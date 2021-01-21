10 звездных мужчин, у которых для мамы отведено особое место в сердце

Часто знаменитостям, чтобы добиться успеха, приходилось упорно трудиться, справляться с безденежьем и насмешками окружающих. В эти тяжелые времена нередко именно мама была для них самой главной поддержкой. И теперь, добившись своей цели, эти звезды не устают благодарить матерей в интервью и социальных сетях, появляются с ними на ковровых дорожках и балуют дорогими подарками.

Мы в AdMe.ru покопались в биографиях знаменитостей и отобрали 10 мужчин, у которых с матерями особенно трогательная связь.

Дуэйн Джонсон и Ата Джонсон

Отец Дуэйна Джонсона был рестлером и часто отсутствовал, из-за чего Ате приходилось воспитывать сына одной. Семья 13 раз переезжала и жила очень бедно. Когда они поселились в неблагополучном районе, Дуэйн вступил в местную банду и часто ввязывался в драки. Но однажды он увидел, как Ата плачет из-за того, что их выселили из квартиры, и понял, что нужно что-то менять и помочь матери. Дуэйн рос в окружении рестлеров и решил, что лучшее, что он может сделать, — это начать тренироваться. Добившись успеха, актер и рестлер никогда не забывал о своей матери. Дуэйн всячески пытается радовать Ату и делать все возможное, чтобы она ни в чем не нуждалась. Он подарил матери машину и дом, появляется с ней на премьерах фильмов и посвящает ей трогательные тексты в Instagram.

Колин Фаррелл и Рита Фаррелл

Для Колина Фаррелла мама — особенный человек. Актер несколько раз появлялся с Ритой Фаррелл на ковровых дорожках, а лучшим своим фильмом считает неоднозначную картину «Ночь страха» — именно из-за матери. Дело в том, что, увидев Риту на съемочной площадке, продюсер фильма решила познакомить ее со своим другом Джоэлом Майклсом. Пара прекрасно поладила, и через 6 месяцев, когда ей было 70, а ему 73, они поженились. «У них дружба и любовь до конца своих дней. Извините меня за то, что я на секунду стал идеалистом, но каждый может придумать собственное определение успеха или неудачи. Если мое участие в фильме „Ночь страха“ привело к счастью моей матери, то этот фильм всегда будет самым большим успехом в моей карьере», — говорит Колин Фаррелл.

Принц Гарри и принцесса Диана

«Наша мама была абсолютным ребенком, — вспоминает принц Гарри, говоря о чувстве юмора принцессы Дианы. — Когда меня просят: „Приведи пример того, как с ней было весело“, в моей голове звучит лишь ее смех». Когда Дианы не стало, Гарри было 12 лет, а его старшему брату Уильяму — 15. Принцы с любовью вспоминают свою мать и говорят, что она поощряла их шалости. Принц Гарри называет Диану самой озорной мамой и утверждает, что ее девиз звучал так: «Шали сколько хочешь, только не попадайся». Она приходила посмотреть, как сыновья играют в футбол, и тайком ото всех засовывала конфеты им в гетры. Даже сейчас, спустя много лет, Гарри признает, что все еще не справился с утратой матери. Он часто представляет, какой Диана была бы сейчас, какую роль играла бы в обществе и сколько всего могла бы изменить.

Джейсон Момоа и Кони Момоа

Мать Джейсона Момоа, Кони, воспитывала сына одна и оказала на актера большое влияние. «Моя мама — художник во всех смыслах. Она фотограф. Она странница, которая всегда ищет и наблюдает. Она передала мне свой взгляд на мир», — говорит Джейсон. Вдохновленный мировоззрением своей матери, Момоа в юности много путешествовал. Занимался рисованием в Париже, изучал буддистские практики в Тибете, а затем вернулся на Гавайи, где его и пригласили на роль в сериале «Спасатели Малибу». Джейсон часто выкладывает теплые фотографии с Кони в Instagram. В одном таком посте он поздравил ее с днем рождения и пожелал здоровья всем матерям-одиночкам, назвав их настоящими супергероями.

Том Круз и Мэри Ли Саут

Когда матери-одиночке Мэри Ли приходилось работать на 3 работах, чтобы содержать себя и 4 детей, ее сын Том делал все возможное, чтобы облегчить ей жизнь. «Никакая работа не была слишком грязной или сложной для Томми, если за нее платили деньги, которыми он мог помочь маме», — вспоминает бывший сосед Круза. Мэри Ли, которая сама в юности мечтала стать актрисой, поддерживала интерес сына к театру. Именно она посоветовала Тому поучаствовать в школьном спектакле, после успеха в котором юноша пришел к матери и ее второму мужу и спросил, может ли он потратить 10 лет, чтобы попробовать пробиться в шоу-бизнес. «Мы оба с радостью согласились, потому что чувствовали, что у Тома талант от бога и он должен его раскрыть», — рассказала Мэри Ли.

Роберт Дауни — младший и Элси Дауни

Мать Роберта, Элси Дауни, в середине 50-х бросила колледж и отправилась в Нью-Йорк, мечтая стать комедийной актрисой. Выйдя замуж за Роберта Дауни — старшего, она снялась в нескольких его фильмах, но появившиеся вредные привычки поставили крест на ее карьере и личной жизни. В итоге супруги развелись. Но в 90-е Элси прошла лечение и смогла справиться со своими проблемами. Роберт Дауни — младший после смерти матери посвятил ее памяти пост на Facebook. Он рассказал о том, что пытался добиться успеха, который ускользал от его мамы, но собственные пагубные пристрастия мешали ему в этом. И тогда именно Элси помогла сыну их побороть. «Она была моим образцом для подражания как актриса и как женщина, которая смогла преодолеть трудности. Мои амбиции, упорство, преданность, вера — это все она... И без нее я бы таким не стал. Если у кого-то есть мать, и она неидеальна, пожалуйста, позвоните ей и скажите, что все равно любите ее».

Орландо Блум и Соня Констанс Джозефин Блум

Соня Констанс Джозефин, писательница и учительница, поощряла своих детей посещать уроки актерского мастерства и водила их в театр. Любовь матери к искусству передалась и Орландо, и он с детства мечтал стать актером. Из-за дислексии учиться мальчику было трудно, но Соня поддерживала его, побуждая читать. За 50 прочитанных книг она пообещала купить сыну мотоцикл. Осилить тогда такое количество Орландо не смог, но признает, что это поощрение помогло ему улучшить навык чтения. В 2013 году, когда Орландо играл Ромео в бродвейской постановке «Ромео и Джульетта», Соня посетила спектакль 4 раза. «Я бы пошла в 5-й раз, — поделилась она однажды в интервью, — но Орландо сказал мне: „Мам, ты не можешь пойти туда в 5-й раз!“»

Мэтт Деймон и Нэнси Карлссон-Пейдж

Мама Мэтта Деймона — профессор психологии Нэнси Карлссон-Пейдж, она специализируется на развитии детей. Она была против того, чтобы сын становился актером, но любовь Мэтта к перевоплощениям одобряла. Когда воспитательница в детском саду жаловалась, что мальчик в раздевалке примеряет одежду других детей, женщина отвечала: «Ну и не мешайте ему». Мэтт вырос, его стремление стать актером не угасло, и Нэнси решила принять выбор сына. Актер отмечает, что, несмотря на разногласия, у него всегда были хорошие отношения с матерью и он благодарен ей за свое образование: «Детство мое было образцовым: латынь в школе, летом — интенсивное изучение иностранных языков с погружением в языковую среду. Тут маме спасибо — я неплохо говорю по-итальянски и почти как на родном по-испански. Что мне, между прочим, очень помогло в устройстве личной жизни: моя жена — аргентинка, и ее просто очаровало мое знание ее родного языка».

Бен Аффлек и Кристин Энн Болдт

Когда Бен Аффлек был ребенком, его мама Кристин Энн Болдт работала учительницей. Она поддерживала сына в его начинаниях, часто водила в театр и была для него примером, являясь политической и социальной активисткой. Вдохновившись взглядами матери, будучи уже взрослым и состоявшимся актером, Аффлек создал благотворительный фонд, помогающий жителям Конго. Вместе со своим лучшим другом Мэттом Деймоном в 1998 году Бен получил «Оскар» за сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг». На мероприятие оба актера пришли в сопровождении матерей, и в благодарственной речи Аффлек заявил, что его мама и мать Мэтта — самые красивые женщины на церемонии.

Криштиану Роналду и Мария Долореш Авейру

Когда Криштиану был ребенком, его семья жила бедно и мальчику приходилось делить комнату с 2 сестрами и братом. Его мама Долореш с детства поддерживала любовь сына к футболу, и хоть она работала простым поваром и зарабатывала немного, Долореш делала все возможное, чтобы сын добился успеха. И теперь, когда Криштиану стал знаменитым футболистом, он часто радует маму подарками, путешествиями и по-прежнему ценит ее мнение. Но ходить на полуфиналы и финалы своих матчей не разрешает, потому что Долореш ужасно переживает за сына и 2 раза во время игры даже падала в обморок.