11 историй о том, что жить в браке непросто, но весело
Брак — это очень странное «место», куда многие спешат и которого другие, наоборот, стараются избегать.
AdMe.ru собрал для вас 11 историй о том, что с правильно «подобранной» второй половинкой брак окажется не только работой, но и счастьем.
- Муж — иностранец, по-русски знает только пару матерных, и на этом его познания в принципе заканчиваются. Но, как ни странно, он может поддержать практически любой разговор, используя максимум 3 слова: «сириозна?», «зашипись» и «пипес». О чем речь идет — вообще неважно.
Вот недавно:
— Дорогой, я так устала.
— Сириозна?
— Да, не хочу готовить сегодня. Может, пиццу закажем?
— Зашипись!
— Погоди, а налички-то нет.
— Пипес.
— Может, в банкомат сгонять?
— Сириозна?
И так — по кругу. :D
- Утром делаю зарядку: наклоняюсь и пытаюсь достать ладошками пол. Выходит из ванной муж и говорит:
— Ну не надо поклонов... Скажи просто: «Доброе утро, царь!»
- Решила приготовить мужу романтический ужин. Давно, думаю, не баловала. Работа, усталость. Приготовила. Звонок в дверь — стоит с букетом и говорит:
— Еду с работы и думаю: что-то давно я своей любимой цветы не дарил...
- Мой молодой человек лежит в больнице. Я спросила его:
— Ну как тебе кошачья жизнь?
— В смысле?
— Ну спишь, ешь. Приехала я, погладила тебя, уехала — ты опять спишь, ешь... — Пузико почеши!
- Купались с мужем в океане. Пока плавали, его за ногу ущипнул краб. Вечером сидим с друзьями, муж рассказывает о случившемся: мол, краб ущипнул, больно до жути. Друг спрашивает: «За что?» (имея в виду место), а муж отвечает: «Да хрен его знает, тупица!»
- Мы с мужем пошли за грибами. Из кустов на нас бросились два огромных бульдога. Не медля и не раздумывая муж толкнул меня за свою спину и пошел на них с ножичком для грибов. Все обошлось — выбежал хозяин и отозвал собак. Но в тот момент я поняла, что муж отдал бы за меня жизнь, что он не трус. И все его слова о любви — не просто слова.
- Ехала с работы, по дороге забрала мужа от друзей: только вернулись с трехдневной рыбалки, он небритый, в рванье. Останавливаемся на заправке, муж купил себе кофе и вышел, я пошла в туалет. Выхожу — стоят мужики, рассказывают ему, что он молодой нормальный парень, как можно так опуститься, типа бомж. Подхожу, беру мужа за щеки, вправо-влево, говорю: «Да, парень-то ничего. Водить умеешь?» — кивает. «Жить со мной будешь?» — кивает, еле сдерживает смех. Отхожу, бросаю ему ключи: «Ну так поехали!»
- Когда мой муж сделал мне предложение, я согласилась при одном условии: моя мама будет жить с нами (она растила меня одна, и я клялась, что никогда ее не оставлю). Он согласился при встречном условии: его мама тоже живет с нами. Было очень страшно, что не уживемся, что мамы не найдут общий язык, да и целых три хозяйки в доме — это ядерная смесь. Но не тут-то было! Приходим с мужем домой, на столе записка: «Мы поехали на море клеить мужиков. Любим вас. Будем нескоро!»
- Вчера была вторая годовщина свадьбы. В народе ее называют «бумажной». Договорились с мужем вечером сходить в ресторан, но, так как настроение было немного вялым, сказала ему, чтобы не дарил цветы. Вечером заехал за мной: открываю дверь машины, а на сиденье букетик бумажных ирисов. Потом рассказал, как полдня пытался овладеть искусством оригами. А вечером меня учил, как эти цветы делать. И этот букет для меня теперь дороже любого самого дорогого подарка.
- Жена сегодня на первое занятие итальянского языка сходила, а вернулась — сияет, звезда во лбу горит. Спрашиваю у нее, чего это она, собственно, счастливая такая? Отвечает:
— Учили цифры и дошли до 30. Преподаватель говорит, мол, этого вам хватит. И все бы ничего, если бы после этого он не предложил всем назвать свой возраст.
42 года, а все та же...
- У меня муж некоторые мои фразы записывает в специальный блокнотик и заставляет под ними подписываться, чтобы я потом не вопила, что не говорила такого. :)