10 современных привычек в быту, глядя на которые наши родители то и дело восклицают: «Ушла эпоха!»

Мир за последнюю пару десятилетий изменился до неузнаваемости: интернет занял важное место в нашей жизни, времени с развитием цифровой эпохи, кажется, становится все меньше, и мы пытаемся сэкономить его на обычных бытовых моментах. Но многие вещи, которые уже прочно вошли в нашу жизнь, все еще вызывают немало недоумения у старших родственников, а иногда даже неприятия с их стороны.

Мы в AdMe.ru подумали, какие бытовые привычки мы приобрели за последние годы, и оказалось, что они отличаются от обычаев наших родителей сильнее, чем мы думали.

Ставить мебель из легких и мобильных материалов

В Советском Союзе мебель было принято приобретать, без шуток, на века, на поколения. Потому что очередь за ней приходилось выстаивать немалую, потому что заменить в случае чего было бы сложно. Отсюда тяжелые деревянные столы, неподъемные диваны, шкафы во всю стену из ДСП. Сегодня в цене мобильность, доступная цена, легкость и простые натуральные материалы. Популярна мебель из МДФ как более легкого аналога древесины, в ход идут новые материалы, такие как тамбурат, вата в диванах заменяется синтепухом, а некоторые даже делают мебель сами из обычных деревянных паллет.

Не делать закрутки на зиму

В то время как у наших родителей и бабушек в конце лета начинается сезон заготовок, варений и солений, современные семьи уже практически полностью ушли от этого. Овощи и фрукты почти не хранятся, потому что их можно свежими купить в магазинах, а то, что собрано со своей дачи, можно просто расфасовать и заморозить — это и практичнее, и быстрее, и полезнее. Но наши родные все равно не упускают случая подсунуть нам баночку заготовок, а то как же мы без своего, натурального?

Заказывать продукты и еду на дом

Как это — не выйти в магазин, а заказать доставку продуктов или еды сразу на дом? Лишняя трата денег, нежелание двигаться — вот как это видится часто старшим поколениям. Но для современных семей сервисы доставки — лишь способ экономии времени, которого постоянно не хватает. А еще это очень удобно, если нет машины: не нужно тащить тяжелые пакеты домой самому.

Покупать готовые обеды

Молодежь вообще стала гораздо меньше готовить сама. Раньше наши мамы и бабушки успевали сделать и первое, и второе, и напечь пирогов. Сегодня далеко не все хотят тратить законный отдых вечером на готовку, тем более когда существует куча альтернатив. Еда на заказ стала гораздо популярнее, это уже давно не только пицца, потреблять которую в больших количествах вредно для здоровья, но и полноценные завтраки, обеды и ужины, зачастую куда более здоровые и сбалансированные, чем те, что мы готовим дома. Есть даже целые компании, которые предлагают рацион сразу на неделю или месяц.

Не затариваться продуктами на пару месяцев вперед

Многие наверняка еще помнят 25-килограммовые мешки с сахаром и мукой, которые покупали наши родители. Привычка хранить достаточно продуктов, чтобы хватило на месяцы вперед, у многих еще осталась, но постепенно сходит на нет. Судя по среднему чеку, например, люди сейчас ходят в магазин примерно через день и покупают продукты только на ближайшее время. Ведь запасы занимают много места, а толку от такого хранения немного.

Встречаться с друзьями вне дома

Практически ушли в прошлое те времена, когда пригласить подругу домой на чашечку чая, чтобы что-то обсудить, было обыденностью. Сегодня мы предпочитаем встречаться с друзьями вне дома, назначаем встречи в кафе, вместо конфет заказываем диетические чизкейки, да и пьем теперь больше не чай, а кофе.

Сразу лезть в интернет за подсказками

Что мы делаем, если чего-то не знаем или не понимаем? Сразу лезем в интернет — за туториалами на ютьюбе или статьями в гугле. Сегодня мы доверяем незнакомым людям в сети больше, чем родственникам и знакомым, а потому и социальные контакты, основанные на знаниях и опыте, почти сошли на нет. А ведь раньше в любой непонятной ситуации наши родные обращались за советом к старшим или знакомым нужной специальности и наверняка по-прежнему не понимают, почему молодые не спешат спрашивать у них.

Заботиться о животных, как о детях

Сначала отдать баснословную сумму денег за породистое животное, а потом носиться с ним, как с ребенком, вкладываясь в корма, ветеринаров, дрессировку. А еще кучу лакомств, игрушек, домиков. В то время как родители мечтают баловать внуков, мы балуем своих котов и собак, выкладываем их фотографии, умиленно делимся с друзьями событиями из их жизни. И вгоняем старшее поколение в совершенный ступор. Но стоит признать, домашние питомцы заняли прочное место в нашей жизни, и их становится не так-то просто подвинуть.

Обращаться к специалистам для экономии времени

Среди современных семей становится нормальной практикой вызвать специалистов для решения той или иной бытовой проблемы: почистить засорившуюся трубу, приколотить полку, сделать уборку в доме. Это позволяет экономить время и занимать его чем-то более продуктивным, чем учиться забивать гвоздь в стену. Но даже современные гаджеты, такие как посудомойка и робот-пылесос, иногда вызывают у старшего поколения пренебрежительное «Лентяйка!», что уж говорить о клининге.

Не хранить новые вещи для «особого случая»

В Советском Союзе из-за дефицита товаров самые новые и красивые вещи обычно хранились и оберегались, чтобы быть выставленными на стол на праздник или для гостей. Мы же уже давно не откладываем новые вещи до «особого случая», пользуемся ими, как любыми другими, так что частенько это вызывает у старшего поколения недоумение и желание спрятать их в шкаф.

Недавно в гости приехала свекровь. Увидела у меня новый набор ложек и говорит мне: «Тебе надо купить пару ложек попроще, подешевле». На мой вопрос «А зачем?» она ответила: «Ну, это же новый набор, оставь гостям, а сама купи себе дешевые какие-нибудь». В этот момент вспомнилось детство: бабушка все вещи, подаренные мне или ей, откладывала со словами «это для гостей», «это я людям подарю», «конфеты для гостей, я их вам не поставлю на стол». Вот и живешь так всю жизнь, работаешь для чужого мнения, покупаешь новые вещи «для гостей», а выходит, что жизнь одна, а жил ты «для гостей». © Подслушано / VK