10 знаменитостей, которых воспитывали отцы-одиночки, и они от этого стали только сильнее

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К сожалению, никто не застрахован от превратностей судьбы, даже голливудские звезды. Сегодня мы решили познакомить вас со знаменитостями, которые в разные годы остались без матерей. Однако их отцы сумели воспитать достойных людей, несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства.

Мы в AdMe.ru уверены, что их пример сможет вернуть веру в жизнь, а для кого-то станет доказательством того, что, как бы тяжело ни давался жизненный старт, всегда можно достичь успеха.

Мадонна

У четы Чикконе, Сильвио Энтони (италоамериканец, физик-оптик по образованию, со временем сделал карьеру ведущего инженера) и Мадонны Луиз (франкоканадка, техник рентгенографии), было 6 детей. Мадонна была третьим ребенком, но старшей дочкой, поэтому ее назвали в честь матери. Из-за крайней набожности Мадонна-старшая отказалась лечить рак груди, будучи беременной шестым ребенком, и через пару месяцев после рождения малыша женщина скончалась. Для 5-летней Мадонны-младшей это был удар, последствия которого в свое время проявились и в творчестве певицы. Через несколько лет после трагедии Сильвио Чикконе женился на их экономке Джоан Густафсон, которая родила ему еще двоих детей.

Джейн Фонда

Джейн Фонда родилась в семье актера Генри Фонды и светской львицы Френсис Форд Брокоу. Примечательно, что будущую актрису назвали в честь леди Джейн Сеймур, которая была женой короля Генриха VIII и являлась дальней родственницей матери. Когда девочке было 12 лет, ее мать, находясь в клинике для душевнобольных, покончила жизнь самоубийством, и ответственность за воспитание дочери легла на плечи Генри Фонды. А юной девушке пришлось искать себе место в актерском мире без материнской поддержки.

Пол Маккартни

Бессменный участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни появился на свет в семье домашней акушерки Мэри Маккартни и Джеймса Маккартни, торговца хлопком. Когда мальчику исполнилось 14 лет, его мать умерла от рака груди, для лечения которого в 1956 году еще не было таких эффективных методов, как сегодня. Благодаря поддержке отца юный Пол нашел отдушину в музыке, которая помогала ему терпеть боль утраты. Кстати, смерть матери сблизила Пола с Джоном Ленноном, который также в юности потерял свою мать.

Бенисио дель Торо

Актер появился на свет в семье адвоката Густаво Адольфо дель Торо Бермундеса и Фаусты Санчес Ривера. Когда мальчику исполнилось 9 лет, его мать умерла от гепатита и ответственность за воспитание двух сыновей (у Бенисио дель Торо есть брат Густаво-младший) полностью легла на отца. В 12 лет по настоянию Густаво он отправился в США, где стал посещать школу-интернат. Тем не менее с папой у звезды сохранились хорошие отношения.

Хью Джекман

Родители актера, Крис Джекман и Грейс Уотсон, были эмигрантами из Великобритании, проживающими в Сиднее. У пары родилось 5 детей, младший из которых и стал впоследствии знаменитым актером. Однако когда будущей звезде исполнилось 8 лет, пара распалась и мать вернулась в Англию с двумя дочерьми, а отец остался в Австралии с тремя сыновьями. Когда Хью было 12 лет, его родители сделали попытку воссоединиться, однако из этой затеи ничего не вышло.

Боно

Пол Дэвид Хьюсон — таково настоящее имя певца — родился в семье Брендана Роберта Хьюсона и Айрис Хьюсон, уже воспитывавших первенца Нормана Роберта Хьюсона. Когда мальчику было 14 лет, случилось трагическое событие: прямо на похоронах дедушки музыканта (по материнской линии) внезапно от церебральной аневризмы скончалась его мать. Конечно же, это повлияло на творчество будущей звезды: так, композиции группы U2 «I Will Follow», «Mofo», «Out of Control», «Lemon» и «Tomorrow» посвящены именно ей. Отец помог будущей звезде справиться с горем и направил сына в школу, где тот смог научиться играть на гитаре и петь.

Молли Шеннон

Сложно поверить в то, что биография этой комедийной актрисы на самом деле так трагична. Ее отец Джеймс Фрэнсис Шеннон был менеджером по распродажам, мать Мэри Маргарет — учительницей. В семье также воспитывались младшие сестры — Кэтрин и Мэри. Однако страшная авария унесла жизни и матери, и сестренки Кэтрин, а также кузена будущей звезды. Сама же 4-летняя Шеннон и Мэри чудом остались в живых. Благодаря своему легкому и неординарному характеру Джеймс смог сделать своих дочерей счастливыми и уверенными в себе.

Том Хэнкс

Актер родился в многодетной семье. Его мать Джанет Мэрилин Фрагер была медицинским работником, отец Амос Меффорд — поваром. У Тома есть братья Джим и Ларри и сестра Сандра. Примечательно, что по материнской линии Том Хэнкс состоит в отдаленном родстве с президентом Авраамом Линкольном. Когда будущей звезде исполнилось 5 лет, семья распалась и мать, забрав младшего брата Тома, Джима, переехала в другой город. Том вместе с братом и сестрой остался на попечении отца, которому, увы, не всегда хватало времени заниматься детьми, так как семья постоянно переезжала с места на место.

Принцы Уильям и Гарри

Мало кто не знает о трагичной судьбе принцессы Дианы, матери принцев Уильяма и Гарри. Когда она погибла, мальчикам было 15 и 12 лет соответственно. Им пришлось пережить тяжелое испытание, ведь, несмотря на личное горе, они находились под прицелом объективов и за их судьбами следили миллионы простых людей. Тем не менее юноши смогли оправиться от горя и с благодарностью принять то, что у них было. «Наш отец был там (на похоронах) для нас. Он остался единственным родителем, и он пытался сделать все возможное, чтобы мы были защищены и окружены заботой. Но он также проходил через этот процесс скорби», — отметил принц Гарри после похорон матери.