10 вещей, которые высасывают бюджет до копейки под Новый год

Новый год и Рождество с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Это время, когда случаются чудеса и сбываются самые сокровенные мечты. Но праздники — не только веселье, огни и подарки. Это еще и огромные траты, которые могут проделать дыру в бюджете.

Мы в AdMe.ru решили поделиться несколькими особенностями, которые помогут уберечь от лишних трат на праздниках.

Покупка продуктов в последний момент

Чем ближе новогодняя ночь, тем больше очереди в супермаркетах. Более того, многие продукты дорожают к праздникам. Чтобы купить все к столу по самым приятным ценам и при этом иметь возможность выбора, лучше закупаться постепенно. Приобрести заранее стоит продукты с большим сроком годности, например консервы и газированные напитки. Помимо этого, можно рассмотреть вариант покупки овощей, фруктов и мяса не в сетевых гипермаркетах, а на рынках. Там можно найти свежие товары по доступным ценам.

Куча салатов

В новогоднюю ночь приятно садиться за стол, на котором есть большой выбор разных блюд. Но на это уходят немалые деньги. Большая часть оставшихся яств потом отправляется в мусорное ведро. Чтобы сэкономить бюджет, лучше отойти от привычных майонезных салатов и закусок, подумав, что действительно съедаете вы и ваши гости, а что остается нетронутым. Намного лучше для кошелька и желудка будет подать что-то легкое, а привычный кремовый торт заменить на имбирное печенье с глазурью.

Спонтанные покупки

Когда кругом все блестит и переливается, то рука так и тянется прихватить что-то лишнее с прилавка. Уберечь бюджет помогут запланированные покупки. Чтобы точно не потратить лишнего, необходимо составить список и по возможности установить лимит средств на карте. Если какая-то вещь все же запала в душу, то стоит воспользоваться правилом 3 дней. Необходимо дать себе время обдумать, насколько действительно это необходимо. В 85 % случаев интерес к приобретению теряется.

Игрушки, которые ни к чему не подходят

Что касается украшений, то много денег поможет сэкономить использование игрушек и декора, который был куплен в предыдущие праздники и все еще сохраняет презентабельный вид. Если все же хочется чего-то нового и необычного, то попробуйте сделать украшение своими руками или повесить на елку дольки сушеного апельсина с корицей, перевязанные вместе веревочкой.

Подарочная бумага и пакеты

Самый простой способ сэкономить на подарочной упаковке или пакетах — повторное использование. Не выбрасывайте подарочные пакеты и аккуратно разворачивайте подарки, чтобы бумага осталась в хорошем состоянии. Также можете повторно использовать другие виды бумаги, например газетную или коричневую крафт-бумагу. Можно купить обычную бумагу и украсить ее лентой, надписями и рисунками цветными маркерами.

Наборы

Косметические наборы для ухода довольно часто выбирают в качестве подарков, думая о том, что это станет выгодным приобретением. Однако они зачастую стоят дороже, чем те же средства, но купленные отдельно. Здесь получится сэкономить, только отложив приобретение на следующий год. После праздников цены сильно упадут и будет возможность подумать уже о презенте на 8 Марта. Останется только достать продукт из коробки.

Настоящая ель

Подумайте о том, чтобы отдать предпочтение качественной искусственной елке, которая прослужит не один год и сэкономит кучу денег в будущем, ведь ее можно будет просто убрать в коробку, а не выбрасывать. Более того, искусственная елка избавит от необходимости постоянной уборки осыпающихся иголок.

Сложные наряды

Не стоит превращать праздник в торжество с дресс-кодом, чтобы появилась необходимость тратить деньги на вечернее платье или костюм, который, скорее всего, будет потом пылиться в шкафу. Выберите удобную одежду: джинсы, футболки, толстовки, ведь для того, чтобы хорошо провести время, нужны правильные люди рядом, а не дорогая одежда.

Продукты в красивой упаковке

Застолье является неотъемлемой частью любого праздника и зачастую довольно большой статьей расходов. Многие стремятся использовать самые лучшие и качественные продукты, которые не покупают в обычное время. Они выглядят красиво и манят с полок супермаркетов, но зачастую это всего лишь уловка маркетологов. Упаковка может выглядеть роскошно, но если обратить внимание на список ингредиентов, то состав может неприятно удивить.

Сувениры с символикой года

Все мы любим покупать фигурки и другие сувениры с символом наступающего года, однако такие украшения довольно непрактичны и, скорее всего, станут очередным пылесборником, ведь их можно будет использовать повторно еще не скоро. Избегайте украшений с указанием года, если хотите иметь возможность не тратить кучу денег каждый год и использовать вещи для будущих торжеств.