11 известных женщин, которые показали, что «мать-одиночка» — это не оскорбление

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Статус «свободная мама» заменил собой безнадежно устаревшее и малоприятное выражение «мать-одиночка». Отсутствие кольца на безымянном пальце не мешает звездам первой величины заводить своих детей и усыновлять приемных. Посмотрите, как Сандра Буллок, Шарлиз Терон и другие знаменитости сольно воспитывают своих малышей.

AdMe.ru нашел 11 незамужних звезд, которые отлично справляются со своими родительскими обязанностями.

1. Шарлиз Терон

У американки Шарлиз Терон двое приемных детей: мальчик Джексон из ЮАР и темнокожая девочка Августа из США. В их воспитании актриса придерживается принципа полной самостоятельности. Она не вышла замуж и даже не завела няню. Кроме этого, Шарлиз дает ребятам полную свободу самовыражения, например позволяет сыну носить платья.

«Хочу растить детей свободными, чтобы они не были замкнутыми, чтобы узнавали другие страны, другую культуру. Чтобы имели свою индивидуальность». Шарлиз Терон

2. Кристин Дэвис

В отличие от своей героини в сериале «Секс в большом городе», Кристин Дэвис никогда не была замужем. Но, так же как и Шарлотта, задумывалась о приемных детях. В 2011 году, когда актрисе было 46 лет, она решилась на удочерение темнокожей девочки Джемми Роуз, а в 53 усыновила второго ребенка. Имя мальчика звезда пока не раскрывает. Но эмоциями, которые ее переполняют от возможности быть мамой, охотно делится с журналистами.

«Материнство — это то, о чем я грезила очень долгое время. Но даже в мечтах я не могла до конца представить, что исполнившееся желание сделает меня такой счастливой!» Кристин Дэвис

3. Холли Мари Комбс

У бывшей «зачарованной» трое сыновей от актера Дэвида Донохо, с которым Холли Мари развелась в 2011 году. Несмотря на совместную опеку, дети живут с матерью. Интересно, что все трое родились 26 числа: Финли Артур — 26 апреля 2004 года, Райли Эдвард — 26 октября 2006 года, Келли Джеймс — 26 мая 2009-го. Статус многодетной мамы не помешал Холли найти новую любовь: в 2017 году она помолвилась с бойфрендом Майклом.

«Вы должны быть эмоционально готовы к ребенку, и лучший способ достичь этого — избавиться от собственных скелетов в шкафу. Разберитесь с багажом своего детства, иначе вы просто передадите его ребенку». Холли Мари Комбс

4. Жюльет Бинош

У обворожительной француженки всегда была масса поклонников, но вырастила двоих детей Жюльет в одиночку. С отцом первого ребенка, дайвером Андре Алле, она разошлась в 1993 году, когда была беременна Рафаэлем. После съемок фильма «Дети века» у Жюльет завязался роман с актером Бенуа Мажимелем. От него обладательница премии «Оскар» родила дочь Ханну. Через несколько лет после этого пара распалась.

«Я представляла себя мамой сына с 11 лет. Вела с ним разговоры перед сном, воображала, как буду его воспитывать. Никаких пистолетов и военных игр, думала я. Только театры и музеи». Жюльет Бинош

5. Джиллиан Андерсон

Джиллиан первый раз стала мамой еще во время съемок «Секретных материалов». Тогда она была замужем за помощником арт-директора фильма Клайдом Клотцем. Через 3 года пара распалась, и следующие 9 лет Джиллиан совмещала воспитание дочери со съемками. В 2006-м и 2008 годах актриса родила мальчиков Оскара и Феликса. Но с их отцом, актером Марком Гриффитсом, после 6 лет брака тоже рассталась. На ее карьере воспитание троих детей в одиночку, кажется, совсем не отразилось: множество съемок, озвучивание игр и документальных фильмов, работа на радио и даже написание книг.

«Я вижу других матерей, которые, кажется, не считают воспитание детей особенно трудным делом. Возможно, они выросли в больших семьях или у них просто крепкие нервы. Мне стоило больших усилий проявлять терпение и делать паузу, прежде чем реагировать, когда это необходимо, но с другой стороны, также нужно не забывать беречь себя». Джиллиан Андерсон

6. Энди Макдауэлл

Энди Макдауэлл дважды была замужем. Оба брака распались. От первого мужа, Пола Кволли, у звезды осталось трое детей: сын Джастин и дочери Рейни и Маргарет. Девочки пошли по стопам матери и стали актрисами. Сейчас мать часто появляется в обществе дочерей на светских мероприятиях. Джастин же — человек непубличный. Он занимается разведением крупного рогатого скота и поддерживает семейное ранчо в Монтане.

«Из меня получился нестрогий воспитатель, я лишь могу предостеречь своих детей от ошибок: рассказать о вреде наркотиков, указать на какой-то промах или просто помочь им принять правильное решение». Энди Макдауэлл

7. Хэлли Берри

52-летняя Хэлли Берри в одиночку воспитывает двоих детей: дочь Налу и сына Масео. Отец девочки — модель Габриэль Обри, мальчика — актер Оливье Мартинес. Расставания с экс-возлюбленными у Берри складывались непросто: сложности вызывали вопросы, связанные с опекой над детьми. Быть матерью-одиночкой, по мнению Берри, не трагично: есть время на себя и на то, чтобы сконцентрироваться на детях.

«Благодаря карьере и огромному опыту, мы становимся прекрасными матерями. Работа делает нас лучше и сильнее, учит эмпатии и внимательности. Мы не должны отказываться от карьерного роста ради семьи, мы должны уметь совмещать эти два важнейших аспекта». Хэлли Берри

8. Хайди Клум

Популярная модель, телеведущая, а также человек, в честь которого назван сорт розы и выпущены почтовые марки. В 2012 году немка развелась с мужем, музыкантом Силом, оставшись с ним в хороших отношениях. Несмотря на то что после этого расставания у нее были и другие романы, Хайди воспитывала четверых детей (Хелен, Генри, Йохан и Лу) одна. После каждых родов модель стремительно возвращалась в отличную физическую форму, ведь этого требует контракт с Victoria`s Secret. Например, после рождения Хелен она была на подиуме уже через две недели.

«Каждый раз, когда я покидала больницу с большой улыбкой на лице и ребенком на руках, я говорила медсестре: „Я вернусь в следующем году“». Хайди Клум

9. Шэрон Стоун

В 2000 году, после нескольких неудачных попыток забеременеть, Шэрон Стоун и ее супруг, журналист Фил Бронштейн усыновили ребенка. Роэну была всего неделя, когда у него появились звездные родители. Но через три года их брак распался. Опеку над малышом присудили отцу (возможно, потому что Шэрон тогда проходила реабилитацию после инсульта), это стало для женщины сильным ударом. Спустя пару лет Шэрон сама усыновила двоих мальчиков: Лэрда и Куина. Она доказала всем, что способна быть и талантливой актрисой, и прекрасной мамой.

«Не знаю, как это случилось. Я считаю, что наличие детей создает между людьми невероятное чувство единения и понимания. Те же, у кого нет детей, этого не чувствуют». Шэрон Стоун

10.Сандра Буллок

Идея об усыновлении возникла у Сандры Буллок еще во время совместной жизни с телеведущим Джесси Джеймсом. У пары появился сын Луи. Практически сразу после оформления опеки над малышом Сандра развелась с супругом (причиной стали измены Джесси). И пусть потенциальный отец остался в прошлом, в настоящем мисс Конгениальность — счастливая мать уже двоих приемных детей. В 2015 году актриса удочерила девочку Лейлу. В воспитании подрастающего поколения Сандре помогают хорошие друзья. Особенно любит ребят Джордж Клуни, он практически заменил им отца.

«Сотни тысяч детей готовы стать вам родными. Навсегда становишься родителем с той минуты, когда принимаешь ребенка и его любовь». Сандра Буллок

11. Мадонна

У певицы шестеро детей. Двое родных: дочь Лурдес (биологическим отцом которой является тренер по фитнесу Карлос Леон) и сын Рокко (появился на свет, когда Мадонна была замужем за Гаем Ричи). Помимо них, у поп-звезды четверо приемных деток из Малави: мальчик Дэвид Банд, девочка Мерси Джеймс и появившиеся в семье всего два года назад близняшки Стелла и Эстер. Для того чтобы Верховный суд одобрил опеку над сестрами, Мадонна целый месяц прожила в Малави. Приемные дочки — частые героини инстаграма певицы. Она выкладывает фото и видео, на которых они танцуют, поют и даже занимаются боксом.

«Самое главное в жизни — дети. Именно в детских глазах мы можем увидеть реальный мир». Мадонна