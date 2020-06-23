10 странностей вашего организма, которые вы унаследовали от своих предков

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В каждой клетке человека 46 хромосом. На них записана вся информация о нас: рост, цвет глаз, группа крови, заболевания и многое другое. Однако неожиданно мы обнаружили, что от родителей можно унаследовать не только внешность, но и черты характера. Например, склонность к изменам или внимательность на дорогах.

AdMe.ru попытался разобраться в том, какие особенности мы наследуем от наших предков. Оказалось, что не все странности нашего поведения зависят от воспитания и образа жизни.

Бессонница

Бессонницу или другие нарушения сна могут вызывать разные обстоятельства, например стресс, смена работы, волнение перед важным событием или заболевания. Но если на протяжении долгого времени вы испытываете проблемы со сном, то, возможно, причина в генах. В 2015 году Американская академия сна провела исследование и выяснила, что бессонница может передаваться по наследству. И страдают от нее чаще женщины.

Умение контролировать себя

Агрессия и импульсивность не всегда связаны с воспитанием. Возможно, эти черты характера вы унаследовали от своих предков, а вашими эмоциями управляет «ген воина». Группа британских ученых установила, что обнаруженный ген не делает человека сверхэмоциональным в обыденной жизни. Он становится азартным и напористым лишь в стрессовых ситуациях. А это может восприниматься как агрессия.

Зубы и строение челюсти

На состояние зубов влияет множество факторов — это и образ жизни, и питание, и вредные привычки. Но не стоит списывать со счетов и наследственность. Гены папы больше отвечают за строение зубов, чем гены мамы. Они формируют размер, форму, кривизну, прикус, толщину эмали и даже строение челюсти. Если отец — частый клиент стоматолога, то детей, скорее всего, ждет то же самое.

Склонность к изменам

Многие считают, что самые частые причины измены — это несовместимость темпераментов и семейные проблемы. Однако ученые из Бингемтонского университета выяснили, что в склонности к адюльтеру замешаны гены. Во время занятия любовью в организме вырабатывается дофамин — гормон удовольствия, который является частью «системы вознаграждения» мозга. Он влияет на нашу мотивацию и процесс обучения. Когда дофамин впрыскивается в мозг, его захватывают особые рецепторы. Люди с нарушениями в ДНК становятся более восприимчивыми к дофамину, получают его гораздо больше и ищут новую порцию гормона в случайных связях. Такая зависимость возникает чаще у мужчин.

Навыки вождения

Неврологи Калифорнийского института утверждают: у плохого вождения могут быть наследственные предпосылки. Всему виной ген BDNF. Люди, имеющие его варианты, на 20 % хуже сдают экзамен по вождению. Повторные тестирования дают аналогичный результат. Такие водители чаще забывают правила дорожного движения, совершают больше ошибок во время поездки, и они менее внимательны на дороге.

Пристрастия к музыке

Компания Nokia не только производит мобильные телефоны, но и проводит маркетинговые исследования. В 2009 году было выявлено влияние наследственности на музыкальный вкус. В исследовании Университета Гериот-Ватт приняли участие 4 000 близнецов. Ученые выяснили, что наши музыкальные предпочтения обусловлены генами на 55 %, а желание слушать музыку — на 25 %.

Чувствительность к боли

У всех разный болевой порог — у кого-то выше, у кого-то ниже, но в норме ее чувствуют все. Существует несколько генов, которые влияют на нашу способность терпеть боль. Одни ее притупляют, другие усиливают, а третьи вообще отключают это чувство. Американец Стивен Пит и его брат родились с полной нечувствительностью к боли, как и итальянская семья Марсильи (мама, дочь, 2 ее сыновей, сестра и племянница). Из-за своих особенностей этим людям нужно чаще обращаться к врачам и сдавать анализы. Ведь им очень легко пропустить воспаление или травму.

Сова или жаворонок

Генетики компании «23andMe» обнаружили 15 вариантов генетических мутаций, которые делят людей на любителей рано вставать и любителей поздно ложиться. В исследовании приняли участие 90 тыс. человек. Ученые обнаружили, что по отдельности эти гены мало влияют на наш ритм жизни, но в совокупности они определяют, сова вы или жаворонок. Поэтому очень тяжело сменить свой хронотип.

Любовь к собакам

В 2019 году ученые из Уппсальского университета (Швеция) исследовали 85 542 пары близнецов и выявили, что в нас генетически заложена любовь к собакам. Примерно 50 % владельцев четвероногих друзей завели питомцев благодаря своей наследственности. Пока неясно, какие именно гены ответственны за выбор животного, но в будущем это исследование поможет решить проблему аллергии на собак.

Тяга к сладкому

Зависимость от сладкого — это не признак отсутствия силы воли. За эту привычку вы можете поблагодарить свою наследственность. Ген FTO может блокировать чувство сытости и увеличивает желание съесть что-то сладкое. Он влияет на работу гормонов, которые отвечают за голод и желание искать пищу. У людей с таким геном жир откладывается в основном на бедрах и талии. К сожалению, его можно получить как от мамы, так и от папы. Если вы унаследовали этот ген от обоих родителей, то шансы иметь лишний вес составляют 70 %, а у тех, кто унаследовал одну копию гена, — 30 %. Может быть, поэтому очень тяжело избавиться от тяги к сладкому.