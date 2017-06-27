11 отцов-знаменитостей, которые обожают своих детей

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Знаменитым мужчинам часто приходится совмещать съемки в фильмах или гастроли с одним из самых ответственных занятий в жизни — отцовством. Не сомневаемся, что это трудная задача. Но голливудские актеры, известные музыканты и футболисты доказывают, что им все сложности по плечу. AdMe.ru предлагает посмотреть на 11 знаменитостей, которые идеально справляются с отцовством.

Крис Хемсворт (Chris Hemsworth)

Крис — отец троих детей и по совместительству Тор. Как рассказывает его супруга Эльза Патаки (Elsa Pataky), актер любит готовить закуски для своих детей. И неважно, что он только что вернулся с премьеры одного из фильмов.

Дэвид Бекхэм (David Beckham)

Дэвид — британский футболист, который, судя по снимкам в Instagram, просто обожает своих детей. У Бекхэма трое сыновей и одна дочка, которая, видимо, и является любимицей папы.

Дуэйн Джонсон (Dwayne Johnson)

Джонсон — американский рестлер, киноактер и папа двух дочерей, одна из которых уже взрослая. Вторая — еще совсем малышка. Именно фото с нею «Скала» публикует в Instagram, размещая под ними милые подписи.

Марк Уолберг (Mark Wahlberg)

Актер, музыкант, филантроп и многодетный отец. Вместе с женой Марк растит двух сыновей и двух дочерей. Снимки с детьми регулярно появляются на странице Уолберга в Instagram.

Орландо Блум (Orlando Bloom)

Актер растит 7-летнего сына и с удовольствием фотографируется с малышом.

Дженсен Эклс (Jensen Ackles)

Эклс — не только актер, но режиссер, певец и отец троих детей. На его странице в Instagram можно найти множество милых снимков и даже видеозаписей, на которых Дженсен играет со старшей дочерью

Марк Руффало (Mark Ruffalo)

Актер растит вместе с супругой троих детей. Все они уже довольно взрослые. Марк часто рассказывает о том, как звездное семейство проводит будни, и публикует соответствующие фото.

Нил Патрик Харрис (Neil Patrick Harris)

Актер растит двойняшек, которые появились на свет от суррогатной матери. Звездный папа часто размещает в Instagram снимки малышей.

Крис Пратт (Chris Pratt)

«Звездный Лорд» редко показывает своего сына общественности. Но его супруга Анна Фэрис (Anna Faris) с удовольствием делится снимками сына и мужа в Instagram и Twitter.

Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey)

Актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер успевает растить вместе с супругой троих детей: двух сыновей и дочь. Макконахи делится снимками детей только в особенных случаях, оставляя подробности их жизни в секрете.

Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds)

Кажется, будто Рейнольдс не выходит из амплуа киногероя с отменным чувством юмора. В Twitter актер регулярно пишет забавные посты о двух своих дочерях. Но в Instagram Райана и его супруги не найти снимков девочек. Официальные же фото подтверждают, что актер без ума от своих детей.