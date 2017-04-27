12 иллюстраций, которые поймет каждая женщина

Мужчинам и женщинам иногда сложно понять друг друга. Например, мужчины не понимают, почему женщина так сильно расстраивается, когда встречает кого-то в таком же, как у нее, платье. А у женщин не укладывается в голове, из-за чего такая трагедия, если проигрывает футбольная команда другой страны. Все мы живем в своем мире, в котором ежедневно происходят ситуации, понятные только нам самим.

Сегодня AdMe.ru решил присмотреться к миру прекрасной половины человечества и показать радостные и досадные моменты, которые поймет большинство женщин.

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