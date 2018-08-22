11 особенностей, которые передаются нам генетически (Спойлер: за «широкую кость» говорите спасибо родителям)

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Ученые все еще не могут точно сказать, в какой мере на человека влияют гены, а в какой — среда. Тем не менее они определили, за какие особенности внешности и характера мы можем быть благодарны родителям. В этой статье мы расскажем о том богатом наследстве, которое мы получаем от них через гены.

К сожалению, от родителей передаются не только бонусы вроде густой шевелюры, но и разные заболевания. Мы в AdMe.ru постараемся рассказать как о положительном генетическом наследстве, так и об отрицательном.

1. Импульсивность

Хотя единого «гена импульсивности» не существует, ученые уверены, что эта черта характера может передаваться по наследству. Дети импульсивных родителей будут более предрасположены к такому же поведению. Во многом это влияние среды: ребенок видит, как ведут себя мама и папа, и повторяет за ними. Но генетическая составляющая здесь тоже есть. Ученые из США Лаура Бевилаква и Дэвид Голдман провели исследование и обнаружили несколько аллелей разных генов, которые могут влиять на импульсивность. При этом ученые уверены, что таких аллелей много. Но чтобы отыскать их все, нужно больше людей и данных об их геноме.

2. Характер сна

Гиперсомния (повышенная сонливость днем), бессоница или парасомнии (различные расстройства сна) заложены у нас в генах. Конечно, часто сонливость или бессоницу вызывают обстоятельства, например стресс или волнение перед важным событием. Но если такие состояния с вами в течение всей жизни, а не временно, то здесь определенно замешана генетика.

3. Агрессия

Ученые уверены, что хулиганами становятся не только из-за окружения и плохого воспитания. Они сумели найти «ген воина», который делает человека более предрасположенным к агрессии, азарту и риску. Новейшие исследования говорят, что, возможно, обнаруженный ген делает человека не более агрессивным или азартным, а более чутким к собственным интересам, что и вынуждает его быть напористым и рисковать. А уже это может восприниматься окружающими как агрессия.

4. Световой чихательный рефлекс

Световой чихательный рефлекс присущ 18–35 % населения нашей планеты. Он выражется резким чиханием в тот момент, когда сетчатку глаза раздражает яркий свет. Ученые установили, что такая особенность тоже передается нам генетически. Еще в 2010 году группа генетиков, возглавляемая Николасом Эрикссоном из компании 23andMe, изучила геномы 10 тысяч клиентов этой компании. В результате им удалось выделить 2 гена, которые отвечают за световой чихательный рефлекс.

5. Клинодактилия

Клинодактилия — это дефект развития пальцев, который чаще всего проявляется в искривлении мизинца. На сегодняшний день ученые уверены, что эта особенность передается детям генетически. Если искривление незначительное и не мешает человеку, то он может прожить с ним всю жизнь. Если же палец искривлен довольно сильно, то исправить ситуацию поможет только хирургическое вмешательство.

6. Форма мочек ушей

Чаще всего выделяют 2 вида мочки уха: сросшуюся и свободную. Раньше их считали классическим примером доминантного и рецессивного наследования. Но ученые выяснили, что существуют также промежуточные виды мочек, когда наблюдается ряд переходов от одной крайности к другой. И на их формирование влияет в общей сложности несколько генов. Тем не менее форма мочек ушей тоже наследуется генетически.

7. «Высокогорные гены»

Одна из главных проблем жизни на высоте — пониженное атмосферное давление. Оно приводит к недостатку кислорода в организме. У человека, всю жизнь прожившего на равнине, а затем поднявшегося высоко в горы, увеличится количество эритроцитов — клеток крови, которые переносят кислород. Большое количество эритроцитов делает кровь вязкой, что может привести к заболеваниям сердца. Со временем развивается так называемая хроническая горная болезнь. У большинства шерпов (народность, живущая в Восточном Непале, в районе горы Джомолунгма, а также в Индии) организм справляется с недостатком кислорода без негативных последствий для сердечно-сосудистой системы. Именно такая адаптация к высоте обусловлена генетически.

8. Долголетие

Ученые давно изучают долгожителей в попытке определить, что же влияет на продолжительность жизни в большей мере. Результаты разных исследований показали, что у таких людей мало общего в образовании, доходе или профессии. Однако у них все же есть схожие черты. Многие из них не курят, не страдают от ожирения и хорошо справляются со стрессом. Кроме того, большинство из них — женщины. Также известно, что братья и сестры долгожителей обычно тоже живут дольше, даже если ведут менее здоровый образ жизни. Типичные болезни пожилых людей (вроде заболеваний сердца или диабета) проявляются у них позже, чем у людей, в родословной которых нет долгожителей. А это свидетельствует о генетической составляющей в вопросе долгой жизни.

9. Потливость

Возможно, это звучит немного странно, но гены также отвечают за то, насколько сильно человек потеет. Однако определить точное местоположение гена, который несет за это ответственность, специалистам пока не удалось. Потливость во время занятий спортом — это нормально и свойственно всем людям. Но если же вы потеете постоянно, независимо от погоды и физической активности, то, вероятнее всего, такой «бонус» вы получили от родителей. Помимо этого он может быть симптомом некоторых болезней, поэтому стоит обратиться к врачу.

10. Близорукость

Исследования, в рамках которых специалисты изучали наследование близорукости в семьях, показали, что это заболевание действительно может передаваться из поколения в поколение. В целом дети близоруких родителей более предрасположены к развитию миопии, чем другие люди. Хотя ученые не отрицают, что близорукость может развиться еще и из-за влияния окружающей среды.

11. Предрасположенность к полноте

Индекс массы тела (ИМТ) человека во многом зависит от его генов. В этом вопросе также нельзя отрицать влияние среды, но ученые убеждены, что до 70 % различий между жировой массой разных людей сводится к их ДНК. Конечно, человек с «неудачными» генами будет намного сильнее предраположен к полноте. Но это не значит, что на фигуре можно поставить крест. Чаще всего, если человек здоров, вес можно изменить с помощью простого правила: сжигать больше калорий, чем потреблять. И очень яркий тому пример — актер Джона Хилл, который, как и его сестра, предрасположен к полноте, хотя иногда для ролей ему приходится сильно худеть. Наверняка это нелегко, но он справляется.