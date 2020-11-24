10+ вещей, которые покупать подержанными выйдет себе дороже

Наверное, на свете не так много людей, которые не любят шопинг. Он поднимает настроение, помогает отвлечься и вносит в жизнь толику разнообразия. При этом не суть важно, что человек ищет: платье, телефон или деревянный шкаф. Некоторые покупают только новые товары, а кто-то считает это расточительством и с большой выгодой приобретает вещи с рук. К сожалению, во втором случае велик риск стать обладателем кота в мешке.

Мы в AdMe.ru знаем наверняка, какие товары не стоит покупать подержанными, даже если цена кажется привлекательной, а рука уже непроизвольно потянулась за кошельком.

Пазлы

Игры с большим количеством мелких деталей способны на долгое время занять и детей, и взрослых. По мнению психологов, собирание пазлов способствует развитию образного и логического мышления, а также помогает повысить самооценку за счет преодоления сложностей во время подбора нужных частей. Мозаика со сложным узором стоит немало, а потому некоторые задумываются о том, чтобы приобрести ее с рук. К сожалению, во время покупки сложно понять, все ли детали на месте. И вряд ли вам будет приятно узнать ответ в самом конце, когда для завершения замечательного рисунка не будет хватать 1 или 2 кусочков.

Лампы

Возгорание электроприборов — одна из частых причин пожаров в домах. Именно поэтому к их приобретению нужно подходить с ответственностью. Покупая такие товары подержанными, вы не можете знать наверняка, насколько исправна вещь. Бывший владелец мог самостоятельно внести изменения во внутреннее устройство прибора или случайно его повредить. Чтобы не играть с судьбой и сэкономить собственные нервы, лучше отправиться в специализированный магазин за новой лампой.

Микрофоны

Микрофон — тот прибор, который требует аккуратного обращения. Его нельзя хранить в пыльном месте, так как мельчайшие частицы оседают на диафрагме и способны уменьшить его чувствительность. К тому же даже падение с небольшой высоты может стать причиной серьезных повреждений, которые не будут заметны внешне, но отразятся на работе устройства. Имея в виду все эти тонкости, стоит дважды подумать, прежде чем соглашаться на покупку микрофона, бывшего в употреблении. Даже если продавец утверждает, что обращался с ним бережно, в этом нельзя быть уверенным на все 100 %.

Увлажнители воздуха

Традиционный увлажнитель работает по очень простому принципу: вода, залитая в специальный резервуар, направляется на установленный внутри фильтр, а вентилятор прогоняет через устройство воздух, забранный из помещения. Если за увлажнителем не ухаживать правильно, внутри могут размножиться бактерии, вирусы и плесень. Именно поэтому не исключено, что после приобретения бывшего в использовании предмета мельчайшие паразиты появятся и в вашем доме.

Товары для животных

Домашние питомцы ежедневно дарят нам свою ласку и обожание, а потому несомненно заслуживают благодарности. Мячики, косточки и прочие изделия для животных могут порадовать пушистых подопечных и стать отличным выражением любви хозяина. Можно подумать, что нет ничего страшного в том, чтобы купить товар для питомца с рук, тем более если он выглядит точь-в-точь как в магазине, а стоит меньше в несколько раз. Тем не менее на таких предметах может остаться запах прежнего животного — не ощутимый вами, но различимый вашим четвероногим другом. Именно благодаря запахам животные отличают свое от чужого, так что новую игрушку питомец может просто забраковать.

Гидрокостюмы

Гидрокостюмы в ходе продолжительного использования теряют те свойства, которые были присущи им в начале. Даже самая качественная модель способна служить недолго. Если надевать его 3 раза в неделю, костюм выдержит всего сезон, а если реже, то не больше 2. Уход за вещью требует усилий: ее нужно промывать чистой водой и ни в коем случае нельзя сушить на палящем солнце. Если вы не уверены, что предыдущий владелец был аккуратен, а также знаете, что он использовал гидрокостюм дольше 1 сезона, подумайте еще раз, прежде чем его покупать.

Телефоны

Мобильные телефоны уже давно перестали быть лишь средством связи. В маленьком прямоугольном устройстве со светящимся экраном собраны заметки о самом важном, полезные приложения и абсолютно необходимые для жизни в современном мире функции. Приобретать смартфон, какой бы выгодной ни была цена подержанного, лучше все-таки новым. Во-первых, у батареи любого девайса есть определенный срок службы, он уменьшается в ходе использования. Во-вторых, продавцы не всегда являются хозяевами телефонов, а те, особенно дорогие, легко могут оказаться крадеными. И наконец, если в работе телефона что-то пойдет не так, нельзя будет обратиться за ремонтом по гарантии, платить придется из собственного кармана.

Деревянная мебель

Мебель из дерева прочна и долговечна, а потому цена на нее может оказаться высокой. Чтобы покупка не ударила по кошельку, некоторые решают приобрести ее с рук. Только вот и в этом случае стоит быть осторожным, так как есть все шансы разочароваться в покупке. Постельные клопы могут жить не только в матрасах и диванах, но и в небольших трещинах в деревянной мебели. Даже если она выглядит изысканно и аккуратно, невозможно знать наверняка, в каких условиях жил бывший владелец, а потому вполне вероятно, что вещь принесет вам больше вреда, чем пользы.

Шины

Если только автомобильные шины не нужны вам, чтобы украсить клумбу на даче или сделать резную скульптуру, подумайте дважды перед покупкой. Со временем резина теряет свои первоначальные свойства: на нее действуют химические реагенты, которыми зимой посыпают дороги, летом она выгорает под прямыми солнечными лучами и в жару перегревается на раскаленном асфальте. Это чревато снижением сцепных свойств резины, что в свою очередь может привести к аварии.

Некоторые виды антиквариата

Старинная мебель или украшения могут стать чудесным дополнением вашего интерьера или отличным подарком для ценителя антиквариата. Тем не менее, покупая их, стоит проявить осторожность. На некоторых предметах может быть свинцовая краска, которая способна вызывать проблемы со здоровьем как у взрослых, так и у детей. Свинец распространяется по всему телу и накапливается в костях и зубах. При этом не существует безопасной концентрации, в любом количестве вещество является вредоносным.

Шелковые вещи

В секонд-хендах можно найти уникальные вещи за небольшие деньги. Одни раскупают сразу, а другие продолжают висеть на плечиках даже в дни больших скидок. Иногда дело в фасоне или размере, а порой — в ткани. Одежда из шелка находится в списке тех товаров, которые так и остаются не купленными. Хотя сам шелк довольно прочный, а в XVIII веке из него даже изготавливали парашюты, на одежде из этого материала легко появляются вытянутые нити. Прежде чем покупать шелковое платье или блузу, убедитесь, что на ней нет изъянов, случайно оставленных бывшей владелицей или посетителями магазина.