше сокровище будет просто не приспособлено к взрослой жизни.

Я встречалась с парнем, которому в детстве не приходилось никогда помогать взрослым по дому. В быту он был совершенно беспомощен. Даже не знал, с какого конца браться за метлу. © Sipid1377 / Reddit

А вас какие тенденции современного воспитания заставляют скрипеть зубами от досады?