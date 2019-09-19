11 проблем современного воспитания, которых не допускали наши бабушки

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В 1946 году в Великобритании было запущено длительное исследование, в рамках которого ученые отслеживали жизнь всех детей, рожденных в одну неделю. В исследовании принимали участие и матери: по их мнению, быть хорошим родителем несложно: достаточно проявлять эмоциональное тепло, говорить с ребенком, слушать его и выполнять еще несколько простых правил. Мамы и папы в XXI веке подходят к воспитанию более основательно, причем нередко себе же в ущерб.

AdMe.ru проанализировал, к каким ошибкам ведет такой подход, и выяснил, почему иногда к родительству стоит относиться проще.

1. Раннее использование косметики

Кто из девочек не красился тайком маминой помадой в далеком детстве? Сегодняшние маленькие леди шагнули дальше и вовсю наводят марафет перед школой или прогулкой с подружками. По данным маркетингового исследования, в США более половины детей в возрасте от 12 до 14 лет пользуются декоративной косметикой, в частности карандашами для глаз и бровей, тенями и тушью. 45 % из них наносят тональный крем или консилер, 33 % — румяна и бронзер, 10 % окрашивают волосы. И если найти косметику, которая не содержит вредных компонентов, можно, то с психологическими последствиями не все так просто. В самом запущенном случае девочка получит так называемый синдром принцессы: эгоцентризм, склонность к театральному поведению, убежденность в собственной исключительности и, как следствие, потребительское отношение к жизни. Вспомните свое детство: в 14 лет за косметику и высокие каблуки завуч могла сделать выговор.

2. Потакание каждому капризу

Новая игрушка прямо сейчас, а не ко дню рождения или на Новый год? Фотосессия каждый месяц? В школу — только в костюме от Tommy Hilfiger и с модной стрижкой? «Главное — быть не хуже других и подарить счастливое детство» — так рассуждают родители, которые тратят на ребенка слишком много денег. Желание соответствовать мнимой норме вырастит человека, который не умеет распоряжаться финансами. Он будет концентрироваться исключительно на материальном аспекте жизни, а такие вещи, как эмпатия и сострадание, такому ребенку (а позже и взрослому) будут чужды.

3. Отдых за границей до 3 лет

Если вы регулярно отправляетесь в путешествия, то наверняка замечали на курортах и в любимых туристами городах семьи с грудными детьми. Поездки могут вызывать стресс, особенно на этапе подготовки. Отпуск с маленькими детьми подразумевает более детальное планирование. Добавьте сюда акклиматизацию, перелеты или долгое путешествие на поезде — такой отдых станет испытанием и для родителя, и для ребенка. Кроме того, мы сохраняем воспоминания лишь с определенного возраста, а именно с 3,5 лет: дети помладше просто не запомнят тех красот, что вы хотели бы им показать. Поэтому брать с собой ребенка младше этого возраста нецелесообразно.

4. Отсутствие домашних обязанностей

82 % нынешних взрослых признались, что в детстве у них были обязанности по дому: уборка, мытье посуды, забота о питомце и так далее. В то же время всего 28 % людей регулярно поручают подобную работу собственным детям. Это можно объяснить: у наших бабушек не было посудомоечных машин, роботов-пылесосов и другой техники, которая сильно упрощает уход за домом. Но зато в случае отключения электроэнергии мы не попадали в безвыходное положение. Поэтому выполнение домашних дел необходимо ребенку: оно формирует более самостоятельную личность, прокачивает навыки коммуникации с друзьями и родными, а также воспитывает чуткость, умение заботиться о ближнем. Чтобы выработать у ребенка позитивное отношение к работе, благодарите его: это повысит его самооценку и вовлеченность в дело, в отличие от денежной стимуляции.

5. Отсутствие навыка письма

Потребность писать что-либо от руки, кажется, уходит в прошлое: у всех есть смартфоны, планшеты, ноутбуки и так далее. Навыкам письма в школах уделяется все меньше внимания, и очень зря. Они взаимосвязаны с мелкой моторикой, сказываются на уровне грамотности, усвоении иностранных языков. Когда мы пишем что-то на бумаге, мозг получает обратную связь, формируется координация зрения и движения, чего не происходит при наборе текста на клавиатуре. Один из опросов показал, что сегодняшние старшеклассники все чаще используют неформальные речевые обороты в официальном общении. Все это оказывает влияние на общую успеваемость ученика.

6. Боязнь разговоров на серьезные темы

Переезд в другой город или страну, развод, смерть — далеко не каждый современный родитель решится обсудить эти темы с ребенком, боясь нанести ему психологическую травму. Но дети начинают осознавать необратимость смерти примерно с 4 лет. Замалчивание нанесет более серьезный урон психике: рано или поздно дитя столкнется с неприятным явлением и не будет знать, как правильно его пережить. Не стоит делать из ребенка тепличное растение: здоровая личность должна уметь испытывать не только положительные эмоции, но и негативные. Лучшее, что могут сделать мать и отец, — провести разговор максимально спокойно и мягко.

7. Гиперопека

Качество жизни во всем мире по сравнению с предыдущими поколениями постоянно улучшается, а технологии позволяют автоматизировать многие процессы в доме. У людей появляется больше свободного времени, которое молодые и не очень мамы тратят, в том числе, на чрезмерную заботу о ребенке. В результате он вырастает беспомощным, неспособным самостоятельно решать проблемы и глубоко несчастным. Из-за попытки родителей реализоваться в детях последние с малых лет живут с постоянным чувством тревоги. Авторитарный стиль воспитания (гиперопека — одна из его разновидностей) в худшем случае может привести к попыткам суицида во взрослом возрасте.

8. Представление о ребенке как об идеальном существе

До такой степени, что любой негативный (хотя и справедливый) отзыв вызывает стремление доказать обратное и даже агрессию. Вместо этого попробуйте корректно рассказать ребенку о своих ожиданиях от него и поясните, зачем ему самому это нужно. В ходе эксперимента выяснилось, что «эффект Пигмалиона» работает: ожидания родителей влияют на успеваемость детей. Кроме того, важно понимать разницу между обоснованной и необоснованной критикой и научить этому ребенка. Другое ценное качество — способность не обращать внимание на мнение незначимых людей.

9. Покупка игрушек и сладостей, чтобы ребенок отстал

Супермаркет, перегруженная тележка с продуктами и ребенком, бесконечные просьбы купить шоколадку или киндер-сюрприз и, наконец, сдавшаяся без боя мать. Знакомая ситуация? Если она повторяется из раза в раз, вы легко вырастите манипулятора. Чтобы не потакать капризам ребенка и не вызывать бурю негодования у других людей в очереди, следуйте простым правилам: по возможности не берите ребенка в супермаркет или воспользуйтесь доставкой продуктов. Не получилось — плотно накормите его перед тем, как пойти в магазин, чтобы желание что-нибудь съесть возникло с минимальной вероятностью.

10. Позиция слабого лидерства

Родители не всегда могут установить личные границы, позволяя детям садиться себе на шею в прямом и переносном смысле. Они боятся проявить твердость, оправдываясь фразами вроде «Ну он же ребенок». Например, вас не радуют еженедельные траты вашего чада в кафе: вы ворчите, но продолжаете выдавать нужные суммы, отказывая себе в том, что действительно необходимо. Неспособность взрослых сказать «нет» приведет к тому, что они будут восприниматься слабыми, а отпрыск не научится уважению. Умение очертить границы и установить дисциплину (в разумных пределах) даст понимание, до какой степени можно вторгаться в жизнь другого человека, и создаст здоровый микроклимат в семье.

11. Исключение фактора риска как такового

Мы проводили все детство на улице, возвращаясь домой затемно. Мама и бабушка были спокойны: достаточно было выглянуть в окно, чтобы понять, что с нами все в порядке. В современных реалиях родители иной раз опасаются разрешать сыну или дочке возвращаться после уроков в одиночку. В этом есть смысл, но не стоит доводить ситуацию до абсурда. Недавно психологи выяснили: если ребенок не сталкивался с малейшими и естественными неприятностями, у него формируются страхи и комплексы. Например, малышу запрещалось кататься на велосипеде, чтобы избежать падений. Подростка ограничивали в отношениях с противоположным полом, чтобы он не грустил после расставания. Для достижения эмоциональной зрелости приходится испытывать и негативный опыт. Берегите своих детей, но знайте меру.

А какие правила воспитания детей вы бы позаимствовали у ваших мам, пап, бабушек и дедушек?