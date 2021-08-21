10+ случаев, когда отцы удивили не только своих детей, но и весь мир

Папы делают наш мир ярче, забавнее и добрее. И конечно, они способны каждый день нас удивлять — своими фирменными шуточками, творческим подходом и просто показывая нам, что значит быть отцом.

Мы в AdMe.ru прониклись очарованием и мудростью отцов, фотографии которых нашли в соцсетях, и решили поделиться ими с вами в надежде, что они подарят вам улыбку.

1. «Я потерял отца в супермаркете и обнаружил его в отделе садоводства поливающим растения»

2. «Родители переехали в мой район в этом месяце после того, как всю мою взрослую жизнь прожили в нескольких часах езды»

«Папа несколько раз намекал, что хочет попить кофе на крыльце в моей компании, и, похоже, не мог больше ждать. Я пришел раньше с его любимыми пончиками с желе, папа к тому времени уже сварил отличный кофе».

3. «У моего папы первая публичная выставка его картин, и я им очень горжусь»

4. «Папа прислал мне утром эту фотографию со словами „Наконец-то это произошло!“»

5. «Папа регулярно присылает моей собаке деньги и открытки»

«На куриные наггетсы».

6. «Папа был дежурным по указателям в нашем районе на этой неделе»

Надпись на 1-й табличке: «Не доверяйте атомам. Они составляют (другое значение — сочиняют, выдумывают) все». Надпись на 2-й табличке: «Я заказал на Amazon курицу и яйцо. Дам знать».

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8. «Папа разобрался, как работает 360-градусная камера, горжусь им»

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10. «Мой отец разместил это карманное зеркало на eBay. Сказал, что хочет, чтобы люди знали, что оно работает»

11. «Перенес сегодня операцию на глазу, папа сделал мне повязку»

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13. «Мой отец — это 2 разных человека»

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У вас близкие отношения с папой? Какую лучшую шутку вы слышали от своего отца? Поделитесь с нами.