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10+ родителей поделились приемами реверсивной психологии, которые на 100 % сработали с их детьми

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Быть родителями непросто, особенно тогда, когда наши отпрыски отказываются нас слышать или устраивают бунт, увидев овощи на тарелке. Порой, чтобы дети вели себя как следует, некоторые родители прибегают к техникам реверсивной психологии: предлагают ребенку сделать нечто противоположное, чтобы он выполнил то, чего на самом деле от него хотят. Ведь люди не любят, когда им указывают, что делать.

Мы в AdMe.ru собрали уморительные истории от родителей, которые успешно применили методы реверсивной психологии в общении со своими детьми.

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Ваши родители когда-нибудь применяли приемы реверсивной психологии по отношению к вам или вашим братьям-сестрам? А вы пользуетесь такими трюками в воспитании собственных детей?

Фото на превью Merry_Pippins / Reddit
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