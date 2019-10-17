10 обычных продуктов питания, которые пора перестать давать своим детям

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Все наслышаны о вреде газировки, чипсов и фастфуда — многие не едят их сами и не дают своим детям. Как ни странно, но основная опасность может подстерегать малышей в повседневной еде и продуктах, предназначенных исключительно для детей. Многие родители верят в их пользу и с радостью дают ребенку.

Мы в AdMe.ru составили список привычных продуктов, которые не так полезны для детского организма, как мы думаем. Проверьте, возможно, они есть в рационе вашего ребенка.

1. Йогурты

«Не все йогурты одинаково полезны», и это правда. Натуральные йогурты редко нравятся детям, а если подсластить, добавить ароматизаторы, красители, то они идут на ура. Но вред при этом причиняет не только избыточное количество углеводов и консервантов, но и сами пищевые привычки: чем больше сладких продуктов в рационе ребенка, тем менее привлекательной и более пресной будет для него еда без сахара. Поэтому, прежде чем купить йогурт, ознакомьтесь с его составом — не стоит верить рекламным надписям на упаковке. Чем заменить: йогуртом без добавок, кефиром, ряженкой. Если малышу не нравится натуральный вкус молочной продукции, то можно добавить фрукты, немного домашнего варенья.

2. Сок

В процессе приготовления большинства соков клетчатка из фруктов исчезает, а в напитке остается только сахар — в 1 стакане сока промышленного производства содержится 5–6 ч. л. рафинада, и он мгновенно всасывается в кровь, нарушая здоровый углеводный обмен. Это может привести к диарее, лишнему весу, проблемам с зубами. Чем заменить: свежими сезонными фруктами и ягодами. Из них же можно самостоятельно варить для малыша компот или делать морс.

3. Глазированные сырки

Глазированные сырки по составу ближе к кондитерским изделиям, чем к кисломолочным продуктам. Кроме большого количества сахара они содержат ароматизаторы, красители и консерванты, совершенно недопустимые для детского питания. Жирность начинки без глазури — 23 %. Есть подвох и в глазури: для нее часто используют менее полезный, но зато дешевый растительный заменитель молочного жира. Чем заменить: творогом, в который для сладости можно добавить фрукты и сметану.

4. Манная каша

Именно такая каша содержит много углеводов и мало витаминов и микроэлементов, необходимых для роста и полноценного развития ребенка. Главный недостаток манной крупы — наличие фитина. Это вещество резко снижает усвояемость витамина D, важного для профилактики рахита и кальция. Чем заменить: полезными кашами, богатыми питательными веществами, — овсяной, гречневой, перловой. А также манной крупой из твердых сортов пшеницы.

5. Орехи

Цельные орехи не стоит давать детям младше 5 лет, так как они могут подавиться ими. Можно дать их попробовать годовалому малышу, предварительно измельчив зерна. Однако орехи — очень сильный аллерген, и если в семье или у самого крохи были случаи аллергии на пищевые продукты, то перед вводом орехов в рацион ребенка следует проконсультироваться с педиатром.

6. Сухие завтраки

Всевозможные хлопья, шарики и подушечки рекламируют как полезный завтрак для ребенка. На самом деле количество витаминов в них минимально, а сахара в избытке. Одним словом, это пустые калории, насытиться которыми очень сложно. Регулярное употребление сухих завтраков негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Большое количество подсластителей нарушают работу эндотелия — внутренней оболочки сосудов. Чем заменить: кашами с фруктами, ягодами или сухофруктами.

7. Виноград

Виноград относится к «тяжелым» фруктам, поэтому хрупкой пищеварительной системе ребенка нелегко справляться с такой пищей: в кишечнике может начаться процесс брожения. Знакомя малыша с этими ягодами, их нужно очищать от кожицы и косточек и разминать. И тут нужно быть осторожными, так как ротовая полость у маленьких детей еще недостаточно большая, чтобы хорошо прожевать виноградину, а ягоды достаточно крупные и скользкие — ребенок может подавиться ими.

8. Мед

Мед нельзя включать в рацион детей до года. Это связанно с содержанием в меде спор бактерий, которые в силу физиологических особенностей организма опасны для ребенка. Но после года организм человека спокойно с ними справляется. Кроме того, полезные свойства меда сохраняются только в том случае, если не подвергать его термической обработке — мед нельзя добавлять в горячий чай и в блюда, которые запекаются.

9. Детское печенье

Главное преимущество детского печенья — особый рецепт, благодаря которому оно тает во рту, так что даже малыш, плохо умеющий жевать, не подавится. Что касается состава, то он не слишком отличается от «взрослого» варианта: пшеничная мука, крахмал, сахар, растительные масла, сухое молоко, разрыхлитель, соль — все это вредно и тяжело для детской пищеварительной системы. Чем заменить: цельнозерновыми хлебцами, домашним печеньем, органическим печеньем.

10. Грибы

У грибов есть особенность впитывать разные вещества из почвы, причем не только полезные. В числе вредных может быть ртуть, тяжелые металлы. Также в грибах содержится хитин — это вещество, которое может вызвать аллергические реакции. Поэтому до 5 лет детям можно употреблять только шампиньоны и искусственно выращенные вешенки, а лесные грибы — только после 6 лет.