10 знаменитостей, которые изменились после рождения ребенка и совершенно счастливы

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Идеальный образ знаменитостей складывается из продуманного до мелочей гардероба, идеальной прически и макияжа, а также безупречной фигуры. И кажется, практически сразу же после родов знаменитые красавицы готовы блистать на подиуме или ковровой дорожке, демонстрируя прежние формы. Но не всем удается так легко восстановить свое тело после родов, у некоторых знаменитых женщин (даже с учетом практически неограниченного денежного и временного ресурсов) на это уходит значительно больше пары месяцев. АdMe.ru рассказывает о 10 звездных мамах, которым возвращение прежней формы после родов далось с большим трудом. И это в очередной раз доказывает, что даже знаменитости несовершенны.

Ким Кардашьян

Кажется, что Ким Кардашьян всегда была девушкой «в теле», но на самом деле ее пышные формы — это результат изменений, последовавших за беременностью и родами. Однако супруга скандального рэпера Канье Уэста всеми силами старается убрать лишние сантиметры. За исключением тех мест, которые уже стали ее визитной карточкой, конечно.

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская всегда была худышкой, однако и ее не обошли естественные изменения, связанные с появлением детей. Но именно Кэтрин, надев легкое платьице, не побоялась показала всему миру, что после родов женщина выглядит именно так: с животиком, немного уставшая, но очень счастливая.

Бейонсе

Вокруг беременностей Бейонсе ходило немало слухов, которые сама певица подогревала с большой охотой. И даже рождение дочери Блю Айви Картер происходило в условиях максимальной конспирации. Но судя по изменившейся фигуре R’n’B-дивы, можно с уверенностью сказать, что никакая суррогатная мать не выполнила за нее эту трудную задачу вынашивания ребенка.

Лив Тайлер

Красавица Лив Тайлер — одна из тех женщин, которым, судя по всему, соответствие канонам идеального тела дается с большим трудом. После каждой беременности она длительное время приходит в форму. Но именно за то, что она не скрывает своих трудностей и всегда остается улыбчивой и жизнерадостной, мы ее и любим.

Дженнифер Лав Хьюитт

Звезда 2000-х Дженнифер Лав Хьюитт в настоящее время практически не появляется на экранах, все свое время посвящая семье и 2 детям. Однако по ее немногочисленным фотографиям можно сделать вывод, что беременности не прошли бесследно для фигуры актрисы. Но, похоже, Дженнифер счастлива и не обращает внимания на нападки недоброжелателей, которые указывают на ее лишний вес и немодельные формы.

Кристина Агилера

Несколько лет назад только ленивый не обсуждал увеличившиеся формы некогда миниатюрной певицы. Однако жесткие комментарии Кристина Агилера заслужила только потому, что несколько месяцев назад стала мамой и не смогла в столь короткие сроки вернуть былую стройность. Уверены, что среди критиканов не было ни одной женщины, которая бы сама прошла через беременность и рождение ребенка.

Джессика Симпсон

На самом деле Джессика Симпсон от природы склонна к полноте, а беременность и роды ускорили процесс набора лишнего веса, и весы показали певице +23 кг. Однако спустя всего пару месяцев, вместо того чтобы сбросить лишний вес, Джессика... вновь забеременела.

Келли Кларксон

Американской певице, ставшей известной благодаря участию в проекте American Idol, поддержание формы всегда давалось с трудом. «Когда я была по-настоящему худой, я была несчастной во всех смыслах, но никого это не заботило, потому что смысл имела лишь эстетическая составляющая. Для меня это был очень темный период... Все время я проводила в спортивном зале», — поделилась Келли Кларксон в интервью журналу Attitude Magazine. Сейчас, после появления на свет 2 детей, Келли решила, что будет любить себя такой, какая она есть. И мы с нею полностью согласны.

Эмили Дешанель

Эмили Дешанель стала знаменитой после главной роли в сериале «Кости», который с успехом шел на телевидении целых 12 лет. И если в первых сезонах мы видели доктора Бреннан (Дешанель) подтянутой и стройной, то в заключительных сериях она заметно поправилась. Изменения, как выяснилось, были связаны с долгожданной беременностью актрисы. Но даже спустя несколько лет после родов Эмили Дешанель, в отличие от своей сестры Зоуи Дешанель, не хочет возвращать прежние формы.

Серена Уильямс

Всемирно известная теннисистка Серена Уильямс родила своего первого ребенка всего несколько месяцев назад. При этом она не прекращала участвовать в соревнованиях и тренироваться практически до самых последних месяцев беременности. Но, как видно по многочисленным фотографиям с официальных мероприятий, первой ракетке мира не удалось вернуть прежнюю форму так быстро, как хотелось бы. Но Серена не намерена скрывать свою фигуру под бесформенными нарядами, смело демонстрируя, как изменилось ее тело, которое дало новую жизнь.

А как вы считаете, молодая мама должна восстановить свое членство в фитнес-клубе как можно скорее или изменения тела после беременности — это естественно и прекрасно?