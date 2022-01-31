AdMe
AdMe

10 советов по уходу за ребенком, которые помогут вам освоить искусство родительства

35513

Если вы только недавно стали родителем, вы, скорее всего, знаете, что есть много вещей, которым вам придется научиться в кратчайшие сроки. Дети каждый день узнают что-то новое. Поэтому вам нужно иметь в голове все возможные знания и информацию, чтобы ваш ребенок всегда был в безопасности.

Мы в AdMe.ru нашли полезные рекомендации и составили список для родителей, который может пригодиться, когда у вас начнутся беспокойные бессонные ночи.

1. Позвольте ребенку самому решить, сколько он будет есть и как быстро

Когда ребенок начинает переходить на твердую пищу, лучше позволить ему самому понять, с какой скоростью и в каком количестве он хочет есть. Посадите ребенка рядом, когда пойдете кушать, и положите себе ту же еду, что и ему. Кроме того, рекомендуется с самого начала поощрять ребенка, чтобы он ел самостоятельно.

2. В течение первого года спите с ребенком в одной комнате, но не кровати

Ребенку лучше спать в отдельной кроватке, чтобы вы случайно не задели его во время сна. Кроме того, лучше не класть ребенку большие одеяла и подушки, чтобы ночью он мог спокойно дышать.

3. Каждую ночь поворачивайте голову ребенка, когда укладываете его спать

Как только ваш ребенок привыкнет к своей кроватке, эксперты рекомендуют каждую ночь менять положение головы ребенка. Сначала направо, потом налево и так далее. Это поможет избежать синдрома плоской головы.

4. Играйте с ним в прятки

Укажите на объект, который малыш может быстро распознать, и попытайтесь спрятать его. Понаблюдайте, интересно ли ему, куда он подевался. Спросите его, куда делся спрятанный предмет, и превратите это в игру в прятки. Посмотрите, станет ли ваш ребенок более охотно искать.

5. Купайте ребенка только 1 или 2 раза в неделю

Рекомендуется мыть ребенка только там, где он грязный, и только 2 раза в неделю, так как слишком частое купание может пересушить кожу вашего ребенка или спровоцировать развитие сыпи или зуда на коже.

6. Постойте с ребенком у окна

Когда вашему ребенку исполняется 3 месяца, его развитие имеет первостепенное значение. Именно тогда начинает развиваться взгляд младенцев на мир и на то, что их окружает. Вот почему рекомендуется помогать ребенку в этот период и, например, каждый день держать его на руках и показывать, что происходит снаружи.

7. Следите за реакцией вашего ребенка на громкие и внезапные звуки

Когда рядом с вашим ребенком раздается громкий звук или если вы роняете на пол большую тарелку, посмотрите на реакцию вашего ребенка. Если он испугался или подпрыгнул, это хороший признак того, что со слухом у него все в порядке. Если он никак не реагирует, проконсультируйтесь со своим педиатром и поделитесь своим беспокойством.

8. Чистите десны и зубы вашего ребенка, как только у него начнут прорезаться первые зубки

В возрасте от 5 до 9 месяцев у детей обычно начинают прорезаться первые зубы. Это значит, что вы можете начинать аккуратно и мягко потирать десны щеткой. Когда вы поймете, что ваш ребенок нормально переносит прикосновение зубной щетки, попробуйте плавно включить эту процедуру в свой распорядок дня. Не используйте зубную пасту, пока вашему ребенку не исполнится 18 месяцев.

9. Дайте ребенку немного пространства, чтобы он мог успокоиться

Иногда ваш ребенок может просыпаться в капризном настроении, и вы уже испробовали все — и покормили, и поиграли, а плач не утихает. Если вы не можете найти способ успокоить ребенка, просто уважайте его настроение и состояние и подождите, пока оно пройдет само по себе. Просто дайте ему немного пространства, но будьте рядом, чтобы он мог чувствовать себя в безопасности рядом с вами.

10. Когда вы кладете ребенка в ванночку, сначала опустите ножки

Во-первых, как бы очевидно это ни звучало, никогда не оставляйте ребенка одного в воде. А во-вторых, когда опускаете его в воду, сначала опустите ножки, чтобы он мог привыкнуть к температуре воды. Продолжайте опускать ребенка и придерживайте его. Когда он будет уже в ванне, помогите ему сесть, а затем уложите на не скользкую поверхность ванны.

Есть ли у вас еще какие-нибудь советы по уходу за ребенком для других родителей? Не стесняйтесь и поделитесь ими в комментариях ниже.

35513
Поделиться этой статьёй