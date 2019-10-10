10 вопросов безопасности, которые необходимо обсудить с ребенком (А также пара хитростей, о которых стоит знать)

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Ежегодно в США пропадает 460 тыс. детей, в Германии — 100 тыс., в России — 45 тыс., а в Испании — 20 тыс. В других странах не менее удручающая статистика. Немало детей страдает от бытовых травм или пожаров. Как это предупредить? Неустанно напоминать детям о правилах безопасности, а еще лучше — проигрывать с ними конкретные ситуации.

AdMe.ru надеется, что следующие советы не пригодятся вашему ребенку. Но чтобы определить, насколько он осмотрителен в повседневной жизни, задайте ему эти 10 вопросов. В конце статьи вас ждет бонус с парой полезных лайфхаков, которые может использовать любой родитель.

1. Что ты можешь делать, когда один дома, а что нет?

Убедитесь, что сын или дочь знает, что можно делать в ваше отсутствие, что нельзя, а что нужно сделать (если вы закрепили за ребенком какие-то обязанности). Если он возвращается из школы и остается надолго один, идеальным вариантом будет точное расписание. Школьник привыкнет вам регулярно сообщать, где он, а вы будете в курсе его дел. Например, такое: 14:00 — окончание школьных занятий, звонок родителям.

14:05 — 15:30 — гуляет во дворе с друзьями.

15:30 — вернулся домой, звонок родителям.

15:35 — 17:00 — делает уроки.

17:00 — 17:40 — свободное время.

17:40 — мама и папа возвращаются домой с работы. Также дети должны знать, что им нельзя, например, включать плиту и пользоваться утюгом, но можно разогреть еду в микроволновке и постирать вещи в стиральной машине. Во избежание травм не разрешайте детям смотреть телевизор, когда они занимаются домашними делами: гладят белье, пользуются блендером или ножом.

2. Соседка пригласила к себе домой выпить чаю с пирогом. Пойдешь или нет?

Не стоит принимать приглашения от малознакомых людей, не ставя об этом в известность родителей. Как минимум, они будут волноваться. А как максимум, соседка может уйти в магазин за хлебом, оставив ребенка на сына-алкоголика. И чем завершится история, неизвестно. Объясните детям, что не следует и самим впускать знакомых к себе домой. Даже если вы были раньше в хороших отношениях с соседкой Дашей, сейчас ситуация может измениться. Напомните, что уж тем более не следует никуда идти с незнакомыми людьми. Преступники могут проявить изобретательность: предложить погладить кролика, посулить ребенку машинку на радиоуправлении по акции или пригласить на кастинг для участия в телепроекте, но никаким словам незнакомца верить не стоит.

3. Чем опасны трансформаторные будки, колодцы и канализационные люки?

Объясните ребенку, что в колодце человека может быть просто не слышно. Поэтому даже если он выживет, упав с большой высоты, то его будет сложно найти. Не стоит забираться на крышки колодцев или наклоняться над ними. Если кто-то из родственников пользуется колодцем, объясните, что не следует стоять возле ручки: при падении ведра она быстро раскручивается и может ударить. На канализационный люк не стоит наступать, даже если он кажется вполне надежным. Он может оказаться треснувшим с обратной стороны или неисправным. Что касается трансформаторных будок, то не стоит даже близко к ним подходить, лазать на крыши или деревья рядом с ними или играть неподалеку. Напряжение там от 380 до 10 000 вольт, и попасть под него можно уже на расстоянии 60 см от будки. Также следует обходить за 8 м стороной лежащие на земле или оборванные провода.

4. На улице подбежал симпатичный щенок, которого очень хочется погладить. Можно ли это делать?

Не стоит, так как поблизости может находиться мама щенка. И она может расценить действия ребенка как угрозу ее малышу и напасть. Не говоря о том, что от бездомной собаки можно заразиться какой-либо инфекцией, например стригущим лишаем. Убедите ребенка, что лучше вообще избегать общения с бездомными и дикими животными. Кошки и собаки могут переносить бешенство, также эту болезнь переносят некоторые виды летучих мышей, хотя и в очень редких случаях. Если вы сами увидели летучую мышь у себя дома, перед тем как ее выпустить, наденьте плотные перчатки и не делайте резких движений.

5. Что делать, если дома пахнет гарью?

Нужно как можно скорее найти ее источник. Следует осмотреть все комнаты, кухню и балкон и закрыть окна — возможно, запах доносится с улицы. Небольшое возгорание можно притушить, засыпав землей из цветочного горшка или набросив сверху шерстяное одеяло, а если загорелось масло на сковороде, ее нужно просто накрыть крышкой и выключить плиту. Напомните ребенку, что нельзя заливать водой включенные электрические приборы, и покажите, как обесточить электричество в квартире, когда вас не будет дома. Если огонь неконтролируемый, ребенок должен немедленно покинуть квартиру или дом, не пользуясь лифтом. И позвонить в пожарную службу и родителям.

6. Как выглядит преступник?

Многие дети убеждены, что это обязательно мужчина. Однако преступником может быть и милая женщина (даже с ребенком на руках) или бабушка. Орудием похитителя могут быть и другие дети: возможно, им посулили игрушку или деньги за каждую новую жертву.

7. Что делать, если у тебя хотят отобрать деньги или телефон?

Объясните ребенку, что, если к нему пристали грабители и требуют отдать кошелек или сумку, лучше расстаться с вещами. Его жизнь и здоровье дороже денег. Если ребенок уже вполне взрослый, а поблизости находится супермаркет с охраной или отделение полиции, можно забежать туда и попросить о помощи. И, находясь там, позвонить родителям, чтобы встретили (ведь ребенок помнит наизусть ваш номер телефона?).

8. Можно ли близкому другу или знакомому разрешать класть руку на твое колено или обнимать за талию, если тебе это не нравится?

Это сложная тема, и многие родители не любят ее затрагивать, но поговорить об этом нужно. Даже взрослые девушки иногда теряются и не знают, как реагировать, когда друг начинает проявлять не совсем дружеское расположение. Но девочке следует сразу показать, что действия приятеля ей не нравятся. Нередко именно неспособность дать своевременный отпор становится причиной сексуального насилия. На приставания в общественном месте, например в автобусе, нужно громко сказать: «Уберите свои руки» или «Перестаньте меня трогать». Уже маленького ребенка нужно приучать к тому, что целовать и обнимать его чужие люди не имеют права — или могут делать это только с его разрешения.

9. Друзья зовут поиграть на стройке. Пойдешь ли с ними?

Ребенок должен знать, что играть на стройке или железной дороге (даже если поезда по ней ходят очень редко) не следует. На стройке можно провалиться в яму, оказаться заваленным кирпичами или, оступившись, упасть со строительных лесов. А на железной дороге можно, заигравшись, не заметить приближения поезда.

10. Как отвечать на телефонные звонки?

Если звонит незнакомец или человек, чей голос ребенок не узнал, не стоит сообщать, что родителей нет дома. Лучше ответить: «Мама сильно устала, просила не будить» или «Папа сейчас занят, скажите, кому перезвонить». И напомните, что не следует по телефону сообщать никому информацию о себе или своей семье — как зовут родителей, до которого часа они работают или какой номер у папиной банковской карты.

Бонус: несколько советов, которые помогут сохранить здоровье или жизнь ребенку

Отправляясь в лес или любое другое место, где ребенок может потеряться, наденьте ему на шею свисток (малышам лучше положить его в карман, чтобы избежать удушения). Так он не сорвет голос от крика, и в то же время вы его услышите. Если вы в течение 10 минут не сможете найти дочь или сына, звоните в полицию. Свисток может помочь, если нападут преступники: пронзительный звук может их отпугнуть.

не сможете найти дочь или сына, звоните в полицию. Свисток может помочь, если нападут преступники: пронзительный звук может их отпугнуть. Договоритесь, что если малыш потерялся, то он должен всегда оставаться на месте. Тогда вы быстро его найдете. Исключение из этого правила — если ребенок сел в автобус и уехал, а вы остались. Тогда ему следует выйти на следующей остановке и дождаться вас там.

Если ваш ребенок идет на вечеринку в сомнительной компании, договоритесь, что он запишет вас в телефоне не как «мама» и «папа», а просто именами . Если что-то пойдет не так, то позвонить или написать несколько СМС подруге или другу не зазорно, что нельзя сказать об общении с мамочкой.

. Если что-то пойдет не так, то позвонить или написать несколько СМС подруге или другу не зазорно, что нельзя сказать об общении с мамочкой. Ежедневно спрашивайте ребенка, как прошел его день. Даже если он не скажет правду, то вы можете заметить, что что-то не так, по его реакции или поведению. Особенно это важно в отношении подростков, у которых велик риск суицида.

Даже если он не скажет правду, то вы можете заметить, что что-то не так, по его реакции или поведению. Особенно это важно в отношении подростков, у которых велик риск суицида. Заочно простите все, что он может наделать. Сейчас у вас может быть маленький ангел, но через 5–10 лет он может начать курить, бить окна с друзьями или гулять допоздна. Постарайтесь его убедить, что вы всегда будете любить его и простите в любом случае. Иначе страх перед вашим гневом может помешать ему выбраться из плохой компании и заставит наделать еще больше глупостей.