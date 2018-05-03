10 вопросов врача, на которые стоит отвечать правдиво, даже если вам стыдно и неловко

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Пациенты скрывают информацию от своих врачей по целому ряду причин. Многие смущаются или чувствуют дискомфорт при ответе на личные вопросы, некоторые считают, что какие-то детали просто не столь важны. Но любые, на ваш взгляд, мелочи или ваши личные «секреты» могут влиять на ваше здоровье, а значит, должны быть доведены до сведения врача.

AdMe.ru собрал вопросы, на которые нужно отвечать честно, ничего не искажая и не умалчивая.

1. Как давно болит

Очень часто пациенты тянут с визитом к доктору, ссылаясь на нехватку времени или тайно мечтая, что все само пройдет. А придя на прием, они опасаются, что врач начнет их отчитывать за то, что не пришли раньше. Поэтому, отвечая на вопрос «Давно болит?», пациенты сознательно сокращают период болезни. Не стоит этого делать ни в коем случае: вы вводите доктора в заблуждение, а значит, диагноз и лечение тоже могут оказаться неправильными.

2. Когда в последний раз сдавали анализы и делали УЗИ

Если вы в целом чувствуете себя хорошо, то врачи рекомендуют проходить обследование раз в 1–3 года. Обычный анализ крови может показать ваш базовый уровень здоровья. Но многие из нас не сдают анализы годами, а если и сдают, то часто не приносят с собой на прием результаты прошлых проверок. Например, если у вас обнаружили кисту, то врачу важно хотя бы приблизительно установить срок ее образования и отследить динамику ее развития. Если вы скажете: «Я сдавал УЗИ в прошлом году, и ничего выявлено не было» — а на самом деле делали его несколько лет назад, то это не приблизит вас к выздоровлению.

3. Какие лекарства, витамины и БАДы принимаете

В отличие от производителей лекарств, производители добавок не должны клинически доказывать, что их продукты безопасны или эффективны. Даже если эти БАДы исключительно натуральные, они могут оказывать сильное влияние на организм. Некоторые из них могут взаимодействовать с лекарствами, которые вы принимаете, или могут быть вредны в больших дозах. Если вы частенько запиваете головную боль или дискомфорт в желудке таблетками без рецепта, не забывайте все это озвучивать врачу.

4. Информация о половой жизни

Вопросы гинеколога или уролога о вашей половой жизни вполне естественны, и тут не надо стесняться. Все мы взрослые люди, поэтому искажение какой-либо информации играет не в вашу пользу. Например, боль у женщин во время полового акта может быть несерьезной проблемой, решаемой покупкой в аптеке, а может быть причиной серьезных заболеваний. Отсюда и интерес врача к вашей сакральной области жизни.

5. Как часто вы пьете, курите или принимаете запрещенные препараты

Информация об алкоголе пригодится доктору, чтобы, например, проверить функции печени или риск язвы. Нужно сказать врачу даже о небольших количествах. Многие лекарства при совмещении их с алкоголем приводят к неприятным последствиям. А кроме очевидных рисков есть еще куча подводных камней, о которых мы понятия не имеем. Ведите себя как неисправимый педант: рассказывайте, сколько сигарет в день выкуриваете и сколько бокалов выпиваете. Так, кстати, врачу будет легче вместе с вами разработать план борьбы с зависимостью, если она имеется. Конечно же, нужно сказать и о наркотиках. Врачу не нужны подробности, где вы их достали и что за негодяй вам их продал, достаточно назвать вещество и регулярность применения.

6. Есть ли у вас депрессия

Если дела идут не очень, у вас нет настроения, расскажите об этом врачу. Постарайтесь полностью описать свои ощущения, даже если сложно подобрать нужные слова. Внимательный терапевт сможет, если понадобится, мягко предложить вам сходить на консультацию к психотерапевту. И не стоит бояться. Совсем не факт, что у вас депрессия. Иногда плохое настроение бывает из-за гормонального сбоя или чего-то еще, поэтому позвольте специалистам в этом разобраться.

7. Выполняете ли вы предписания врача

Многие люди просто забывают принимать лекарства, а у некоторых препаратов может быть неприятный вкус. Но об этих проблемах не стоит молчать. Врач может предположить, что лечение неэффективно, предложит вам увеличит дозу или назначит новые препараты. А зная о дискомфортных для вас моментах, доктор сможет предложить альтернативное лечение.

8. Как вам спится, нет ли у вас бессонницы

Вы можете подумать, что вопрос сна не столь важен, что это пройдет или это просто фактор старения, а потому не нужно беспокоить врача. Но плохой сон может быть причиной стресса, депрессии, климактерических изменений или хронического заболевания. Расскажите врачу о ваших проблемах, чтобы он смог оценить проблему и узнать первопричину.

9. Не чувствуете ли вы постоянную усталость

Обязательно расскажите доктору и о таких «мелочах», как сонливость, усталость, апатия. Особенно если раньше их не было. Случается, что эти симптомы легко устранить с помощью здорового сна, сбалансированного питания и спорта. Но усталость может быть и причиной серьезных заболеваний, таких как анемия или апноэ сна, поэтому не бойтесь честно делиться информацией с доктором.

10. Все ли вам понятно

Профессиональные термины или большой объем информации могут легко запутать вас, поэтому не бойтесь задавать вопросы или уточнять те моменты лечения, которые остались недопонятыми.

Как подготовиться к визиту к врачу

Чтобы точно ничего не забыть, к приему лучше подготовиться заранее, записав на бумаге следующие моменты: симптомы: как часто и как долго они длятся;

вспомните о наследственных болезнях, чем болели ваши ближайшие родственники;

запишите названия лекарства, которые вы принимаете, с их дозировкой;

подготовьте копии результатов анализов, которые вы делали в последнее время. Если ваш доктор прерывает вас, вежливо попросите уделить немного больше времени, чтобы получить ответы на все вопросы. Не бойтесь просить разъяснений. Дорожите своим здоровьем и не болейте!

Как вы считаете, что бы могло помочь в общении между врачами и пациентами, чтобы они могли быть более доверительными?