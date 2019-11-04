11 опасностей, которым родители подвергают своих детей, не осознавая этого

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Только в США каждый час один ребенок получает повреждения из-за падения со стула. Бывает, что родители чрезмерно опекают детей, играющих на улице, но скрытые угрозы могут таиться и в безопасных на вид местах вроде детской площадки или даже дома.

AdMe.ru составил список занятий, которые выглядят безобидно, но на самом деле потенциально опасны для вашего ребенка. Он поможет вам всегда оставаться начеку и уберечь от беды любимых чад.

1. Занятия опасными видами спорта

Существует огромное количество положительных моментов в том, что ребенок занимается спортом, но есть также и некоторые виды спорта, которые оказывают сильное воздействие на организм и могут быть потенциально опасны для детей. «Большая шестерка», которой стоит избегать, по словам патологоанатома доктора Беннета Омалу, — это американский футбол, хоккей, смешанные единоборства, бокс, рестлинг и регби. Занятия этими видами спорта чреваты ударами в голову, которые могут привести к повреждению мозга. Также это может вызвать компрессию в позвоночнике или перерастяжение спины. Частые тренировки со временем могут привести к сколиозу. Стоит избегать спорта с обилием приседаний, подъемов тяжестей над головой, жестких приземлений (как, например, в акробатике или гимнастике), бега на длинные дистанции.

2. Длительное сидение в позе W

Дети часто играют на полу, сидя в такой позе, потому что она для них комфортна. Тем не менее привычка складывать ноги в форме буквы W очень опасна. Врачи советуют родителям не позволять детям сидеть в этой позе. Остеопат Авни Триведи даже назвал эту вредную привычку новой эпидемией, которая влияет на развитие детей, в частности на суставы ног и берцовые кости, ослабляет мускулатуру тела и создает лишнее давление на спину, шею и плечи.

3. Мультфильмы и игры на планшетах

Детишки все больше времени проводят у экранов. Практически у каждого современного малыша есть свой планшет для игр и мультиков. Врачи предупреждают родителей, чтобы они сокращали время у экранов, насколько это возможно, потому что голубой свет вредит глазам. Распространенные симптомы избыточного воздействия голубого света — это головные боли, дискомфорт в плечах и шее, раздражение и сухость в глазах. Но есть также и психологические проявления: сниженное внимание, плохое поведение, раздражительность. Также это воздействует на режим дня, из-за чего ребенок чувствует себя усталым.

4. Катание с горки с ребенком на коленях

Многие родители думают, что скатиться с горки с малышом на руках будет безопаснее для него. На самом деле это хорошо замаскированная угроза, которая чревата переломом конечностей малыша. Как объясняет педиатр доктор Диана Арнаут, из-за большего веса родитель с ребенком на руках разовьет большую скорость, и в том случае, если рука или нога ребенка застрянет или зацепится за поверхность горки, это, вероятнее всего, приведет к перелому.

5. Игра «Чабби Банни»

«Чабби Банни» («Пухлый кролик») — очень популярная в англоязычных странах игра, которая заключается в том, что игроки должны класть зефирки в рот и отчетливо произносить слова chubby bunny . Побеждает тот, кто сможет это сделать с наибольшим количеством зефирок во рту. Но, несмотря на то что детям очень весело и вкусно играть в «Чабби Банни», этот конкурс очень опасен. В США было зарегистрировано несколько детских смертей от удушья во время этой игры.

6. Стояние на стуле

Это наиболее частая причина травм, особенно среди детей 1–2 лет. Дети — неугомонные товарищи, им постоянно нужно куда-то карабкаться, в том числе и на стулья. Падения с высоких стульев приводят к травмам головы и сотрясению мозга. Специалисты советуют родителям пристегивать своих детей в стульчиках для кормления, не позволяя им вставать, а также всегда присматривать за ними, потому что ребенок может оттолкнуться ногой от стола и опрокинуться вместе со стульчиком.

7. Игры в грязи

Детям нравится пачкаться, играя на улице. Но нужно принимать во внимание, где именно они играют, потому что иногда копание в грязи может быть смертельно опасным занятием. Главная причина — ядовитый металл свинец и его влияние на наше здоровье. Несмотря на то что сейчас краски, содержащие свинец, запрещены для покраски домов, остались старые здания с облупленной свинцовой краской, которая попадает в почву рядом с ними. Играя в грязи, дети могут подвергаться воздействию свинца, что вызывает повреждения мозга и проблемы со здоровьем на всю последующую жизнь.

8. Прыжки на батуте

Многие родители разрешают своим детям прыгать на батутах в парках и на пляжах, а также устанавливают их около своих домов. Но это на первый взгляд безобидное и веселое приспособление для прыжков может представлять серьезную опасность для детей. В инструкциях Американской академии педиатрии сказано, что не стоит устанавливать батут, если в доме есть дети. Травмы во время прыжков на батуте не редкость, среди них сломанные кости и травмы головы.

9. Стрижка газона вместе с детьми

И самоходная, и несамоходная газонокосилка — это агрегат повышенной опасности, который может легко травмировать ребенка, если он захочет подойти поближе, чтобы рассмотреть, как она работает. Случаи бывают разные: от падения ребенка с родительских колен прямо под тяжелые механизмы газонокосилки до травмы глаз отлетевшим кусочком мусора или грунта во время стрижки травы. И вы точно не захотите, чтобы это случилось с вашим ребенком. По информации HealthyChildren.org, в США ежегодно более 9 000 детей попадают в пункты неотложной помощи из-за травм, связанных с работой газонокосилки. В то время как кто-то из родителей занимается стрижкой газона, дети должны на всякий случай оставаться внутри дома. Также стоит убедиться, что соседских детей тоже нет рядом.

10. Подъем на высокие конструкции

Площадки любят как дети, так и их родители. Но важно помнить, что дети должны все время находиться под присмотром во избежание несчастных случаев. По статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 200 000 случаев детских травм происходят на площадках каждый год. Некоторые из них опасны для жизни и требуют экстренного вмешательства врачей. Большинство таких случаев связано с падением с высоты. Когда ребенок карабкается по лестнице, вы можете чувствовать гордость за него, но не стоит также забывать, что это может привести к падению и серьезной травме.

11. Катание на велосипеде без шлема

Катание на велосипеде дает детям ощущение самостоятельности, свободы и веселья, поэтому они его так любят. Однако езда на велосипеде может стать опасной, если подходить к ней безответственно. Дети, как и взрослые, должны надевать шлем — это первое правило безопасности. Шлем защищает голову в случае падения, что помогает избежать повреждений мозга и серьезных травм. Также очень важно, чтобы во время катания на велосипеде дети всегда были под присмотром. Велосипедная прогулка может стать отличным семейным времяпрепровождением, и вы можете показать детям отличный пример, надевая шлем.

Мы надеемся, что эта подборка потенциальных угроз здоровью поможет вам и вашим детям безопасно наслаждаться жизнью каждый день. А вы можете назвать себя гиперопекающим родителем? Каким опасностям вы подвергались в детстве? Расскажите нам свою историю.