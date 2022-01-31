10 советов по уходу за ребенком, которые помогут вам освоить искусство родительства

Если вы только недавно стали родителем, вы, скорее всего, знаете, что есть много вещей, которым вам придется научиться в кратчайшие сроки. Дети каждый день узнают что-то новое. Поэтому вам нужно иметь в голове все возможные знания и информацию, чтобы ваш ребенок всегда был в безопасности.

Мы в AdMe.ru нашли полезные рекомендации и составили список для родителей, который может пригодиться, когда у вас начнутся беспокойные бессонные ночи.

1. Позвольте ребенку самому решить, сколько он будет есть и как быстро

Когда ребенок начинает переходить на твердую пищу, лучше позволить ему самому понять, с какой скоростью и в каком количестве он хочет есть. Посадите ребенка рядом, когда пойдете кушать, и положите себе ту же еду, что и ему. Кроме того, рекомендуется с самого начала поощрять ребенка, чтобы он ел самостоятельно.

2. В течение первого года спите с ребенком в одной комнате, но не кровати

Ребенку лучше спать в отдельной кроватке, чтобы вы случайно не задели его во время сна. Кроме того, лучше не класть ребенку большие одеяла и подушки, чтобы ночью он мог спокойно дышать.

3. Каждую ночь поворачивайте голову ребенка, когда укладываете его спать

Как только ваш ребенок привыкнет к своей кроватке, эксперты рекомендуют каждую ночь менять положение головы ребенка. Сначала направо, потом налево и так далее. Это поможет избежать синдрома плоской головы.

4. Играйте с ним в прятки

Укажите на объект, который малыш может быстро распознать, и попытайтесь спрятать его. Понаблюдайте, интересно ли ему, куда он подевался. Спросите его, куда делся спрятанный предмет, и превратите это в игру в прятки. Посмотрите, станет ли ваш ребенок более охотно искать.

5. Купайте ребенка только 1 или 2 раза в неделю

Рекомендуется мыть ребенка только там, где он грязный, и только 2 раза в неделю, так как слишком частое купание может пересушить кожу вашего ребенка или спровоцировать развитие сыпи или зуда на коже.

6. Постойте с ребенком у окна

Когда вашему ребенку исполняется 3 месяца, его развитие имеет первостепенное значение. Именно тогда начинает развиваться взгляд младенцев на мир и на то, что их окружает. Вот почему рекомендуется помогать ребенку в этот период и, например, каждый день держать его на руках и показывать, что происходит снаружи.

7. Следите за реакцией вашего ребенка на громкие и внезапные звуки

Когда рядом с вашим ребенком раздается громкий звук или если вы роняете на пол большую тарелку, посмотрите на реакцию вашего ребенка. Если он испугался или подпрыгнул, это хороший признак того, что со слухом у него все в порядке. Если он никак не реагирует, проконсультируйтесь со своим педиатром и поделитесь своим беспокойством.

8. Чистите десны и зубы вашего ребенка, как только у него начнут прорезаться первые зубки

В возрасте от 5 до 9 месяцев у детей обычно начинают прорезаться первые зубы. Это значит, что вы можете начинать аккуратно и мягко потирать десны щеткой. Когда вы поймете, что ваш ребенок нормально переносит прикосновение зубной щетки, попробуйте плавно включить эту процедуру в свой распорядок дня. Не используйте зубную пасту, пока вашему ребенку не исполнится 18 месяцев.

9. Дайте ребенку немного пространства, чтобы он мог успокоиться

Иногда ваш ребенок может просыпаться в капризном настроении, и вы уже испробовали все — и покормили, и поиграли, а плач не утихает. Если вы не можете найти способ успокоить ребенка, просто уважайте его настроение и состояние и подождите, пока оно пройдет само по себе. Просто дайте ему немного пространства, но будьте рядом, чтобы он мог чувствовать себя в безопасности рядом с вами.

10. Когда вы кладете ребенка в ванночку, сначала опустите ножки

Во-первых, как бы очевидно это ни звучало, никогда не оставляйте ребенка одного в воде. А во-вторых, когда опускаете его в воду, сначала опустите ножки, чтобы он мог привыкнуть к температуре воды. Продолжайте опускать ребенка и придерживайте его. Когда он будет уже в ванне, помогите ему сесть, а затем уложите на не скользкую поверхность ванны.