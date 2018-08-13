10 типов женщин, с которыми знакомится мужчина перед встречей с одной-единственной

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Путь мужчины к своей единственной пролегает через общение с разными девушками. И психолог Саманта Родман считает, что каждую из них исходя из поведения можно причислить к определенному типу. Не пытаясь никого обидеть, она всех встречающихся мужчине девушек делит на 10 категорий.

В AdMe.ru мы согласны, что у каждого человека есть своя линия поведения, поэтому расскажем вам о типах девушек, с которыми уже встречался или встретится ваш единственный.

Тип № 1: папина дочка

Такой тип девушек не готов впустить свою жизнь второго мужчину, который получал бы нужное количество внимания. Вне зависимости от возраста представительница этой категории по всем вопросам обращается к папе: родитель получает от нее звонки в любой ситуации, когда ей нужна поддержка или помощь. В такой ситуации даже знакомство с ее отцом не поможет — что бы мужчина ни делал, он вряд ли сможет быть лучше родного папы. И по словам Саманты, разрыв таких отношений неприятные ощущения и переживания скорее вызовет у мужчины, нежели у девушки, которая, вероятно, получит возможность больше времени проводить с отцом.

Тип № 2: любительница вечеринок

Такая девушка точно знает, где в ближайшее время будет вечеринка и в какой клуб лучше отправиться, чтобы хорошо потанцевать. Если мужчина решится составить ей компанию, то наверняка ему придется иметь дело с большим количеством ее знакомых. Они расскажут ей все последние события, а молодой человек будет просто стоять рядом и скучать (если он сам, конечно, не король вечеринок). С такой девушкой не заскучаешь, потому что она знает, где можно повеселиться. Но вот однажды вечером, когда мужчина захочет провести время по-семейному дома, компанию в ее лице он может и не найти, потому что его любимая поспешит на очередную тусовку.

Тип № 3: прилежная ученица

С такой девушкой, безусловно, может состояться очень интересный и долгий разговор. Но только при условии, что она найдет на него время. Ведь она буквально зациклена на своей учебе, берет дополнительные задания и участвует во всех мероприятиях. У человека, для которого учеба и университет стоят на первом месте, на все остальное, в том числе и на личную жизнь, вряд ли найдется время. А разрыв, скорее всего, не сильно ударит по ее чувствам, потому что у нее найдутся домашние задания, способные отвлечь от переживаний.

Тип № 4: мисс ревность

Ревность в отношениях — это нормально, но только в меру. Однако девушка, которая реагирует на слова молодого человека так, будто он всегда говорит с подтекстом, — это странно. Девушка такого типа, вероятно, боится остаться одна, боится, что ее мужчина променяет ее на кого-то другого, что у него интрижка с ее сестрой или коллегой по работе. К сожалению, вряд ли ей удастся доказать, что вам действительно просто понравилась машина коллеги и вы не имели в виду, что влюблены в нее. Даже расставаясь, она, вероятно, будет думать, что вы нашли себе кого-то получше.

Тип № 5: любительница поговорить

Чаще всего ее любовь к разговорам связана с тем, что ей хочется поведать собеседнику обо всех, кого она знает, и не всегда это может быть что-то приятное. Девушка из этой категории не желает никому зла, а просто говорит все и обо всех. И, скорее всего, всем подряд. В отношениях с такой девушкой мужчине порой кажется, что даже «мисс ревность» лучше, ведь она как минимум постоянно думает о нем, а не о том, в какой пижаме спит двоюродная сестра подруги парня ее подруги.

Тип № 6: девушка — мечта вашей мамы

Мужчинам с девушкой такого типа может быть очень комфортно и может даже казаться, что она «та самая». Но все радужно ровно до знакомства с его мамой. Стоит мужчине представить их друг другу, как они сразу же находят общий язык и начинают общаться без остановки, совершенно забыв, что есть еще кто-то. Возможно, скоро у молодого человека может появиться чувство, что девушка в отношениях не с ним, а с его мамой, потому что страсти между ними кипят те еще. Это хорошая партия для мамы, но не для мужчины, который ищет «ту самую».

Тип № 7: тревога — ее второе имя

Здоровое беспокойство, как и здоровая ревность, должны быть в нашем мире. Но когда девушка волнуется насчет всего подряд, это начинает напрягать. Она будет звонить молодому человеку бесконечное количество раз в течение дня, чтобы узнать, все ли в порядке. И дело тут не в ревности, а в ее повышенной тревожности. С одной стороны, это очень внимательная и заботливая особа, но мужчина из-за излишнего контроля сбежит от нее достаточно скоро.

Тип № 8: королева драмы

С девушкой такого типа никогда не бывает скучно — и все благодаря ее эмоциональности. Но здесь тоже не все так просто: она может быть веселой и легкой на подъем, но в то же время не прочь начать ссору на пустом месте. И не исключено, что пара будет расставаться и сходиться несколько раз, ведь мало кто может вынести подобный ураган эмоций. Да, с такой девушкой не скучно, но от таких эмоциональных всплесков, которые чаще всего не имеют под собой основания, мужчина может устать.

Тип № 9: модница

Эффектная, стильная и всегда в курсе всех модных событий — именно так можно описать девушек этого типа. Они всегда знают, что модно и как одеться, чтобы приковывать к себе взгляды. Это спутница, за внешний вид которой никогда не стоит переживать. Единственное, что может здесь случиться, — это ее желание «подчистить» гардероб своего мужчины, чтобы и он был «в тренде». А расставаться с любимой футболкой, которой лет 5, но «она все равно как новая», мужчине будет ой как нелегко.

Тип № 10: королева красоты

Такая девушка, как и «модница», — та еще красотка с обложки. Девушка, которая сводит с ума всех мужчин и заставляет их головы поворачиваться на 180°. Мужчина, состоящий в отношениях с такой дамой, иногда даже удивляется, почему она обратила внимание именно на него. Но все бы ничего, если бы не дефицит общих тем. Как бы красиво вы ни смотрелись, в какой-то момент вскроется то, что вам совершенно не о чем поговорить. А такие отношения, увы, обречены.

Та самая

Мужчины все разные, как и девушки, поэтому та единственная для каждого будет своя, не похожая на других. Для одного мужчины девушка окажется «той самой», а для другого она будет просто представительницей одного из типов, о которых говорилось выше. Но «та самая» — это девушка, которая смеется над шутками своего парня, а он — над ее; та, с которой вкусы в фильмах, музыке, искусстве иногда расходятся кардинально, но даже в таком случае у пары есть общие любимчики. Она хорошо ладит и с мамой молодого человека, и с его друзьями; в меру ревнива и эмоциональна. Она та, которую он заслужил, пройдя интересный путь общения с представительницами каждого типа.

Девушки, а к какой категории из списка Саманты вы отнесли бы себя? И дорогие мужчины, поделитесь своими историями общения с девушками — может, они были яркими представительницами одного из типов?