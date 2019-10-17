10 тревожных сигналов для родителей, которые хотят вырастить здоровых детей

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Маленькие дети — противоречивые существа. Один малыш весом 3–5 кг может запросто довести до белого каления как минимум двух взрослых людей. И в то же время при всех своих возможностях человеческий детеныш невероятно хрупок. На каждом шагу его подстерегают опасности. Иногда они встречаются в таких неожиданных местах, которые нам даже в голову прийти не могли.

Мы в AdMe.ru, как и большая часть людей в мире, неравнодушны к этим очаровательным маленьким дьяволятам. И нам хочется сохранить их жизни и здоровье. Поэтому мы сделали небольшую подборку, которая поможет предупредить или хотя бы уменьшить возможные неприятности.

10. Деформация черепа у младенцев

Многие матери наблюдают у своих новорожденных детей такое явление, как скошенный череп. Специалисты полагают, что это может быть предшественником деформационной плагиоцефалии. В основном это косметический дефект — форма головы может быть заметно искажена. Однако в особо тяжелых случаях возможна задержка умственного развития из-за деформации костей черепа. Чтобы избежать этого, врачи рекомендуют менять положение головки младенца во время сна, а во время бодрствования чаще носить малыша на руках: как правило, к 6-му месяцу жизни малыша череп начинает выравниваться.

9. Кривошея

Также нередко встречается у младенцев и часто вызывает испуг и растерянность у молодых матерей. Большинство врачей полагают, что кривошея может быть связана с неправильным положением плода в матке или с использованием вакуумных устройств во время родов. Происходит давление на грудино-ключично-сосцевидную мышцу ребенка, что приводит к ее перенапряжению. Заметить кривошею несложно: ребенок предпочитает поворачивать голову только в одну сторону. Этот недостаток можно исправить самостоятельно с помощью простых упражнений: нужно положить малыша на животик и стимулировать его почаще поворачивать голову в «трудную» сторону.

8. W-поза

Некоторые дети любят так сидеть. И врачи все чаще обращают внимание на то, что эта поза не самая полезная. При W-позе туловище фиксируется на месте. Таким образом, тело недостаточно вращается и не допускает боковых смещений веса (повороты влево и вправо, применяемые ребенком для того, чтобы достать игрушки). А это необходимо для сохранения равновесия во время подвижных игр и при письме. Кроме того, из-за W-позы могут возникнуть проблемы у детей, предрасположенных к вывихам. Особенно не рекомендуется она детям, у которых в анамнезе имеются нарушения мышечного тонуса или дисплазия суставов. Можно не беспокоиться, если ребенок находится в W-позе недолго: к примеру, когда он таким образом переходит из одного положения в другое. Но если это любимая поза, в которой ребенок проводит много времени, стоит предлагать ему почаще менять положение тела.

7. Ходьба на цыпочках

Иногда дети, начиная ходить, передвигаются, словно маленькие балерины. Сначала это может забавлять, однако, если такое происходит часто, лучше провести диагностику. Часто ходьба на пальцах ног является идиопатической: это значит, что точная причина неизвестна. При физическом и неврологическом обследованиях в таком случае все оказывается в норме. Однако такой способ перемещения может быть и тревожным звоночком: ходьба на цыпочках нередко свидетельствует о серьезных заболеваниях.

6. Скрип зубами во сне

Народная мудрость утверждает, что причина зубовного скрежета кроется... в глистах. Как кишечные паразиты могут влиять на стискивание челюстей во сне, наверное, так и останется тайной. А вот врачи утверждают, что бруксизм у детей (именно так это называется) имеет две причины: психологическую и анатомическую. Психологическая причина бруксизма заключается в перевозбуждении и стрессах. Часто дети скрипят зубами во сне после насыщенного дня или каких-то волнующих событий (ссора с другом, публичное выступление в детском саду или школе и так далее). Анатомическая причина — формирование неправильного прикуса. В любом случае стоит посетить стоматолога, чтобы избежать проблем с зубами в будущем.

5. Отсутствие зрительного контакта

Многим известно, что это первый признак аутизма. Но не стоит по одному этому признаку диагностировать у своего ребенка такую особенность: на самом деле это всего лишь один из симптомов. Например, большинство младенцев не смотрят в глаза: обычно они лишь поворачиваются на звук голоса и рассматривают лицо. И это не значит, что у них аутизм. Для постановки диагноза необходим целый ряд симптомов, и одного отсутствия зрительного контакта явно недостаточно. Традиционный набор признаков расстройств аутического спектра: ребенок не смотрит в глаза, у него проблемы с речью, ему трудно выразить свои потребности, он не указывает на объекты. Но даже в таких случаях врачи не спешат ставить диагноз, ведь все дети разные, и кто-то просто развивается быстрее, а кто-то — медленнее.

4. Игры на смартфоне или планшете

Нет, мы не будем рассказывать вам о том, как ужасно, что ваш ребенок играет в игры на смартфоне или планшете. Мы расскажем, насколько это может быть опасным, если во время игры лежать на спине. Смартфон обычно весит до 200 г, планшет — до 500 г. Совсем немного. Однако, когда ваш ребенок лежит и держит смартфон или планшет на весу перед своим лицом, риск того, что устройство упадет, достаточно велик. И тяжесть повреждений зависит только от удачи и возраста ребенка. Если ребенку еще нет 5 лет, то его челюстно-лицевые кости пока достаточно мягкие и могут ощутимо травмироваться. Мы уже не говорим о синяках, порезах и ссадинах. В последние годы такие случаи стали настолько частыми, что заняли 5-е место в списке самых распространенных травм в мире.

3. Воздушные шары

Эти привычные нашему глазу игрушки могут быть опасны, особенно для малышей, которые все тащат в рот. Ведь тогда возникает риск того, что шарик случайно лопнет. «Когда шарик лопается, он разлетается на несколько кусочков, один из которых может легко попасть в горло и полностью блокировать дыхание», — объясняет Мэрианн Манно (Mariann M. Manno), доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической педиатрии и медицины неотложных состояний Медицинской школы Массачусетского университета в Вустере.

2. Мягкие постельки для младенцев, пушистые стеганые одеяла и плюшевые игрушки

Все эти вещи делают детскую кроватку уютной и фотогеничной, однако здесь таится опасность удушения. Доказано, что наличие мягких постельных принадлежностей, включая подушки, одеяла и мягкие ограждения, повышает риск смерти ребенка в 5 раз. Младенец не в состоянии убрать со своего лица предмет, мешающий ему дышать, поэтому пуховое или синтепоновое одеяло или подушка создают дополнительный риск. Если родители опасаются, что ребенок может замерзнуть, лучше приобрести для него специальный спальный мешок.

1. Аллергия на автокресло

Иногда у малышей появляются зудящие высыпания, которые можно отнести к тому, что называют дерматитом от автокресла. Красная сыпь обычно появляется на открытой коже задней части ног, локтей и головы ребенка. Как правило, такое состояние возникает в теплое время года, после частого соприкосновения кожи ребенка с нейлоном и другими подобными материалами, которыми покрывают автокресла. Считается, что аллергия возникает на пену, которую используют в автокреслах с нейлоновым покрытием, или является реакцией на антипирен, применяемый производителями автокресел для предотвращения возгорания. Если вы купили кресло, на которое у ребенка возникает подобная реакция, просто постелите на него хлопковую ткань, чтобы кожа малыша не контактировала с нейлоном.