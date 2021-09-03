10+ родителей поделились приемами реверсивной психологии, которые на 100 % сработали с их детьми

Быть родителями непросто, особенно тогда, когда наши отпрыски отказываются нас слышать или устраивают бунт, увидев овощи на тарелке. Порой, чтобы дети вели себя как следует, некоторые родители прибегают к техникам реверсивной психологии: предлагают ребенку сделать нечто противоположное, чтобы он выполнил то, чего на самом деле от него хотят. Ведь люди не любят, когда им указывают, что делать.