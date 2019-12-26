10 советов по воспитанию, которые помогут вырастить миллионера

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Илон Маск, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Опра Уинфри — мир полон историй о том, как сегодняшние миллиардеры начинали с нуля и добились невероятных успехов. Какой родитель не желает в глубине души, чтобы его ребенок стал одним из сильных мира сего. Главный вопрос — как воспитать заведомо успешного человека.

Мы в AdMe.ru перелопатили весь интернет в поисках ответа на него. Единого рецепта нет. Но есть кое-что, что можно сделать для любого ребенка прямо сейчас.

1. Говорить с детьми о деньгах можно и нужно

Это не запретная тема. С малых лет ребенок должен понимать, откуда берутся деньги, зачем они нужны и как их можно заработать. В магазине обращаем внимание на цены. Ребенок будет рад стать активным участником процесса, если подскажет, сколько стоит тот или иной продукт, выберет что-то из списка и между делом поймет, почему, к примеру, макароны за 300 рублей можно оставить на полке в супермаркете, а аналогичные за 80 рублей купить.

Объясняем, что мама и папа делают на работе, почему ходят туда и что такое зарплата.

Смело за ужином обсуждаем большие покупки и путешествия и с финансовой точки зрения.

2. Отправьте ребенка за покупками

Необязательно его отпускать одного в магазин. Можно стоять рядом и наблюдать. Младшие школьники легко справляются с такими задачами. А тем, кто еще не умеет читать, безусловно, можно помочь. У ребенка — список, цель и деньги.

Задача — выбрать продукты, не отвлечься на соблазны, посчитать, сколько денег понадобится, расплатиться на кассе.

Понятное дело, начинать лучше с меньшего. Отправлять чадо за покупками для всей семьи на неделю можно только в том случае, если близкие морально готовы 7 дней подряд лопать шоколадки. Такой метод финансового воспитания практикуется в школах Монтессори по всему миру. Дежурные идут в магазин, чтобы купить продукты для одноклассников — например фрукты для второго завтрака или ингредиенты для будущей выпечки. Для родителей это отличный тренинг по невмешательству. Постарайтесь не подсказывать и не поправлять. Идеальный опыт — полученный самостоятельно.

3. Играйте в финансовые игры

«Монополия» и «Денежный поток» — увлекательные настолки, после которых любой участник легко разберется в том, что такое инвестиции, активы, пассивы и налоги.

С детьми помладше можно регулярно играть в «банк», в «магазин», в «семью» и в любые другие игры, которые дают представление о том, как устроен финансовый мир.

Музеи профессий помогут вывести эти виды игр на новый уровень. Там можно «поработать» кассиром, инкассатором, менеджером в банке, «заработать» и «потратить» местные деньги.

4. Теория 3 копилок — первый шаг к финансовому планированию

Идею продвигают в своих книгах Роберт Кийосаки («Богатый папа, бедный папа») и Марк Аллен ("Курс миллионера). Нужно завести 3 или 4 копилки. Их предназначение можно выбрать на свой вкус, например: Накопления. Постепенно можно накопить ощутимую сумму на мечту. Считается, что умение копить — это неплохая профилактика кредитов в будущем.

Траты. Долго ждать умеет не каждый взрослый, а уж тем более это сложно делать детям. Пусть малыш поймет, как приятно побаловать себя из карманных денег.

Инвестиции. У детей не так много возможностей для создания активов, но можно завести пластиковую карту с возможностью начисления процентов.

Благотворительность — такая копилка нужна, чтобы научить ребенка не только получать, но и отдавать. Например, можно кормить бездомного котенка или участвовать в программах зооволонтерства. Ребенок сам решает, на что тратить (или копить) свои деньги. Если этот метод вам близок, можно давать ребенку, скажем, по $ 3 в неделю, чтобы постепенно копилки заполнялись.

5. Ни под каким предлогом не говорите «У нас нет денег»

Некоторые родители так делают, чтобы не потакать капризам малышей. Злополучная фраза так и хочет слететь с языка, когда уже стоишь посреди магазина, а малыш схватил огромную игрушку и смотрит на нее восхищенным взглядом. Почему так делать нельзя? Негатив. Когда звучит фраза «Мы не можем себе это позволить», ребенок понимает: родители недовольны тем, что имеют, деньги вызывают отрицательные эмоции.

Пассивность. Формулировка сообщает ребенку, что вы не контролируете свою жизнь. Акитивная позиция — это принять решение, покупать или нет ту или иную вещь, а не давать количеству денег в кошельке управлять вами.

6. Как в таком случае привильно отказать

«Мы пришли в магазин не за этим». Тут и планирование, и расстановка приоритетов, и родительская твердость.

Тут и планирование, и расстановка приоритетов, и родительская твердость. «Я запомню, что тебе это нравится, и, когда мы будем выбирать подарок на день рождения (Новый год, 8 Марта, День знаний, День города (мало ли!)) , обязательно учтем твои пожелания».

(Новый год, 8 Марта, День знаний, День города (мало ли!)) «Давай договоримся, что подарки будем покупать раз в неделю» (например, в выходные). Это если просьба не масштабная и до субботы не трудно дотерпеть. Очень важно учиться ждать и мечтать, ставить цели (в том числе финансовые) и идти к ним.

(например, в выходные). Это если просьба не масштабная и до субботы не трудно дотерпеть. Очень важно учиться ждать и мечтать, ставить цели (в том числе финансовые) и идти к ним. «Это стоит дороже, чем я планировал потратить» . Тоже неплохой ответ, который дает понять, что взрослый планирует свои расходы.

. Тоже неплохой ответ, который дает понять, что взрослый планирует свои расходы. «Если ты найдешь то же самое по более выгодной цене, мы это купим». Во-первых, такой подход поможет ребенку понять, что одна и та же вещь может иметь разную цену. Во-вторых, позволит не делать эксцентричных покупок. Небольшая отсрочка поможет увидеть, так ли вещь на самом деле нужна.

7. Пеките с ребенком один пирог в неделю

Ничто не подарит ребенку такой спектр навыков и возможностей, как кулинарные эксперименты на собственной кухне вместе с мамой. В этом процессе развиваются: самостоятельность и уверенность в себе;

умение доводить дело до конца, способность увидеть результат и насладиться им;

умение рисковать и нести ответственность.

8. Создайте для ребенка уникальную атмосферу обучения из вкусов, запахов и звуков

«Мотивационное поле» (или просто «поле») — понятие, которое придумал в 1951 году Курт Левин. Он изучал влияние окружающих предметов на развитие и жизнь человека. Этот термин активно используют в маркетинге. А многие педагоги и психологи говорят о создании особого мотивационного поля во время обучения. Например, психолог Любовь Сгонник учит родителей узнавать, какие у детей любимые вкусы и запахи, и окружать ими ребенка во время обучения. Например, принести любимое яблочко в качестве перекуса во время решения трудной задачи.

9. Разрешите ребенку прогулять школу

Успеха добиваются не отличники, а люди гибкие, умеющие учиться, искать новые возможности и знающие, где можно отступить от системы. Иногда вместо школы лучше провести день в тишине или, наоборот, придумать себе культурную программу. Прогул может быть полезен для того, чтобы: Подумать о психологическом здоровье . Такую практику вводят некоторые компании. Для детей это может быть не менее важно, когда нужно просто «выдохнуть».

. Такую практику вводят некоторые компании. Для детей это может быть не менее важно, когда нужно просто «выдохнуть». Оставаться физически крепким . Чтобы не включились механизмы психосоматики (когда организм заболевает, чтобы отдохнуть), лучше пропустить пару дней безо всякого чувства вины.

. Чтобы не включились механизмы (когда организм заболевает, чтобы отдохнуть), лучше пропустить пару дней безо всякого чувства вины. Воскресить внутреннюю мотивацию . В ее основе, по мнению ученых Эдварда Дечи и Ричарда Райана, лежат: компетентность , автономия и контакт с педагогом . Компетенция («я могу») и автономия (самостоятельность) — качества, которые не приветствуются в школе, и просто «ждут», когда на них найдется время.

. В ее основе, по мнению ученых Эдварда Дечи и Ричарда Райана, лежат: , и . Компетенция («я могу») и автономия (самостоятельность) — качества, которые не приветствуются в школе, и просто «ждут», когда на них найдется время. Показать свою любовь . Педагог и писатель Дима Зицер не устает напоминать, что за всей пользой, которую родители пытаются «причинить» своим детям, они забывают о главном — о любви. А прогул, инициированный родителями, — это ее проявление. Когда ученик знает, что родители в «его команде», ему все беды по плечу.

. Педагог и писатель Дима Зицер не устает напоминать, что за всей пользой, которую родители пытаются «причинить» своим детям, они забывают о главном — о любви. А прогул, инициированный родителями, — это ее проявление. Когда ученик знает, что родители в «его команде», ему все беды по плечу. Расставить приоритеты . Что будет, если пропустишь урок труда или итоговую контрольную по математике? В любой свободе появляется ответственность.

. Что будет, если пропустишь урок труда или итоговую контрольную по математике? В любой свободе появляется ответственность. Брать на себя риски. Умение сделать смелый шаг — черта всех миллионеров. Достойный пример — Говард Шульц. Он не побоялся открыть сеть кофейных баров, вопреки желанию руководства Starbucks. Поставив на карту все, Шульц начал бизнес с нуля. Позже компания Starbucks объединилась с его делом и стала одной из крупнейших кофейных сетей мира.

10. Позвольте себе быть иногда ленивыми родителями

Возможно, когда вы не отправитесь по расписанию готовить завтрак или делать с ребенком уроки, для него откроются новые возможности в плане самостоятельности и инициативности. Даже забота хороша в меру. Чем старше ребенок, тем больше он может сделать сам. Покормить кота, помыть ботинки (да-да, и ваши заодно тоже), постирать одежду и разобрать посудомойку сможет любой первоклассник. Просто не все знают, что так можно. Секрет в том, что самостоятельность — одна из важнейших составляющих успеха. И финансового в том числе.

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