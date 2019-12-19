11 отличий между советской и российской школой, вокруг которых не утихают споры

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Успешное будущее любого государства напрямую зависит от уровня образования. Образованные, а значит, конкурентноспособные специалисты — залог экономической стабильности страны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что дискуссии о реформе современной школы — одни из самых жарких в российском обществе. Часто в этих спорах звучат ностальгические нотки, вспоминают советские времена и уверяют, что образование в СССР было лучшим в мире и стоит снова взять его за образец.

Нам в AdMe.ru интересно, какие из традиций советского образования стоит забыть, как страшный сон, а какие стоило бы вернуть. Для этого мы решили выделить самые явные отличия современной российской и старой советской школы и с точки зрения учеников и их родителей, и с позиции педагогов.

«Форму школьную надели, взяли все с собой портфели»

Советская школьная форма — наследие дореволюционной России. Ее ввели в послевоенное время и полностью скопировали с одежды учащихся гимназий. Позже мальчики сменили гимнастерки на костюмчики, а девочки так и продолжили щеголять в отглаженных платьицах с передниками, манжетами и воротничками. В современной российской школе ношение формы необязательно, если это не прописано в уставе образовательного учреждения. И даже если такой пункт есть, то форма разных школ может отличаться и по цветовой гамме, и по крою. Сторонники единого стиля утверждают, что однообразная одежда дисциплинирует учеников, а также стирает признаки социального неравенства. Противники говорят, что ученым в ходе многолетних социологических исследований так и не удалось доказать, что форменная одежда позитивно влияет на поведение детей.

«Давайте пригладим вихры и в ленты нарядим косички»

К внешнему виду советского школьника предъявлялись многочисленные требования. Девочки заплетали косички, бантики в них могли быть лишь белыми, коричневыми или черными. Мальчики носили короткие стрижки. Чистоту рук проверяли дежурные одноклассники, за проколотые уши родителей могли вызвать на ковер к директору, накрашенное личико было верным билетом в туалет — умываться прохладной водой. Современная российская школа ведет отчаянные битвы за деловой дресс-код. И явно проигрывает. Молодежная мода требует ярких украшений, креативных причесок, иногда пирсинга или тоннелей. Согласно закону об образовании, решать, можно или нельзя ребенку покрасить волосы или заплести дреды, выбрить виски или проколоть уши, — дело семьи. Школьные же правила носят рекомендательный характер.

«Учиться к вам мы все пришли, вторую мать мы в вас нашли»

В СССР школу называли вторым домом, а учителям в нем отводилась роль родителей. В многочисленных произведениях искусства — стихах, песнях, книгах, кинофильмах — создавался образ педагога, который всех своих учеников любит как родных, переживает за них и всегда готов прийти на помощь. Образ учительницы-мамы совершенно заслонял собой тот факт, что от преподавателей никто не требовал простого уважения к ученикам. Печально известная фраза про голову, забытую дома, — наследие как раз советской эпохи. В современной России педагог должен не только давать ребенку знания, но и относиться к ученику как к личности. Школа обязана обеспечить детям не только само обучение, но и комфортную, доброжелательную атмосферу. При этом любит ли учитель подопечных, значения не имеет. А вот ученики, как указывают многие сторонники старой системы, теперь преподавателям формально ничего не должны и поэтому порой выходят за рамки.

«Нет благородней призвания, нет благодарней труда! Вас, хранителей знания, мы уважаем всегда»

В СССР профессия учителя была одной из самых уважаемых. Авторитет преподавателя распространялся не только на школьную, но и на частую жизнь. Некоторые учителя не только держали в узде свои классы, но и «строили» весь подъезд. А уж ситуация, когда педагог не только отчитал ученика, но и вызвал его родителей на весьма неприятную беседу, чтобы указать на недостатки семейного воспитания, была обычным делом. В современной России скорее родители могут потребовать от учителей отчета. Прерогатива в воспитании ребенка законодательно закреплена за семьей, школа же должна давать знания. И если раньше педагог мог поинтересоваться, что предпринимает семья для того, чтобы повысить успеваемость ребенка, то теперь родители зачастую задают педагогу вопрос: «А что вы сделали, чтобы мой ребенок учился хорошо?»

«Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь»

Почерку людей, заставших в школе чистописание, можно только позавидовать. Такую красоту сейчас можно увидеть разве что в тетрадях тех, кто увлекается модной каллиграфией или же леттерингом. Но давалась она нелегко. Многие воспоминают эти уроки как череду кошмаров. Пришедшее на смену «письмо» требовало гораздо меньше труда, но и оно было причиной многих тихих слез, пролитых над тетрадками с галочками и палочками. Современная школа не готова расстаться с прописями, хотя то и дело звучат аргументы о том, что технический прогресс требует от детей навыков компьютерного ввода, а писать от руки можно и печатными буквами, да поменьше. Не все слышат доводы ученых о том, что навыки чистописания оттачивают не только и не столько способность выводить буквы, но и напрямую влияют на развитие мозга, а написанное ручками усваивается на более глубоком уровне, чем набранное на клавиатуре.

«Нам велит трудиться школа, учит этому отряд...»

Советский ученик воспринимал как должное необходимость дежурить по школе, убирать за собой класс, участвовать в субботниках. Старшеклассникам могли доверить и починку мебели, и привлечь их к ремонту помещений. На государственном уровне транслировалась мысль о том, что всякий труд почетен. В современной школе забота о здоровье ребенка стоит на первом месте. И многие считают, что контакт со шваброй и тряпкой может нанести вред детскому самочувствию. К тому же для уборки есть «специально обученные люди». Стоит ли удивляться тому, что дети вырастают уверенными, что в общественных местах и даже на природе должен найтись кто-то другой, кто «подчистит» за ними.

«По 2 года в каждом классе просидел за партой Вася»

В советское время неуспевающие ученики — те, у кого в табеле за год появилась хотя бы одна двойка, — оставались на второй год. Предполагалось, что со второго захода они уж точно освоят программу. Не вышло? Можно было и на третий круг пойти. Угроза стать второгодником многих заставляла взяться за ум, ведь осваиваться в новом классе, среди «малышни», да еще с такой репутацией, было комфортно лишь отпетым хулиганам. Сейчас оставить неуспевающего ребенка на второй год, особенно без согласия родителей, практически невозможно. Объясняется это тем, что перед школой стоит задача научить каждого ребенка вне зависимости от его способностей. Это хорошо звучит в теории, но на практике ведет к тому, что более слабым ученикам оценки просто завышают, чтобы не портить статистику.

«Зачем мне нужен чужой язык? Я к своему уже очень привык»

Те, кто гордится уровнем образования в советской школе, забывают о том, насколько низкими были знания иностранного языка. Читать зарубежную прессу или современную литературу, общаться с носителями, слушать чужие «голоса» было невозможно по идеологическим соображениям, а на одной грамматике далеко не уедешь. Сейчас таких проблем нет. Более того, иностранный язык, чаще всего английский, считается одним из основных предметов, его изучению отводится достаточно часов, внедряются различные методики, но тем не менее родители знают, что в большинстве школ выучить язык на достойном уровне ребенок может, лишь посещая дополнительные занятия или беря уроки у репетитора.

«Невежество — тьма, знание — свет. В Госиздате учебники на каждый предмет»

В СССР все дети учились по одной и той же программе, соответственно, и учебники у всех были одинаковые. К работе над ними привлекали известных ученых, академиков, рецензентами также выступали маститые деятели науки. У этих учебников, как и у программ, был один явный недостаток: они должны были быть идеологически выдержанными. Родители современных первоклассников ломают голову не только над тем, в какую школу и к какому учителю отдать ребенка, но и какая из 7 образовательных программ ему подойдет больше. К каждой — свой набор пособий. Программы и учебники утверждаются специальной комиссией, проходят экспертизу, но в списке рекомендованных то и дело происходят изменения и учебник, по которому учится ребенок, да и вся программа завтра может оказаться «вне закона».

«Когда урок кончается, редко кто огорчается»

Советские школьники учились 6 дней в неделю. У младших классов было не более 4 уроков в день, у старшеклассников — не больше 5, очень редко — 6. В зависимости от региона начало учебного дня могло приходиться и на 7:00, и на 9:00, но учиться во 2-ю смену, то есть приходить в школу к 14:00 и проводить там время до позднего вечера, тоже было нормально. У учащихся современной младшей школы множество поблажек. Малыши никогда не учатся по субботам, у них есть дополнительные каникулы, первые недели у первоклассников сокращенный день. Старшеклассникам же приходится гораздо тяжелее. Кроме шестидневки у них и расписание куда насыщеннее, и внеурочных занятий намного больше. Многие ученики и без вторых смен проводят в школе время с утра до позднего вечера.

«Ну разве можно в эту чудную погоду домашки нам так много задавать?!»

Многие считают, что в советское время детям задавали меньше. Но есть и те, кто жалуется, что сейчас детям вообще ничего не задают. Совершенно точно можно сказать, что в те времена подготовиться к некоторым урокам было гораздо сложнее. Для того чтобы написать доклад, к примеру, необходимо было посетить библиотеку, найти в книгах информацию, выписать нужное, а еще переписать и оформить текст рисунками или вырезками из журналов. Современные дети пользуются всеми благами технического прогресса: ищут информацию в интернете, распечатывают или даже сдают на электронных носителях. А вот нагрузка на родителей при этом возросла. Раньше школьники как-то сами справлялись с домашними заданиями, а теперь родители то и дело помогают клеить поделки, рисовать или часами просиживают, проверяя заданное.

Вот такие отличия смогли вспомнить мы. А вам как кажется, в чем основная разница между школьным образованием в советское и в наше время?