10 распространенных ошибок в оформлении детской, которых следует избегать

Если вы ждете ребенка, переезжаете или просто захотели перемен, наверняка вас очень заботит оформление комнаты для ребенка. Если вы хотите, чтобы это помещение было не только нарядным, но и практичным, а также идеально соответствовало потребностям малыша, вам стоит учитывать несколько моментов.

Не забывая об этом, мы в AdMe.ru собрали 10 самых частых ошибок, которые совершают родители, когда планируют обустройство детской спальни.

1. Покупают детскую кроватку

Многие родители считают детскую кроватку необходимой покупкой. Сначала ее можно использовать как колыбель, затем трансформировать в спальное место для ребенка немного старше — таким образом родители рассчитывают немного сэкономить. Однако стоит также учитывать, что такой вариант дороже и занимает больше места. К тому же малышам скоро все равно будет нужна новая кровать, а значит, придется платить дважды в любом случае. Хорошая альтернатива в данном случае — обычная кровать со съемными перекладинами. Вы также можете выбрать напольную кровать, чтобы у детей было больше свободы, особенно когда они начинают сами передвигаться. Конечно, вам нужно соблюсти меры предосторожности, чтобы предотвратить падения.

2. Наполняют комнату мебелью и множеством разных вещей

У детей обычно много вещей: кровать, шкаф, гардероб, ящик для игрушек, рабочий стол, стулья. Мы часто забываем о том, что в детской комнате не так много места, а при обилии мебели и других предметов у ребенка просто не будет пространства для игр.

3. Не уделяют достаточного внимания безопасности

Вы должны тщательно продумать даже самые мелкие детали, чтобы сделать комнату максимально безопасной для малыша. Не забывайте о том, что дети часто используют вещи не по назначению, и это может быть опасно. Например, ребенок может запутаться в проводах или занавесках или потянуть их на себя. Незакрепленная мебель и ковры без накладок, которые предотвращают скольжение по полу, могут стать причиной падений и ушибов. Также должны пройти проверку на безопасность двери и окна, чтобы дети не поранились или не заперли случайно себя в комнате.

4. Делают в комнате только один источник света

Освещение — ключевой момент обустройства любого жилого пространства, и детская комната не является исключением. Помните, что свет может быть частью декора. Также не забудьте о ночнике или небольшой лампе, которая будет служить не только украшением, но и успокаивать детей, которые боятся темноты. Кроме того, малышам понадобится хорошее освещение там, где они играют или учат уроки.

5. Выбирают ковер только потому, что он красивый

В наши дни ковры бывают самых разнообразных форм и расцветок, их делают из множества разных материалов, так что они могут идеально вписаться в интерьер любой комнаты. При выборе ковра для детской важно правильно рассчитать размер. Задумайтесь о том, что ковер может не только радовать глаз, но и выполнять определенную функцию. Поищите такое изделие, которое легко чистить и мыть.

6. Забывают защитить стены

Во время оформления комнаты не забывайте о том, что стены стоит сделать не только красивыми, но и защитить их от творческих порывов вашего ребенка. Виниловая краска, моющиеся обои, стенные панели хорошо подойдут для детской, так как способны выдержать любые эксперименты малышей, после чего их можно легко отмыть. В противном случае вам придется потратиться, чтобы все исправить.

7. Оформляют комнату в одной тематике, используя много цвета

По мере взросления, а это порой происходит с молниеносной скоростью, дети вырастают из одежды, а также меняются их вкусы. Вот почему при выборе обоев или краски не стоит руководствоваться лишь их предпочтениями. Также не стоит оформлять целую комнату в одной тематике или подбирать предметы интерьера специфического яркого цвета. Лучше сделать стены нейтральными и добавить яркие цветные акценты, например покрывало на кровать или диван, картины, которые можно легко заменить, когда ребенок подрастет и у него изменятся предпочтения.

8. Плохо продумывают места для хранения вещей

Помимо одежды у детей имеется много других вещей, которыми они регулярно пользуются: книги, игрушки, канцтовары. Вот почему в комнате обязательно должны быть шкафы, комоды, корзины, полки, чтобы все лежало на своих местах. В таком случае ребенок с самого раннего возраста привыкнет к порядку. Мы не должны забывать, что новая одежда нужна детям очень часто, потому что они растут, и если поначалу кажется, что места в шкафу много, скоро это изменится. Важно, чтобы шкаф можно было приспособить к этим изменениям.

9. Хранят вещи там, где ребенок не может их достать

Если вы хотите, чтобы ребенок полюбил свою комнату, важно сделать ее удобной не только для себя, но и для него. Ребенок должен перемещаться по детской беспрепятственно. Согласно методике Монтессори, которая делает акцент на развитии творческих способностей и независимости детей, идеально, чтобы их игрушки и книги всегда были в пределах досягаемости. То есть для детей в возрасте 6 лет и младше нужно размещать вещи на небольшой высоте, чтобы они могли легко дотянуться до них.

10. Не оставляют места для творчества и личных вкусовых предпочтений

Родители всегда с удовольствием занимаются оформлением детской комнаты, однако им не стоит забывать, что они делают это прежде всего для детей. Следовательно, их потребности и вкусы должны быть в приоритете. Можно легко выделить место для игр и детских забав, разместив в комнате разные интересные предметы, например вигвам, звезды или грифельную доску. Так малыши смогут развивать воображение и творческие способности и всегда будут чувствовать себя комфортно в своей комнате. В детской ребенок будет проводить немало времени, поэтому очень важно, чтобы у него был простор для творчества.