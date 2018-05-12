10 убедительных причин разрешить ребенку завести питомца

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иметь питомца мечтают многие дети. Конечно, это большая ответственность не только для малыша, но и для родителей. Но есть у этого и значительные плюсы. В данной статье перечислены некоторые из них, которые были доказаны учеными.

AdMe.ru выбрал самые значимые преимущества, которые есть в жизни у детей, чьи родители разрешили им завести питомца.

1. Снижают тревожность

В США в Центре по контролю и профилактике заболеваний изучили 643 ребенка от 4 до 10 лет. Уровень беспокойства у детей, имевших питомцев, оказался ниже, чем у детей без домашних животных. А исследователи из Университета Джорджии провели эксперимент: дважды в месяц 55 студентам нужно было общаться с собакой Софи около 2 часов. Они могли кормить ее, играть с ней, фотографировать или просто сидеть рядом. В результате было установлено, что симптомы тревоги и одиночества уменьшились у испытуемых на 60 %.

2. Развивают социальные навыки

Доктор Гретхен Карлайл из США провела исследование и выяснила, что дети с аутизмом имеют более развитые социальные навыки, если с ними живут питомцы. Она опросила 70 семей с больными детьми в возрасте от 8 до 18 лет. У них были собаки, кошки и другие питомцы. Лучшие результаты оказались у детей, чьими питомцами были маленькие собачки. Исследования доказали, что собаки способствуют общению больных детей друг с другом, а также с другими людьми.

3. Улучшают координацию движений

У детей с ДЦП, аутизмом, болезнями опорно-двигательной системы и неврологическими заболеваниями улучшаются координация и тонус мышц благодаря иппотерапии. Лошадь передает ребенку около 100 двигательных импульсов в минуту при движении шагом. Вестибулярный аппарат малыша начинает работать интенсивней, мышцы согреваются, кровообращение нормализуется. Это отличный повод чаще ходить с ребенком на ипподром. Координацию движений улучшают и другие животные, например собаки. Поэтому канистерапия (терапия с участием собак) часто применяется при реабилитации детей с различными травмами и пороками психомоторного развития.

4. Помогают учиться

Специалисты в области образования, терапии и психологии написали книгу «Как животные помогают студентам учиться». В ней подробно рассказано, как хорошо спланированное включение животных в процесс обучения может его облегчить. Например, когда ребенок читает вслух собаке, он не боится критики. Животное слушает его внимательно, не перебивая, поэтому у малыша улучшаются навыки чтения. В США даже существуют классы, где дети читают собакам.

5. Развивают эмпатию

Благодаря животным у детей развивается способность к сочувствию и состраданию — другими словами, эмпатия. Домашнее животное отвлекает ребенка от самого себя и заставляет его задуматься о потребностях питомца. Малыш учится понимать невербальные сигналы (мурлыканье, лай), и в дальнейшем это способствует лучшему пониманию людей. Конечно, родители должны еще в раннем детстве научить детей хорошо относиться к животным, ведь развитая эмпатия предотвращает возникновение желания совершать насилие. Если человек может причинить вред животному, он может причинить вред и другим людям. Жестокость по отношению к животным — один из признаков расстройства поведения у детей.

6. Способствуют повышению физической активности

Владельцы собак ведут более подвижный образ жизни: они делают на 25 % больше шагов в день по сравнению с теми, у кого собак нет. Взрослые и дети обладают лучшей физической формой из-за ежедневных прогулок с собакой. Необходимость играть с псом является хорошим стимулом, чтобы дети были более активными.

7. Снижают риск развития аллергии и астмы

Питомец в доме снижает риск развития аллергии и ожирения у ребенка. У детей из семей с домашними животными были более высокие уровни содержания в организме микробов Ruminococcus и Oscillospira. Это два полезных микроба, которые влияют на то, есть ли у человека аллергия и лишний вес или нет. Команда исследователей проанализировала образцы анализов 740 младенцев. Большинство из детей контактировали с домашними животными (в 70 % случаев это были собаки), пока находились в утробе матери или в первые месяцы жизни. Эти образцы сравнили с образцами анализов детей из семей, не имеющих питомцев. Оказалось, что у первых уровень содержания в организме полезных микробов Ruminococcus и Oscillospira был выше. Другое исследование доказало, что если ребенок с детства общается с кошками, то у него значительно снижается риск развития астмы.

8. Научат ответственности

Исследователь Меган Мюллер из Школы ветеринарной медицины имени Каммингса в Университете Тафтса обнаружила интересную закономерность: подростки, у которых были домашние животные, охотнее участвовали в общественных работах или брали на себя руководящую роль в своих сообществах.

9. Подготовят ко взрослой жизни

Если родители заранее подготовят ребенка к тому, что питомцу суждено жить меньше, чем человеку, то ему будет легче понять основные принципы жизни — в том числе и то, что она не вечна. Конечно, большую роль тут играет участие родителей. Джошуа Рассел, доцент кафедры экологии в Канизийском колледже в Буффало, изучил поведение 12 детей в возрасте от 6 до 13 лет, у которых погибли домашние животные. Те дети, которые были подготовлены заранее и знали, что у животных более короткая, по сравнению с человеком, продолжительность жизни, легче воспринимали гибель питомца.

10. Не дадут скучать

Питомец может стать для ребенка отличным компаньоном. Малышу не будет скучно и одиноко, пока родители заняты своими делами. Как было доказано в исследовании Кембриджского университета, дети испытывают к животным сильную эмоциональную привязанность. И иногда эмоциональная связь ребенка с питомцем даже более тесная, чем с братьями и сестрами. А владельцы собак меньше других склонны к конфликтам.

Животное в доме с маленьким ребенком — это большая ответственность. Перед тем как завести питомца, взвесьте все за и против: оцените, сможете ли вы обеспечить животному необходимые условия содержания и уход;

если вы завели питомца, регулярно посещайте ветеринара и делайте прививки;

учтите, что воспитанию домашнего животного также нужно уделять время;

приучите ребенка ухаживать за питомцем.

А какие еще плюсы ситуации, когда дети растут рядом с домашними животными, знаете вы?