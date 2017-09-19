11 доказательств того, что нет никого круче старшей сестры

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Детство — веселая штука, которую без улыбки не вспомнишь. А если у вас еще и был человек, с которым можно было разделить ответственность за самые безумные шалости, вам чертовски повезло. Редакция AdMe.ru подобрала доказательства того, что иметь старшую сестру — это очень круто. Даже если порой вам и хочется держаться от нее подальше.

11. Ты первой взяла меня на руки

10. Благодаря тебе я могу выстоять в любых испытаниях

9. Ты всегда понимала и утешала меня

8. В твоей любви можно было утонуть

7. Твоя забота не знала границ

6. Ты была рядом, когда это было так нужно

5. Ты придумывала самые интересные развлечения

4. Ты поддерживала мои самые смелые эксперименты

3. Мы с тобой всегда были на одной волне

2. Ты развлекала меня как могла

1. Ты никогда не давала мне скучать

Благодаря тебе у меня было самое крутое детство. Люблю тебя (хоть иногда ты и невыносима).