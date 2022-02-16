11 наших звезд, которые не побоялись родить в молодом возрасте

Многие люди уверены в том, что сначала нужно найти стабильную работу, решить квартирный вопрос, определиться с жизненными приоритетами, а уже после думать о детях. Другие же не видят проблемы в том, чтобы развиваться во всех сферах постепенно, став родителями довольно рано.

Героини статьи AdMe.ru тоже решились на беременность в молодом возрасте.

Анжелика Агурбаш — 17 лет

Анжелика стала мамой в 1988 году, за месяц до своего 18-летия. Сейчас дочери 51-летней певицы Дарье 33 года. Агурбаш говорит, что давно уже могла стать бабушкой. Ее же дочь отшучивается, отвечая, что у нее не поднимается рука сделать бабушкой еще молодую Анжелику. Кстати, Даша пошла по стопам знаменитой мамы и тоже стала певицей.

Лера Кудрявцева — 18 лет

Мама выглядит моложе сына. © rjavadova / Instagram

Лера Кудрявцева родила сына Жана от первого мужа — барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В 2018-м Жан стал отцом, а 47-летняя телеведущая, соответственно, — бабушкой. Кстати, в том же году сама Лера тоже родила дочь.

Слава — 18 лет

Дочь Славы родилась, когда певице было 18. Сейчас 23-летняя Александра вовсю строит собственную музыкальную карьеру. Недавно она начала выступать под псевдонимом Мамина дочь. Продюсером девушки выступает сама Слава.

Яна Поплавская — 18 лет

Актриса Яна Поплавская стала мамой в 18 лет. Она вспоминает, что сын называл ее мамой-девочкой. Сейчас Климу 36 лет, он нашел себя в режиссуре.

Таисия Повалий — 18 лет

Денис Повалий родился, когда его маме было 18 лет. Сейчас мужчине 38, он занимается музыкой. На шоу «Две звезды. Отцы и дети» Денис и Таисия поют дуэтом.

Анастасия Кочеткова — 18 лет

Выпускница «Фабрики звезд — 4» родила первого ребенка в 18. Сейчас ее дочери Маше 15 лет.

Кристина Орбакайте — 19 лет

В юности дочь Аллы Пугачевой была влюблена в певца Владимира Преснякова. Когда молодой женщине было 19 лет, у пары появился сын. Сейчас Никите 30 лет, он актер и музыкант.

Юлия Волкова — 19 лет

Бывшая солистка группы «Тату» родила дочь Викторию в 2004 году. На тот момент Юлии было 19 лет. Сейчас звездной маме 36, а ее дочке — 17.

Полина Гагарина — 20 лет

Полина с сыном в 2015 году.

Полина Гагарина признается, что материнство в 20 лет было неосознанным, только со временем к ней пришло понимание того, что значит быть мамой. Зато сейчас для 14-летнего сына 34-летняя знаменитость — друг.

Анна Седокова — 22 года

В 2004 году Анна родила дочь Алину от своего первого мужа — футболиста Валентина Белькевича. Недавно девушке исполнилось 17 лет, она увлекается живописью.

Таисия Вилкова — 23 года

Звезда сериала «Деффчонки» и фильма «Гоголь» Таисия Вилкова родила дочь в 23 года. Сейчас актрисе 25, она успевает как воспитывать малышку, так и радовать зрителей новыми ролями.