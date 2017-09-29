11 историй о том, что жить в браке непросто, но весело

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Брак — это очень странное «место», куда многие спешат и которого другие, наоборот, стараются избегать.



AdMe.ru собрал для вас 11 историй о том, что с правильно «подобранной» второй половинкой брак окажется не только работой, но и счастьем.