10 заповедей опытного отца двоих детей

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Дизайнер Никита Иванов рассказал о правилах, которые помогают ему воспитывать двоих малышей. Редакция AdMe.ru с разрешения автора решила поделиться этими волшебными советами.

1.

Ограничения должны касаться безопасности и личной свободы других людей. Формулируйте их максимально четко и просто. Со всем остальным пусть ребенок экспериментирует свободно.

2.

Наказания заранее известны, неотвратимы и предсказуемы. Неясная причинно-следственная связь расшатывает нервы детям и родителям. Родительские крики и свирепое выражение лица — это симптомы, с которыми взрослому надо бежать к психиатру.

3.

Мама и папа всегда заодно. Если мама наказала, то папа не отменяет наказание. Это не значит, что родители не любят ребенка. Это просто наказание за проступок.

4.

Быть старшим — это новые возможности, а не новые обязанности. Старшему ребенку никогда не говорите, что он старший и поэтому должен что-то. Это портит ему детство и отношения с младшими братьями и сестрами. Он ничего не должен, потому что не по своей воле родился первым.

5.

Дети — это зеркало родителей. Чем истеричнее и беспокойнее ведет себя ребенок, тем спокойнее и последовательнее должен вести себя взрослый. Дети копируют взрослых, ищут в них пример для поведения и подражания.

6.

Пугать детей нельзя. Вообще никогда и ничем. Забудьте истории про то, как мама разлюбит, полицейский заберет, сосед придет и отругает. Это калечит детей.

7.

Не сравнивайте детей. Если желать детям счастья, а не высоких оценок, то им вся эта чепуха не нужна. Равнение на других ломает людям мозги и веру в себя. Черный пояс — это когда ты даже не хочешь сказать: «Ты у меня самый лучший!». Потому что «лучший» — сравнение, ага :—)

8.

Давайте выбор и учите слушать свои желания. Нерешительные и несчастные взрослые вырастают из детей, за которых всё решали в детстве и не спрашивали, чего им хочется. Выбирать можно почти все: кашу, игрушки, мультик, одежду, план на выходные.

9.

«Делай так» — не работает. Личный пример — постепенно начинает работать. Пусть ребенок вдохновляется вашими поступками и действиями, а не делает что-то принудительно.

10.

Любовь — это не часть сделки. Родители любят ребенка не за успехи или хорошее поведение. Они его просто любят, без условий.