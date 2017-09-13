10 важных вещей, которым надо научить ребенка до 10 лет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый человек берет на себя огромную ответственность, становясь родителем. И безусловно, каждый хочет, чтобы его ребенок вырос добрым, отзывчивым, честным и смелым. Но все эти качества не берутся из воздуха. Правильное воспитание и личный пример — залог успеха. Мы в AdMe.ru собрали 10 вещей, с которыми лучше познакомить ребенка до 10 лет.

1. Девочки и мальчики равны, уважать нужно и тех и других

Уважение — это качество, которое точно стоит привить ребенку. В том числе и уважение к сверстникам независимо от их пола.

2. Не бойся ошибаться

Учиться на чужих ошибках — талант, который дается не всем. Важно уметь выносить пользу и из своих поражений. Научите ребенка не бояться проигрывать и допускать ошибки.

3. Оценки — это не главное. Главное — знания

Сколько родителей ругают детей за каждую оценку, которая не соответствует их ожиданиям. Но ведь оценка не всегда показатель знаний. Может быть, ваш ребенок просто умело списывает. Заложите ему с детства мысль о том, что знания намного важнее оценок в дневнике.

4. Родители не враги, к ним всегда можно обратиться за помощью

Быть другом для своего ребенка получается не у всех, тем более у него уже есть друзья. И все, что требуется, — это хорошие родители, которые во всем знают меру. Покажите ребенку, что вам можно доверять. Нравоучительный тон или крики не самый подходящий для этого способ.

5. Не давай себя в обиду ни хулигану, ни учителю, никому

Часто родители показывают, что друзья, учитель или просто другие люди авторитетнее ребенка. Из-за этого рождается куча комплексов и невозможность отстоять свое мнение. Расскажите, что уважение — это важно, но отстаивать свою точку зрения и в некоторых ситуациях давать отпор тоже необходимо. Главное, делать это правильно.

6. Не делай то, что не нравится, чтобы заслужить одобрение других

Ребенок не всегда понимает, что популярность — это не главное в жизни, и стремится всеми силами ее заполучить. Покажите своим примером, что важнее быть честным и порядочным, чем добиваться расположения других людей, переступая через свои принципы.

7. Не бойся спрашивать, если что-то не понял

Задавать вопросы — это нормально. И уж тем более лучше, чем сидеть с умным видом, ничего на самом деле не понимая. Хорошо, если ваш ребенок усвоит это еще в детстве.

8. Всегда говори, если ты плохо себя чувствуешь

Ни плохие оценки, ни злость учителя не должны стать причиной, по которой ребенок боится сказать о своем самочувствии. Здоровье важнее всего. И эту мысль стоит донести до ребенка как можно раньше.

9. Относись с уважением к природе

Как часто мы жалуемся на грязные улицы, замусоренные парки и вытоптанные клумбы? В вопросе уважения к природе стоит начинать с самих себя, а потом прививать эту привычку и детям. Только в этом случае результат действительно будет очевидным.

10. Научись говорить «нет»

Научите ребенка говорить «нет». Взрослым, учителям, друзьям и даже вам самим. Ведь вы растите личность, а не человека, который беспрекословно должен повиноваться. Умение говорить «нет» точно очень пригодится чаду во взрослой жизни.