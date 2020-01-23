10+ семейных устоев, которые канули в лету за какие-то 20 лет

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В нашем молниеносно меняющемся мире постоянно все подвергается переосмыслению, даже такие фундаментальные вещи, как брак и семья. За последние 20 лет этот институт приобрел совсем новые черты и свойства. А произошло это постепенно и незаметно.

Мы в AdMe.ru рассмотрели современный брак и семью со всех сторон и обратили внимание на то, что свободы в отношениях стало гораздо больше. А вот плюс это или минус — решать вам.

Социальное давление на женщину изменилось

А точнее, оно сменило свой вектор. 20 лет назад на женщине «висели» семья, дети, хозяйство по дому и 8-часовой рабочий день. И это казалось нам нормой. Но сейчас женщины более эмоционально уязвимы и сильнее подвержены депрессиям. Связано это с тем, что современное поколение в принципе больше склонно к эмпатии: женщины стали осознавать свое неравенство, соцсети показывают красивую жизнь, медиа продвигает тему отстаивания своих интересов, пропагандируется идея «идеальной мамы». Раньше тяжело было физически, сейчас — морально и эмоционально.

Нанять няню и вызвать клининговую компанию — это нормально

Время стало дороже денег. Поэтому сейчас семьи все чаще прибегают к услугам нянь и клининговых компаний. И вместо субботней уборки предпочитают сходить всей семьей в кино или провести время со второй половинкой, а ребенка на 4 часа отдать няне. Больше никто не скажет, что вы плохая хозяйка или безответственный родитель.

Более осознанный подход к зачатию ребенка

Курс оздоровления организма, прием витаминов, отказ от алкоголя и курения за несколько месяцев — это лишь небольшой набор действий, которые сейчас совершают молодые пары, планируя ребенка. Во-первых, это связано с тем, что женщины решаются завести первенца в более зрелом возрасте. То есть организм требует большей заботы и внимания. Кроме того, исследования подтверждают, что здоровый образ жизни и отказ от алкоголя действительно положительно влияют на репродуктивное здоровье обоих партнеров.

Семья и брак постепенно отодвигаются на второй план

10 лет назад родители переживали, что девушка рано выскочит замуж, не получив образования. Или — что еще хуже (читай: постыднее) — станет малолетней мамой. Сейчас с точностью до наоборот: родители все чаще говорят, что с нетерпением ждут внуков, в то время как молодежь не торопится обзаводиться детьми и даже вступать в брак. Вместе с этими ценностями поменялись представления о женственности. Унисекс правит бал, мода на оверсайз не проходит уже который сезон, а андрогинная внешность теперь совсем не равно фрик.

Разновозрастные браки

Исследования, проведенные в разных странах, показывают, что за последние 20 лет возрастная разница в браках имеет тенденцию к увеличению. Теперь разновозрастные браки — это не стыдно. Уже мало кто удивленно посмотрит на зрелого мужчину и девушку или осудит женщину и молодого парня. Причин на то несколько. Во-первых, современная медицина и мода на здоровый образ жизни позволяют людям выглядеть моложе своих лет и дольше сохранять здоровое тело. А значит, возрастная разница не так сильно заметна. Во-вторых, если раньше разновозрастные браки заключались чисто из меркантильных соображений, то сегодня партнеры в таких семьях часто зарабатывают одинаково, а потому строят отношения, основываясь уже на чувствах и не обращая внимания на общественное мнение.

Питомец в каждый дом

Сейчас редко встретишь семью, в которой не было бы хоть какого-нибудь питомца, а чаще их 2 и больше. Да и само отношение к домашним животным изменилось. Сегодня мы называем своего питомца членом семьи, другом и даже ребенком. Кроме того, уход за домашними любимцами выходит на новый уровень — уровень премиум. Немало финансов тратится на игрушки, уход (стрижка, чистка), ветеринарные услуги, не говоря уже о кормах премиум-класса. Это обусловлено ​​разными социально-экономическими факторами: увеличение продолжительности жизни, отсрочка брака и родов, мода на питомцев и т. д.

Полиамория

Несмотря на то что это слово вызывает ужас у приверженцев нуклеарной семьи, полиаморные браки появляются все чаще. Полиамория — это любовные отношения одного человека с несколькими партнерами одновременно. Конечно, с согласия и одобрения всех участников этих отношений. Например, 1 мужчина и 3 женщины. Такие семьи, как правило, складываются по интересам или увлечениям. Оформить полиаморные отношения законно невозможно, но зато с финансовой точки зрения это выгоднее. А если в такой семье появляется ребенок, то заботу о нем осуществляют сразу несколько человек, что, несомненно, тоже удобно.

Бабушки не хотят сидеть с внуками

Сейчас бабушки и дедушки уже не так охотно нянчатся с внуками, как раньше. Во-первых, многие из них еще работают, получают неплохую зарплату, и перспектива уходить на пенсию их не прельщает. Во-вторых, многие бабушки в душе не чувствуют себя таковыми. Они еще полны сил, хорошо выглядят, имеют какое-либо хобби или даже не одно — в общем, уделяют много времени себе, чего не могли делать, когда воспитывали своих детей. Еще 20 лет назад в воспитании ребенка, как только тот появлялся на свет, участвовали все. Вообще все делалось совместно, мы не мыслили себя вне семьи. Сейчас человек более самостоятельная и самодостаточная единица. Бабушки не готовы в 50–60 лет «сворачивать» свою жизнь в пользу внуков. И это становится тенденцией.

Чаще заключаются брачные договоры

Брачный договор перестал быть прерогативой миллионеров или символом меркантильности. Теперь это скорее необходимость. А все потому, что брачный договор регулирует не только имущественный вопрос, но и оговаривает разделение долгов в случае развода: ипотека, кредиты, крупные совместные покупки и т. д. Что, в свою очередь, поможет избежать долгих нервных бракоразводных процессов и хождений по судам.

Родители воспринимают ребенка как равного

Появилось более четкое понимание того, как устроена детская психика. Сейчас родитель осознает природу ребенка, ему об этом рассказали психологи, книги и разные исследования. Современные дети — с ранних лет личности со своими чувствами и желаниями, которые они имеют право открыто высказывать. Но в этой системе воспитания есть и негативная сторона. Молодые мамы часто не чувствуют ту границу, которую им нужно очертить, и удовлетворяют любое желание ребенка. Это не только про многочисленные игрушки и постоянное внимание. Часто родитель становится зависим от любви и одобрения своего чада.

Отпуск без детей и поодиночке

Да, отдыхать с детьми — это правильно и хорошо, но и отдыхать без детей тоже правильно и очень даже хорошо. Эта идея все глубже укореняется в головах молодых родителей. И нет в этом ничего аморального, как считалось до недавнего времени. Тем более что исследования подтверждают явное улучшение отношений после отпуска, проведенного отдельно от детей. Дело в том, что возможности современного мира это позволяют. Няни, детские лагеря, летние школы, тематические клубы — все это пойдет на пользу ребенку. Многие родители отмечают резкий скачок в социализации чада как раз после таких самостоятельных поездок. Кроме того, такой подход куда лучше, чем ехать с ребенком на курорт и постоянно отдавать его в детский клуб при отеле. Отпуск по одиночке или с подругами / друзьями также становится более распространенным явлением. Да и варианты отдыха стали куда разнообразнее: авторские туры, фестивали по интересам, реконструкции и т. д. Этот вариант отлично подходит, если у партнеров разные увлечения.