10 самых устойчивых мифов о простуде, о которых пора забыть

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Самые популярные заблуждения звучат так: кондиционеры, сквозняки и минусовая температура за окном с холодными ветрами — главные виновники простуд. Также многие люди уверены, что переболеть ОРВИ можно всего один раз за сезон, а чтобы простуда не перешла в грипп, нужно принимать антибиотики. После прочтения статьи вы будете знать о простуде все и перестанете верить в ложные утверждения.

AdMe.ru собрал 10 самых распространенных мифов о простуде, которые передаются из поколения в поколение и о которых давно пора забыть.

Миф 1. Простуда иногда переходит в грипп

ОРВИ и грипп вызываются разными вирусами, поэтому одно заболевание переходить в другое не может. Но на раннем этапе многие люди не видят различий в симптомах этих двух недугов. Вот как можно понять, что вы простудились, а не заболели гриппом: Простуда начинается постепенно, и для нее характерно нарастание симптомов: боль в горле, обильный насморк, озноб. Примерно около 5 дней человек чувствует, что заболевает. Грипп же возникает молниеносно и сопровождается головной болью, ломотой в теле и сильной слабостью.

При простуде температуры или нет вообще, или она не поднимается слишком высоко (до 38°). При гриппе наблюдается резкий подъем температуры (39° и выше).

Чихание — признак простуды, при гриппе такого симптома не бывает.

Миф 2. Простуду можно вылечить антибиотиками

Антибиотики не могут уничтожить вирус, так как по своей структуре отличаются от бактерий. И прием таких препаратов не только не принесет пользы, но еще и навредит: симптомы простуды не уйдут, а вирус продолжит размножаться в вашем организме. И тем более не стоит принимать антибиотики «на всякий случай». Результат будет прямо противоположным: вы ослабите собственный иммунитет в период простуд и создадите все условия для вируса. А в дальнейшем увеличивается риск того, что в нужное время антибиотики не помогут, поскольку выжившие бактерии после профилактики такими препаратами становятся невосприимчивы к ним.

Миф 3. Простуду можно не лечить

Обычно симптомы простуды продолжаются 3 дня, но если просто ждать, когда «само пройдет», то можно увеличить этот срок до месяца или дождаться осложнений. Обратите особое внимание: немедленно вызывайте скорую помощь, если появилась одышка или стало трудно дышать.

Миф 4. Простуда не повод выходить на больничный

Многие привыкли героически переживать самый пик простуды на своем рабочем месте. И даже бытует мнение, что если не давать себе расслабляться, то болезнь пройдет быстрее. На самом же деле процесс выздоровления только затягивается. Самый оптимальный вариант: побыть дома первые 1–2 дня, а затем уже вернуться на работу. В том случае, если вы вдруг перепутали простуду с гриппом, вам удастся избежать серьезных осложнений. Еще одна причина остаться дома: в первые дни заболевания человек является носителем вируса и может инфицировать других людей.

Миф 5. При простуде нужно только лежать

Этот миф прямо противоположен предыдущему: длительное пребывание в постели может стать причиной бронхита и пневмонии, а также приводит к застою крови в ногах. Конечно, не нужно бежать в спортзал, как только вы почувствуете себя немного лучше, но умеренная активность пойдет лишь на пользу.

Миф 6. Холодный воздух может стать причиной простуды

Единственная вероятность простыть — это «поймать» вирус, и ему неважно при этом, в шапке вы или нет, а также совершенно напрасно люди обвиняют ветер, сквозняки и кондиционеры. И если вам кажется, что вы постоянно простываете после перелета или из-за минусовой температуры, то это не так. Дело в том, что сухой воздух способствует пересыханию слизистых оболочек и организму становится сложнее сдерживать вирус.

Миф 7. Если выйти на улицу с мокрой головой, то непременно простынешь

Так же как и сквозняк, дождь или ваши мокрые волосы, которые вы не успели высушить, не являются причиной простуды. Есть 3 способа «поймать» вирус: воздушно-капельный, воздушно-пылевой и бытовой. А кроме того, не забывайте, что вирусы достаточно жизнеспособны: В помещении они дольше всего живут на водостойких поверхностях — более 7 дней.

На одежде, обивке мебели или бумаге — около 12 часов.

На руках — от нескольких минут до 1 часа.

На дверных ручках — 6 часов. Но чрезмерное охлаждение может ослабить ваш иммунитет и сделать его более восприимчивым к вирусам, поэтому все же ходить с мокрой головой не рекомендуется.

Миф 8. Простыть можно только один раз за сезон

Есть 2 новости: хорошая и плохая. Хорошая новость заключается в том, что организм вырабатывает иммунитет к тому типу вируса, которым данный человек уже переболел, а значит, вероятности повторного заражения им нет. Плохая новость: существует более 200 типов вирусов, которые могут вызывать простуду, поэтому за один сезон можно переболеть не один раз.

Миф 9. Простуду можно вылечить за один день

Есть люди, которые считают, что если принять ударную дозу лекарств, то можно поставить себя на ноги всего за один день. И это очень опасный миф. Любому организму, в котором поселился вирус простуды, необходимо время для восстановления, а если злоупотреблять препаратами, которые снимают симптоматику, то создается большая нагрузка на сердце и последствия могут быть очень серьезными. Также обратите внимание на препараты с парацетамолом: при превышении дозы они могут вызвать печеночную недостаточность.

Миф 10. Необходимо долечиться до конца

Остаточный кашель и насморк могут сохраняться до 4 недель, поэтому нет смысла ждать, пока исчезнут абсолютно все признаки болезни. Если в целом вы себя чувствуете хорошо, то можете вернуться к привычному образу жизни.

А в какой миф верили вы?