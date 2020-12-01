11 абсолютно нормальных вещей, которых не стоит стыдиться, даже если другие смотрят на вас косо

Современное общество кажется достаточно свободным только на первый взгляд. На самом деле, как и 100 лет назад, люди не особо жалуют тех, кто выделяется. «Кошек по подвалам собирает — родила бы лучше», «В шубе на маршрутке — смех, да и только», «Заказала клининг — тоже барыня нашлась». Можно, конечно, не обращать внимания на то, что бурчит соседка и как пассажиры автобуса хихикают тебе вслед. Но быть объектом насмешек все равно неприятно.

Меня зовут Маша, и я составила список вполне обычных вещей, за которые до сих пор прилетают упреки мне и моим близким. И я решила рассказать читателям AdMe.ru, почему мне не стыдно так жить.

Смартфон в руках у мамы

Считается, что правильная мама должна следить за своим ребенком на детской площадке, как кошка за мышкой, а не зависать в телефоне. Я далека от идеала и часто отвлекаюсь на смартфон, пока сын играет с друзьями. Мне, наверное, должно быть стыдно, но нет. Потому что, во-первых, 5-летка не нуждается в таком пристальном внимании, как годовалый малыш, а во-вторых, у современной мамы есть сотня важных поводов посидеть в интернете. Вот мне пишут по работе, отвечаю; тут же воспитатель в родительском чате сообщает, что к завтрашнему дню необходимо принести поделку из природных материалов (очень «вовремя», сейчас пойдем искать шишки), курьер из интернет-магазина информирует, что доставка будет через час, — значит, стоит поторопиться. К Новому году надо выбрать и заказать всем подарки, не забыть заплатить налоги, записать ребенка в поликлинику и на занятия к логопеду. В большинстве семей эти проблемы решает именно женщина. Очень часто — с помощью телефона. Так почему же мама со смартфоном в руках вызывает такой гнев у окружающих?

Красивая одежда для дома

Многие люди привыкли наряжаться для посторонних на улице и ходить в чем попало по дому, где их видят самые близкие. Я с детства видела маму в халате, а моим домашним гардеробом долгие годы были застиранные футболки и растянутые штаны. Безусловно, удобно, не жалко испачкать при готовке, но видок еще тот — в зеркало смотреть лишний раз не хочется. Весной я ушла на удаленку и 90 % времени провожу в 4 стенах квартиры. Именно в повседневной одежде меня обычно видят муж, сын да и я сама. Задушила свою жабу и заказала несколько удобных и симпатичных домашних комплектов. Мама приехала в гости и возмутилась: «Так они же новые, неужели не жаль дома носить?» Ни капли. Я лучше обойдусь без покупки платья «на выход», чем еще раз влезу в растянутые треники.

Стрижка / окрашивание в дорогом салоне

Столкнулась недавно с соседкой: выглядит шикарно, глаза светятся, помолодела лет на 10. Я не сразу поняла, в чем дело, а потом до меня дошло: новая стрижка и необычный цвет волос превратили Аню с вечным хвостиком в дерзкую Анну. Оказалось, соседка сделала себе подарок на 40-летие и сходила к самому модному парикмахеру нашего города. Стрижка, окрашивание в несколько оттенков, укладка... Выложила ₽ 11 000, но это того стоило. Аня по секрету рассказала, как такие перемены восприняли близкие. Гости на юбилее хвалили и восхищались ее видом ровно до того момента, пока не узнали, чья это работа и не выпытали стоимость преображения. «А я у Гали стригусь за ₽ 150 — и ничего!» — поджав губы, выдавила свекровь. Золовка добавила: «Волосы покрасить и самой несложно, дома». «Да на эти деньги можно месяц жить!» — сокрушалась тетя Маша. Аня говорит, что на секунду ей даже стало совестно за свое транжирство, а потом она прошла мимо зеркала, увидела там свое новое отражение и поняла: это ее праздник, ее деньги, ее волосы и ее жизнь. И иногда можно себя баловать — раз в 40 лет однозначно нужно. Потому что ничто так не красит женщину, как счастливая улыбка и осознание собственной красоты.

Защита собственных прав

«Тебе больше всех надо, что ли?» — часто слышу я от друзей и знакомых. А мне всего лишь хочется жить в комфортной среде, которая вроде как гарантирована законом. Поэтому я ношу с собой рулон целлофановых пакетов для собачников и настойчиво прошу их убирать за своими питомцами. И требую в магазине пробить мне товар по стоимости, указанной на ценнике, а не в 2 раза выше, как на кассе. И я имею на это право. Когда начальник, с которым не принято спорить, регулярно заставляет задерживаться на работе или трудиться в выходные (без оплаты, конечно), я не считаю нужным это терпеть. Он крадет мое время. «Так ты и без работы останешься, могла бы промолчать», — шепчут коллеги. Но работа ведь не от слова «рабство», да? Пусть лучше меня считают конфликтным и неудобным сотрудником, которому палец в рот не клади, чем будут регулярно петь дифирамбы и нагружать чужой работой, потому что «я молодец». У меня есть право на отдых, на чистые улицы, на скидки, обещанные по акции. И я планирую пользоваться этими возможностями, соблюдая свои обязанности.

Качественная обувь

2 года назад я купила себе зимние сапоги на натуральном меху за ₽ 10 000. Мой заработок тогда составлял ₽ 30 000 в месяц минус подоходный налог, поэтому пришлось копить на обувь заранее. Зря я честно ответила на вопрос мамочек на детской площадке, где и почем урвала такую красоту. Подружки только фыркнули от моей расточительности, мол, выглядят сапоги классно, но в «дутышах» или угги тоже можно зиму проходить, зачем тратиться? Но к моим 30+ годам я уже поняла, что качественная обувь — это не выбрасывание денег на ветер, а забота о здоровье. За эти 2 года в своих дорогих, но, главное, теплых сапогах я ни разу не упала и не замерзла, а значит, сэкономила кучу средств на лекарства от простуды, сберегла спину и суставы.

Заказ клининга

В детстве каждая суббота начиналась с уборки в доме, поэтому 6-й день недели я ненавидела всей душой. Потом я долго жила одна и наводила порядок «по настроению», как бы редко оно на меня ни накатывало. После свадьбы меня начало терзать чувство вины за то, что хозяйка из меня так себе: по шкафам в поисках пыли не лажу и добираюсь с тряпкой до люстры не чаще раза в год. А однажды я плюнула на все условности, вызвала клининг и ушла из дома на 4 часа. Вернулась и обалдела: квартира блестит, сияет, две феи чистоты по-доброму улыбаются, увидев мою реакцию. Денег было не жаль совсем: я даже за сумму в 3 раза большую такой порядок навести не смогла бы. Теперь раз в месяц у меня генеральная уборка. Муж сначала пытался возражать: «У тебя что, лапки? Сама навести порядок не в состоянии? Вот моя мама!..» Но когда увидел результат, понял, что это того стоит. Свекрови ничего не говорим: ее реакцию я могу предугадать без «Битвы экстрасенсов», ведь она «троих вырастила и все успевала».

Вещи «не по статусу»

Признаюсь честно: раньше меня тоже смешили люди, которые живут не по средствам: покупают новый айфон в кредит или спускают за вечер в крутом ресторане всю зарплату, а потом 30 дней питаются «Дошираком». С возрастом я поняла: у человека должны быть мечты и их обязательно нужно пытаться осуществлять, какими бы нелепыми они ни казались со стороны. Моя бывшая коллега Света грезила о норковой шубе. Она ей снилась гораздо чаще, чем принц на белом коне. Света долго копила и купила-таки заветный меховой аксессуар. И ездила в нем на работу в маршрутке, потому что водить авто она не умела, на такси можно разориться, а 3 остановки на общественном транспорте — это нестрашно. Все подтрунивали над Светкой, мол, в норке по автобусам отираться глупо, но она была искренне счастлива. И не в понтах дело — в мечте.

Слишком простая / шикарная свадьба

Казалось бы, только жених и невеста могут решить, как им лучше отпраздновать день создания своей семьи, но нет: злым языкам не угодишь. Мы с мужем не хотели пышную церемонию, поэтому пригласили только 12 самых близких людей, включая родителей, и остались довольны. Двоюродные тети и троюродные сестры до сих пор язвят на тему того, что «свадьбу мы зажали» и периодически припоминают нам это. Лучший друг мужа, наоборот, отгрохал шикарный праздник в лучших традициях. Даже кредит взял под это дело. Но и его теперь подкалывают за то, что «погулял 3 дня, а платить 3 года». В вопросе свадьбы вообще сложно угодить общественному мнению, поэтому лучше даже не пытаться и опираться исключительно на собственные желания.

Много детей / нет детей

Сложнее, чем со свадьбой, дела обстоят только с деторождением. Наши друзья, семейная пара, не хотят становиться родителями. Им хорошо вдвоем. «Эгоисты, думаете только о себе!» — корят их мамы и папы. Они жаждут увидеть внуков, а Таня и Юра не планируют их им дарить. Друзей настолько замучили этими упреками, что они просто взяли и придумали несуществующее бесплодие. Теперь их все жалеют. Но хотя бы ничего от них не требуют. В то же время наличие более 3 детей — тоже постоянный повод для пересудов, мол, куда людям столько и знают ли родители о средствах контрацепции. Даже если многодетные живут в достатке, никаких льгот не требуют, все равно многие относятся к ним с подозрением: ненормально это как-то — 7 малышей в XXI веке. Надо бы двух-трех, как у всех. Разнополых обязательно, иначе непременно услышите: «А за мальчиком / девочкой когда?»

Нежелание принимать гостей

Однажды, когда мы с мужем жили в однушке, мне позвонила двоюродная тетя с необычной просьбой. Мол, ее дочка с супругом планируют приехать в наш город на недельку и хотят остановиться у нас. Я отказала. Мало того, что с троюродной сестрой мы виделись пару раз в жизни и никогда не были близки, я просто терпеть не могу принимать гостей. Да, я не хлебосольная хозяйка, и мне много раз пеняли на это те, кто ждал от меня приглашения на чай или праздничный ужин. Дом — это моя крепость, вход в которую открыт только для самых родных — им я всегда рада. Для всех остальных есть множество возможностей встретиться на нейтральной территории, не нарушая ничьих границ.

Равнодушие к стандартам красоты

Идеалы женской красоты постоянно меняются, но нам навязчиво твердят из каждого утюга, что сейчас «в норме», а что нет. Размер одежды лучше бы 44–46, если меньше, то «одна кожа да кости», если больше — «пора на диету». Качать в зале предпочтительнее попу — бицепсы для мужиков. Длинные волосы — женственно, «ежик» на голове — фи, седина — ужас-ужас. И нужно носить платья. И каблуки. И желательно совмещать. Раньше в моем гардеробы было много юбочек и туфелек, сейчас в основном джинсы и кроссовки, даже летом. Мне так удобно и комфортно. Мама охает, мол, вот раньше-то ты была девочка-девочка, а теперь не пойми кто. Но сейчас я чувствую себя удивительно женственной в совершенно любой одежде, потому что для меня это внутреннее состояние. А для вас?

А за какие вполне нормальные вещи упрекают вас близкие или посторонние люди?