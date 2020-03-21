10+ вещей, отказавшись от которых, я стала не только экономить по ₽ 20 000 в месяц, но и круче жить

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Меня зовут Юля, и все друзья знают, что я страшная транжира. Чтобы сделать жизнь легче и приятнее, я готова тратить все заработанные деньги. Но однажды мы с мужем решили, что пришло время покупать свое жилье. И тут стало понятно, что если мы хотим жить в собственной квартире, то придется немного изменить образ жизни и не только зарабатывать больше, но и тратить меньше. Я проанализировала наши расходы и поняла, что на некоторых вещах можно неплохо сэкономить, и пользы от этого будет больше, чем вреда.

За почти целый год экономии я смогла увидеть всю картину и теперь с удовольствием расскажу читателям AdMe.ru о том, как можно сохранить семейный бюджет и направить его на более серьезные нужды.

Индустрия красоты

Многие салонные процедуры можно спокойно делать дома. На маникюр и педикюр я тратила по ₽ 2 500 в месяц. Тогда я купила набор для домашнего маникюра (как раз за ₽ 2 500). Лампа проработает несколько лет, а лаков точно хватит на год. Так что с ₽ 2 500 ежемесячно мои расходы снизились до ₽ 200. Также я перестала тратить деньги на: Косметолога и мастера по депиляции. Вместо этого купила качественные средства для умывания и начала регулярно пользоваться очищающими масками, а проблему нежелательных волос стала решать при помощи своего старенького депилятора.

Моделирование бровей. Посмотрев несколько роликов на YouTube, я поняла, какая форма бровей больше всего мне идет, и научилась приводить их в порядок сама. Также я перестала покупать масло для кончиков волос, термозащиту и скрабы для тела. Вместо масла стала использовать обычный крем, волосы сушу холодным воздухом, а скраб заменила обычной мочалкой. Так в месяц я стала сберегать около ₽ 5 000 на красоте.

Питание

Раньше мы не представляли своей жизни без полуфабрикатов и переработанных продуктов. Это же вкусно, только дорого и неполезно. То бутерброд на работу, то яичница с сосисками на завтрак — пользы ноль, деньги уходят, а здоровья такая пища не прибавляет. Мы пересмотрели свое питание, и теперь: Делаем оптовые закупки раз в несколько недель. Ходим в продуктовые магазины реже и благодаря этому не покупаем лишние продукты. Колбасу заменило запеченное мясо, ароматизированные творожные пасты и сырки мы вообще не покупаем, как и готовые пельмени, сосиски, замороженную пиццу и консервы.

Я научилась замораживать свежий хлеб, жаркое, на которое уже глаза не глядят, пирожки от мамы и даже холодец. Так я ничего не выбрасываю, а когда лень готовить, просто размораживаю готовое блюдо.

Летом я купила несколько килограммов помидоров и сделала кетчуп. Несколько литров стоили как одна большая банка моего любимого кетчупа Heinz. А еще нарвала цвет липы, листья малины и смородины, и теперь мы не покупаем ароматизированный чай в пакетиках. Все это позволило нам сэкономить еще ₽ 5 000.

Перемещение в пространстве

У нас есть машина. Но в последние полгода мы используем ее в основном для поездок за город или в супермаркет за продуктами. Мы стали больше двигаться: муж практически полностью пересел на велосипед, я же начала ходить в офис пешком. Конечно, во время дождя мы, не сговариваясь, направляемся к машине. Но дней без погодных катаклизмов все-таки больше.

Отказались от своих абонементов в фитнес-клуб: ходить пешком, ездить на велосипеде и бегать в парке — это бесплатно. Только на одном бензине удалось сэкономить около ₽ 2 000. Раньше мы расходовали около 70 л бензина в месяц, сейчас же эта цифра снизилась до 25 л. И еще ₽ 1 500 мы сэкономили на отказе от абонемента в тренажерку.

Развлечения

Мы любим погулять по городу, заглядывая то в одну кафешку, то в другую. Отказываться от этого было трудновато. Но, погрустив пару выходных, мы нашли выход: Стали использовать сайты-купонаторы для того, чтобы сходить в ресторан и поесть в 2 раза дешевле. Нельзя же ограничивать себя абсолютно во всем. Часто таким же образом можно купить билеты в кино, боулинг или аквапарк на 50 % дешевле. В тех случаях, когда мы все же ужинаем в кафе, мы стараемся заказывать не самые дорогие блюда.

Перестали ходить на тусовки с друзьями. Еженедельные вечеринки в ночных клубах обходятся слишком дорого, поэтому всех желающих провести с нами время мы стали приглашать домой на дружеские беседы и легкие закуски.

Шопинг

Цены на новую коллекцию одежды в магазинах масс-маркета особо не смущали меня, если мне действительно сильно хотелось купить какую-то вещь. Но теперь: Пришлось признать, что покупать платье за ₽ 6 000 неразумно: через несколько месяцев его можно будет купить гораздо дешевле. Во время редких прогулок по магазинам без покупок я присмотрела модели, которые мне понравились, и в период скидок пришла и купила их на 50 % и даже 70 % дешевле.

Я научилась находить одежду вне времени — классику, которая будет актуальна всегда.

Мы не приобретаем модные девайсы и не обновляем сотовые телефоны только потому, что очень захотелось новую модель. Наши телефоны исправны и спустя год работы.

Мы стали пользоваться интернет-магазинами: часто это бывает выгоднее офлайн-покупок.

Повседневная жизнь и быт

Бытовые расходы нам тоже удалось немного сократить. Кажется, что это мелочи, но из них складываются немалые суммы. Мы обратили внимание на все: Раньше я любила понежиться в ванне и делала это по 3–5 раз в неделю. Когда я сократила это удовольствие до 1 раза, расход воды с 7–9 кубов уменьшился в 2 раза.

Мы перестали включать стиральную машину, чтобы простирнуть несколько футболок, и начали собирать больше вещей для загрузки. Количество стирок сократилось в 2 раза.

Отключили кабельное телевидение и стали смотреть все на YouTube.

Мы начали ходить в магазины со своими тканевыми сумками, вместо того чтобы покупать пакеты. Также мы перестали использовать бумажные полотенца, мусорные пакеты и дорогие губки из микрофибры. В доме полно старых вещей, которые отлично подойдут для подобных целей.

Праздники и подарки

Я посчитала, что новогодние подарки обходятся в ₽ 20 000, не говоря уже о потраченном времени. А ведь есть еще 8 Марта, дни рождения. Да, мне тоже дарят подарки. Лосьон, который не очень приятно пахнет, или платок, который я никогда не надену. Поэтому я пересмотрела традицию празднований и подарков: соседям, коллегам и всем, с кем я не общаюсь близко, я перестала делать дорогие подарки, лишь иногда дарю скромные сувениры. К подаркам я отнесла и чаевые. Я просмотрела расходы за неделю, и оказалось, что около ₽ 500 уходит «на чай». Например, во время редких походов в кафе со счета на ₽ 1 500 мы оставляем 15 % — а это ₽ 225. ₽ 50 я оставила сантехнику, работа которого стоила ₽ 450, еще ₽ 50 — курьеру, который привез продукты, и еще ₽ 100 — в парикмахерской. Эти расходы тоже пришлось существенно сократить. Кроме того, мы стали реже звать к себе гостей — таким образом, я не готовлю кучу блюд. Да и сами стали ходить в гости пореже — не нужно тратиться на символический тортик «с собой» или шампанское. Мы живем в другой стране, в небольшой съемной квартире. Наши знакомые знают об этом, но это не мешает некоторым из них приезжать к нам и оставаться на неделю-другую, будто наша 2-комнатная квартира — это отель. Один приезд гостей нам обходился в ₽ 10 000: взять выходной, что-то приготовить, показать город, после их отъезда еще привести в порядок квартиру. Поэтому я перестала принимать дома родственников и друзей, объяснив это тем, что мы сейчас не готовы к визитам гостей. Разумеется, они оскорбились. Но в результате к нам приезжают только те люди, которых мы действительно рады видеть. И что примечательно, эти люди и раньше, и сейчас предпочитают снимать жилье и не напрягать излишним общением ни себя, ни нас.

Благодаря всему вышеописанному нам удается сэкономить около ₽ 20 000 ежемесячно. Когда мы решили пожить скромнее, все это представлялось унылым и безрадостным существованием. Единственное, что немного поддерживало, — мысль о собственном жилье. Но спустя какое-то время стало ясно: я перестала тратить не только лишние деньги, но и время. Меня больше не беспокоит то, что я опоздаю на маникюр, потратив при этом час на дорогу: я ведь делаю его сама. Я больше не ухожу в спортзал на 3 часа и не трачу 2 из них на дорогу и переодевание там: я просто выхожу из дома и бегаю 40 минут. Больше нет бесцельного шатания по торговым центрам, как нет и бестолковых покупок. Мы стали питаться более качественной едой — моя кожа стала чище, а вес снизился на 2 кг. А ведь я безуспешно пыталась избавиться от этих килограммов пару лет. Оказывается, как минимум без 70 % привычных нам вещей можно отлично чувствовать себя и даже не скучать по ним.