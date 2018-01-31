11 иллюстраций о том, что мамы точно пользуются магией

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В мире обычных людей тоже есть волшебники. И это — наши мамы, которые творят чудеса каждый день, без черных плащей и волшебных палочек. И как только у них это получается?

AdMe.ru нарисовал несколько жизненных сюжетов о мамах и их невероятных способностях.

Мамы почти из ничего могут приготовить самый вкусный ужин

Мамы умеют предсказывать будущее

Мамы могут заставить передумать, не говоря ни слова

От прикосновений мамы боль уходит

Мамы умеют делать сто дел одновременно

Мамы управляются с пространством покруче любого мага

У мамы есть суперспособность все успевать

Мамы умеют превращать старое в новое и оригинальное

Мамы знают о наших желаниях, даже если мы сами еще о них не догадались

Мамы могут на глаз определить, готово ли блюдо и всего ли в нем хватает

Мамы поворачивают время вспять, и рядом с ними мы снова маленькие

А что умеет делать хорошо только ваша мама — такое, что не под силу никому другому? Делитесь в комментариях!