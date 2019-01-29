10+ простых лайфхаков от наших бабушек, которые пригодятся современной хозяйке

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Сегодня мы привыкли искать полезные советы, которые облегчают нам жизнь, во всемирной паутине. А раньше наши бабушки сами обменивались опытом друг с другом и порой изобретали действительно гениальные лайфхаки, которые не потеряли актуальности и в наши дни.

Автор AdMe.ru протестировал все советы своей бабушки и выбрал те, которые реально работают.

1. Применяем соль для легкой уборки

Плиту значительно удобнее мыть после готовки, если перед этим насыпать вокруг конфорок тонкий слой соли: все капли и брызги останутся на ней. Когда плита остынет, достаточно будет собрать соль влажной тряпкой, ничего оттирать не придется. А сегодня к этому совету можно добавить еще и пылесос, который соберет всю соль с плиты за считаные секунды.

2. Быстро точим нож

Если под рукой не оказалось точилки для ножей, то лезвие можно сделать снова острым, подточив его об ободок на донце обычной фарфоровой тарелки.

3. Быстро чистим морковку

Морковку легко чистить проволочной мочалкой. Так получается быстрее, а отходов остается меньше.

4. Делаем панировочные сухари

Самый легкий способ приготовить панировочные сухари — сначала заморозить кусочек хлеба в морозилке, а потом потереть его на терке.

5. Сохраняем маникюр

Чтобы ногти случайно не продырявили хозяйственные перчатки, когда вы что-то моете или убираете, предварительно положите по кусочку ваты в каждый резиновый «палец».

6. Убираем разбившееся яйцо

Убрать с пола разбившееся сырое яйцо проще, если засыпать его солью. Через 5 минут смесь засохнет, и ее можно легко смести в совок.

7. Сохраняем вкус

Чеснок долго не завянет и сохранит вкусовые свойства, если хранить головки в коробке или контейнере, присыпав солью грубого помола.

8. Боремся с вредителями

Лавровые листочки в сахарнице, хлебнице, пакетах с мукой, цветочных горшках хорошо отпугивают муравьев, мошек и прочих насекомых.

9. Сушим шерстяные вещи правильно

Лучший способ сушки шерстяного свитера: возьмите старые колготки, проденьте пояс в горловой вырез свитера, а «ноги» — в рукава и вешайте на бельевую веревку или сушилку. Так свитер не вытянется и быстрее высохнет.

10. Используем старые вещи по-новому

Если у вас есть старый маленький чайник, может быть, чуть побитый или склеенный, то ему можно найти достойное применение. Например, если вы часто пользуетесь бечевкой или веревкой, положите ее в чайник, а кончик пропустите в носик и отрезайте по мере необходимости. Так веревка не запутается и всегда будет под рукой.

11. Легко развязываем узлы

Туго затянутый узел шнурков припудрите тальком или детской присыпкой — шнурки развяжутся легче.