10 продуктов, которые никогда не встретишь в рационе диетолога

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Чтобы не терзать себя изнурительными диетами, современные диетологи рекомендуют придерживаться правильного питания и получать физические нагрузки. Специалисты этой сферы составляют целые карты и таблицы продуктов и их питательных свойств. В большинстве случаев мы привыкли слышать о запрете есть белый хлеб, жареное, сладкое и пить газированные напитки. Однако есть продукты, которые также «достойны» попасть в этот список.

AdMе.ru составил подборку продуктов, чьи полезные, как многие считают, свойства оказались не такими уж и полезными. Самое неожиданное — в бонусе!

10. Сладкие йогурты

Полезные кисломолочные продукты не могут быть сладкими. Несмотря на то что кефир и йогурт — очень нужные организму продукты питания, все же лучше употреблять их без сахара и фруктовых добавок. Сладкий йогурт — это больше десерт, чем необходимый организму кисломолочный продукт. Диетологи рекомендуют воздерживаться от кисломолочных продуктов с загустителями и крахмалом, в которых зачастую даже не используется молочная закваска. Вместо этого лучше самостоятельно добавить в натуральный йогурт специи, ванильный экстракт и свежие ягоды.

9. Рис

Не зря говорят, рис во многих странах — это тот же самый хлеб. Наименее полезным является белый очищенный рис. В его состав входит достаточно большое количество простых углеводов, излишнее употребление которых приводит к образованию жировых отложений. Все же диетологи называют рис одной из самых необходимых круп в рационе человека, только при условии, что этот рис качественный.

8. Петрушка

Полезная, богатая витаминами и придающая блюдам особый вкус петрушка может причинить вред любому организму. Неопытные хозяйки могут навредить себе и близким, добавив ее к овощам и заправив блюдо майонезом, сметаной или маслом. В таком ансамбле петрушка выделяет нитриты, так что буквально через полчаса от начала приготовления овощного салата петрушка превращается в яд. Диетологи советуют добавлять петрушку при желании в любое блюдо непосредственно перед подачей, именно так у этого лекарственного растения будут сохранены все свойства.

7. Соусы

Замечали, насколько домашняя томатная паста отличается от покупного кетчупа? Внешняя и вкусовая разница будет также и в случае с майонезом, тартаром, горчицей и прочими соусами. Все потому, что соусы из супермаркетов, как правило, содержат сахар. Диетологи объясняют: добавлять сахар для богатства вкуса намного дешевле, чем натуральные томаты, что в итоге позволяет получить больше прибыли. Лучше заменить готовый соус оливковым или льняным маслом или же растертые томаты разбавить специями на свой вкус.

6. Сухофрукты и фруктовые чипсы

В последнее время фруктовые чипсы стали популярными среди приверженцев правильного питания, однако большинство производителей изготавливают этот продукт по аналогии с картофельными, то есть готовят во фритюре. Таким образом, овощные или фруктовые чипсы содержат столько же калорий, что и картофельные. Нередко внешний привлекательный вид, аромат и вкус сухофруктам придает обработка различными химическими составами перед сушкой. Кроме того, она продлевает срок хранения продукта почти втрое. Увы, но от пользы сухофруктов после такой обработки мало что остается. При выборе сухофруктов обратите внимание на чрезмерную яркость цвета, неестественные блеск, мягкость и аромат — главные признаки наличия обработки. Само слово «сухофрукты» говорит о том, что плоды должны высушиваться, а значит, ни о какой яркости и мягкости в натуральном виде не может быть и речи.

5. Виноград

Может показаться странным, почему виноград оказался среди продуктов, которые только кажутся полезными. Все дело в его сладости и вызываемом желании доесть гроздь до конца. Таким образом, виноград забивает желудок, насыщая при этом организм только лишь сахаром. Опять-таки диетологи предупреждают, что нужно знать, с чем сочетать этот фрукт в рационе. Так, виноград является рискованным для организма в сочетании с жирными блюдами и рыбой, свежими огурцами, дыней, с пивом и молоком.

4. Неправильно приготовленная рыба

С точки зрения здорового питания, в рыбе практически нет вредных «холестериновых» жиров, которых предостаточно в мясе, зато полезных — жирных кислот омега-3 — хоть отбавляй. Проанализировав химический состав самых распространенных рыбных блюд, ученые из Гавайского университета пришли к выводу, что больше всего полезных веществ в рыбе сохраняется при варке или запекании. Как утверждают американские кардиологи, жареная и соленая (а также копченая или засушенная с большим количеством соли) рыба не то что не полезна, а очень вредна и в основном из-за сопутствующих ей продуктов.

3. Кукуруза

После проведения множества различных экспертиз было установлено, что модифицированная кукуруза оказывает негативное влияние на наземные и водные организмы. В ходе выращивания ученые зафиксировали, что пыльца кукурузы имеет в своем составе очень вредный яд, из-за чего в некоторых странах использование модифицированной кукурузы было запрещено законом. Если же вы проживаете в регионе, где кукуруза разрешена, лучше отказаться от ее употребления в консервированном виде. В принципе, не стоит употреблять любые консервированные продукты, не только кукурузу. А вот употреблять кукурузу желательно в отварном виде или же запеченую на гриле. Именно тогда все полезные свойства сохранятся.

2. Ореховое молоко

Миндальное, кокосовое или молоко бразильского ореха — большая часть такого рода молочных продуктов на полках магазинов содержат дополнительные калории за счет добавления сахара и ароматизаторов. Так что внимательно изучайте упаковку, прежде чем включить продукт в свой рацион. А еще лучше приобретать ореховое молоко в магазинах органических продуктов.

1. Рисовые вафли

Рисовые вафли включают во множество диет в связи с низким содержанием жира. Десятилетия назад популярные журналы активно советовали заменять ими хлеб, перекусывать и щедро смазывать обезжиренным творожком. К сожалению, эта на первый взгляд здоровая хрустящая вафля имеет очень высокий гликемический показатель, поэтому после перекуса вы быстро чувствуете голод. Это отнюдь не способствует обретению фигуры мечты, ведь в результате вы съедаете намного больше калорий, чем нужно.

Бонус: много авокадо тоже вредно

В наше время авокадо можно встретить на прилавках любого магазина, а о его полезности трубят многие диетологи. При этом нельзя не отметить высокую калорийность продукта: на 100 г приходится 245 ккал. Поэтому употребление авокадо в больших количествах нежелательно, уверены специалисты. Помните, весь богатый комплекс полезных свойств авокадо сохраняется только в сыром виде, после тепловой обработки продукт менее полезен для организма. Употребление авокадо в больших количествах может снизить эффект противовоспалительных лекарственных средств, а также привести к снижению уровня эритроцитов в крови.