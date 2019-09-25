10 звездных пар, которые подкосили нашу веру в любовь

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Пожалуй, можно согласиться с утверждением, что за отношениями знаменитостей поклонникам нравится следить гораздо больше, чем за их творчеством. Некоторые звездные пары вдохновляют своим примером — глядя на них, так или иначе хочется верить в сказку. Но голливудские небожители тоже люди, со своими проблемами и трудностями, с которыми сталкиваются все влюбленные, и далеко не всегда они с этим грузом справляются, расходясь в итоге, как в море корабли.

Мы в AdMe.ru верим в то, что настоящая любовь существует, и надеемся, что все герои этой статьи переживут трудные времена в личной жизни и сказка для них вот так не закончится.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Австралийский актер и красавчик Лиам Хемсворт и певица Майли Сайрус, получившая мировую славу после главной роли в сериале «Ханна Монтана», расстались после 10 лет отношений. Пара познакомилась во время съемок фильма «Последняя песня» в 2009 году. Спустя 3 года Лиам сделал возлюбленной предложение, но через год после помолвки они с Майли расстались. В 2015-м пара решила снова дать шанс отношениям. Они поженились в конце 2018 года. Однако брак продлился гораздо меньше, чем конфетно-букетный период: всего через 8 месяцев после свадьбы одна из самых красивых звездных пар объявила о разводе. Хемсворт хотел традиционную семью, а Сайрус абсолютно не видела себя в качестве примерной жены и матери. Несмотря на разрыв, Лиам и Майли продолжают вместе трепетно и ответственно заботиться обо всех своих животных, которых они завели во время брака.

Сэм Клафлин и Лора Хэддок

Сэм Клафлин и Лора Хэддок были одной из образцовых пар Голливуда. Ключевое слово — были. Они встретились на кинопробах, и это была любовь с первого взгляда. Актеры поженились, у них родилось 2 детей, но спустя 6 лет супруги решили развестись. Сэм и Лора не дают никаких комментариев по этому поводу, лишь отмечают, что они все еще лучшие друзья, любят и уважают друг друга и планируют продолжать вместе заботиться о детях.

Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник

Еще одна знаменитая пара осознала, что им лучше быть друзьями и деловыми партнерами, а не супругами, — Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник. Звезда картины «500 дней лета» и сериала «Новенькая» познакомилась с будущим мужем в 2014 году на съемках фильма, продюсером которого был Джейкоб. Спустя год после начала романа у них родилась дочь, а накануне ее рождения влюбленные тайно поженились. В 2017 году в семье появился новорожденный сын. Прожив в браке 4 года, Зоуи и Джейкоб расстались.

Лили Рейнхарт и Коул Спраус

Неприятной новостью для поклонников нашумевшего сериала «Ривердэйл» стало известие о расставании Лили Рейнхарт и Коула Спрауса. Их роман перешел со съемочной площадки в реальную жизнь, за отношениями пары следила целая армия фанатов.

Хотя друзья и знакомые из близкого окружения звезд не верили, что этот союз в принципе возможен, но Лили и Коул пробыли вместе 2 года. Однако у влюбленных были проблемы в отношениях, с которыми они, к сожалению, справиться не смогли.

Эмма Робертс и Эван Питерс

Племянница Джулии Робертс Эмма Робертс и актер Эван Питерс начали встречаться в 2012 году после работы над фильмом «Взрослый мир». Отношения у пары были непростые, влюбленные частенько скандалили. Эмма даже поднимала руку на экс-любимого и однажды сломала парню нос, за что попала в полицейский участок. Спустя 7 лет «качелей» Эмма и Эван расторгли помолвку и разошлись.

Дилан Макдермотт и Мэгги Кью

Дилан Макдермотт и Мэгги Кью, звезда сериала «Никита», пополнили список громких разрывов 2019 года. Пара рассталась после 4 лет отношений. Их роман вспыхнул на съемочной площадке и продолжился за ее пределами, дело даже дошло до помолвки. Но из-за плотного графика актеры так и не смогли определиться с датой свадьбы, а спустя некоторое время из-за тотальной занятости звезды расстались.

Диана Гаэта и Логан Маршалл-Грин

Звезда фильмов «Человек-паук: Возвращение домой» и «Апгрейд» Логан Маршалл-Грин, также прославившийся своим поразительным сходством с Томом Харди, получил жирный минус к карме как семьянин. Его жена, актриса Диана Гаэта, подала на развод, публично обвинив Логана в измене. Пара была в браке с 2012 года, у них 2 детей, старшего из которых Маршалл-Грин усыновил.

Диана обратилась на своей странице в Instagram ко всем женщинам, сказав, что нужно доверять своей интуиции, потому что люди не всегда такие, какими кажутся.

Бри Ларсон и Алекс Гринвальд

Звезда киновселенной Marvel Бри Ларсон и музыкант Алекс Гринвальд познакомились в 2013 году, а в 2016-м объявили о своей помолвке. Но поклонники пары свадьбы так и не дождались: влюбленные официально расстались, не прокомментировав причину разрыва. В последний раз актриса и музыкант появлялись на публике вместе на премьере картины «Мстители: Война бесконечности» в 2018 году, но объявили о разрыве только через год.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

После премьеры фильма «Звезда родилась» о романе Брэдли Купера и Леди Гага не говорили только самые ленивые. Соотечественники Ирины Шейк даже устроили настоящую атаку на страницу певицы в Instagram, встав на защиту супермодели. Но проблемы в отношениях пары начались еще до этого, и когда Ирина и Брэдли осознали, что их объединяет только ребенок, они решили разойтись.

Бонус: Джефф и Маккензи Безос

Основатель Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи развелись после 25 лет брака. Причиной разрыва стал роман самого богатого человека планеты с замужней журналисткой Лорен Санчес. По условиям развода супруга бизнесмена получит 25 % от его капитала, а это, на минуточку, почти $ 36 млрд. Это автоматически ставит экс-миссис Безос на 3-е место в рейтинге самых богатых женщин мира.