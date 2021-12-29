11 новогодних традиций, которые только отравляют нам праздник

Традиции не только создают душевную атмосферу. Некоторые из них заставляют людей чувствовать себя скованными, обязанными и превращают торжество в исполнение ритуалов. То, что когда-то было нормой, сегодня может уже устареть. Не всегда стоит цепляться за отжившее, зачастую лучше создать нечто новое.

Мы в AdMe.ru решили порассуждать на тему, от каких новогодних ритуалов многие не прочь отказаться. Ведь не у каждого есть в них потребность.

Готовить больше еды, чем можем съесть

Многие хозяйки считают, что на Новый год обязательно готовить несколько салатов, закуски, горячее и непременно десерт. Если в гости приходит большая компания, такая масштабная готовка имеет смысл, но когда мы отмечаем узким кругом, это не только лишние траты, но и серьезное испытание для организма.

Наряжать елку

Если вам нравится возиться с лесной красавицей, то, конечно, не стоит отказывать себе в удовольствии. Но, если вы каждый год ставите елку только потому, что так надо, может, хватит? Сейчас существует множество способов украсить дом к Новому году на любой вкус и кошелек: гирлянды, венки, самодельные альтернативные елки из стремянок, книг, красивых палок — лучше выбрать то, что по душе, чем следовать традиции.

Готовить из года в год одни и те же блюда

«Ну какой же Новый год без оливье и бутербродов с икрой?» — говорят некоторые хозяйки и стругают, заправляют, намазывают, хотя сами мечтают о суши, а дети ноют и просят пиццу. А другие делают все, чтобы угодить не домочадцам, а мифическим голубым тиграм, которые якобы хотят видеть на столе мясные блюда. Но в праздник должно быть хорошо и вкусно вам и близким, а не каким-то неведомым зверушкам. И стол мы можем накрыть так, как позволяет современное изобилие, а не так, как делали наши мамы, весьма ограниченные в выборе продуктов.

Ждать 12-го удара курантов вместе с детьми

Дети плохо переносят сбой режима. Еще не дождавшись наступления Нового года, малыш может стать раздражительным и капризным. И не стоит надеяться, что с утра ребенок будет отсыпаться и даст поспать вам. Биоритмы большинства детей ориентированы на ранний подъем, и, скорее всего, ваша недовольная пташка поднимет весь дом и от недосыпа весь день будет не в лучшей форме и настроении. Резоннее положить ребенка спать вовремя или чуть-чуть попозже: он обрадуется подаркам под елкой с утра и, разбирая сюрпризы, будет так занят, что даст провести еще несколько спокойных часов родителям.

Затевать генеральную уборку

Вычищать дом до блеска — новогодняя традиция многих семей. Но ведь под Новый год по домам не ходит некая инспекция, выискивающая пыль на шкафу с белым платком. Лучше устроить генеральную уборку тогда, когда удобно, а перед праздником выспаться и отдохнуть.

Искать компанию для встречи Нового года

На свете существует множество людей, которые любят иногда проводить время наедине с собой. И если кому-то хочется наслаждаться в праздник мандаринами и пузырьками в бокале дома, без гостей, то в этом нет ничего крамольного. Гораздо хуже судорожно искать компанию, чтобы потом оказаться среди незнакомцев, чувствовать себя неуютно и тяготиться необходимостью участвовать во всеобщем веселье.

Закупать фейерверки коробками

Новогодние канонады раздражают многих: они не дают спать маленьким детям, пугают животных, да просто действуют кому-то на нервы. И тем не менее люди тратят тысячи, чтобы тоже выйти во двор и дать залп, да еще желательно круче, чем у соседа.

Дарить на праздник символ года

Начнем с того, что Новый год по китайскому календарю наступает гораздо позже, чем по европейскому. И когда вы провожаете очередную Крысу и ждете милого Тигра, длиннохвостая никуда уходить еще и не собиралась. К тому же все эти свечи, тапочки, полотенца и кружки с символикой давно и прочно заняли места в антитопе ожидаемых подарков.

Проводить праздник с включенным телевизором

Во многих семьях светящийся голубой экран — непременный атрибут этого праздника. Пусть программу даже никто не смотрит — телевизор должен работать. Но ведь это тоже дань прошлому, тому времени, когда у нас не было возможности выбрать любой фильм или музыку по своему желанию. Даже речь президента сейчас можно послушать по компьютеру, установив таймер, чтобы не пропустить момент.

Считать Новый год семейным праздником

«Ты никуда не пойдешь, это семейный праздник» — ладно, когда такое слышат подростки, которым еще рано проводить целую ночь в чужой компании. Но, когда старшие начинают диктовать свои правила выросшим детям, ссылаясь на традиции, и те просто отсиживают за накрытым столом, в то время как их друзья веселятся, — никаким теплом и уютом тут не пахнет. Пусть уж лучше каждый отмечает как ему хочется, а потом по велению души найдет время, чтобы поздравить любимых родственников.

Обзванивать знакомых после боя курантов

Печальная картина: люди забыли про веселье, забыли про присутствующих, оставили остывать горячее и кинулись срочно звонить и писать родственникам и знакомым, чтобы успеть первыми поздравить их с наступившим. Но ведь ничего не произойдет, если все эти звонки и электронные сообщения будут сделаны на следующий день. Они, возможно, станут даже более искренними, ведь на них можно будет потратить больше времени. Да и сеть будет не так загружена, что тоже немаловажно.